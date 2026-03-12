Guerra in Medio Oriente che scatena la più grande interruzione della fornitura di petrolio della storia | Rapporto

HQ

Il mondo sta affrontando la più grande interruzione dell'approvvigionamento di petrolio mai registrata a causa della guerra in Medio Oriente, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA). L'agenzia ha pubblicato un nuovo rapporto che afferma che l'approvvigionamento globale di petrolio potrebbe diminuire di circa 8 milioni di barili al giorno a marzo, poiché il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz rimane bloccato.

I principali produttori del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, hanno ridotto la produzione di almeno 10 milioni di barili al giorno mentre il conflitto si intensifica.

Per stabilizzare i mercati, l'IEA ha accettato di rilasciare un record di 400 milioni di barili dalle riserve strategiche, con gli Stati Uniti che forniscono la quota maggiore. Tuttavia, l'agenzia ha avvertito che la produzione e il trasporto petrolifero potrebbero impiegare settimane o mesi per riprendersi se il conflitto prosegue.

La guerra in Medio Oriente sta creando la più grande interruzione dell'approvvigionamento nella storia del mercato petrolifero globale. Con i flussi di greggio e prodotti petroliferi attraverso lo Stretto di Hormuz che sono saliti da circa 20 mb/giorno prima della guerra a un flusso a gosciolto attuale, una capacità limitata disponibile per bypassare questa via d'acqua cruciale e il riempimento degli stoccaggi, i paesi del Golfo hanno ridotto la produzione totale di petrolio di almeno 10 mb/g. In assenza di una rapida ripresa dei flussi di navigazione, le perdite di fornitura sono destinate ad aumentare.