Guida ai playoff di EuroLeague: squadre, pareggi e quando si terranno le final four

Per gli appassionati di basket, questo è l'inizio del periodo più emozionante dell'anno. L'NBA playoffs è iniziato lo scorso fine settimana, e oggi è tempo di EuroLeague playoffs. La competizione, che nel 2025 compirà 25 anni, regna ancora come la massima competizione europea per club di basket, con l'NBA che sembra minacciosa all'orizzonte...

I playoff di EuroLeague sono una serie di partite al meglio delle cinque. La squadra che per prima vince tre partite raggiungerà le ultime quattro. Le prime sei squadre della stagione regolare, più le due squadre che avanzano attraverso i play-in, che erano effettivamente settima e ottava.

Partita di apertura dei playoff di EuroLeague:



Martedì 22 aprile: Fenebahçe - Parigi (18:45 CEST, 19:45 CEST)



Martedì 22 aprile: Panathinaikos - Anadolu Efes (19:30 BSTM 20:30 CEST)



Mercoledì 23 aprile: Monaco - Barça (18:00 BST, 19:00 CEST)



Mercoledì 23 aprile: Olympiacos - Real Madrid (19:30 BST, 20:30 CEST)



Dopo il primo turno, ci saranno le partite giovedì 24 e venerdì 25. Il fine settimana sarà di riposo, e i playoff riprenderanno martedì 29 e mercoledì 30 per il terzo turno; seguito da giovedì e venerdì per il quarto turno quando necessario.

Se necessario, il quinto e ultimo turno si giocherà nella settimana di martedì 6 maggio, ma le date e gli orari esatti devono ancora essere confermati.

Dopodiché, le quattro vincitrici accederanno alle final four, alle semifinali e alla finale, ma queste partite sono una partita unica su un campo neutro... che non è nemmeno l'Europa, visto che questa volta è stata acquistata da Abu Dhabi.