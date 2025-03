Guida alla conquista dell'Occidente con Wild West Pioneers

Lo studio polacco EmpireCraft Studios e l'editore tedesco EmpireCraft Studios stanno affrontando la grande avventura con un nuovo city builder in arrivo in accesso anticipato entro la fine dell'anno. La cosa curiosa in questo caso è che è ambientato nel selvaggio West del 19° secolo. Produzioni Toplitz. Wild West Pioneers assumerà lo spirito imprenditoriale dei coloni in un titolo che mira a combinare gli elementi classici più amati del genere con meccaniche moderne.

Dovrai esplorare la terra per scegliere il posto migliore per iniziare a costruire, mantenere un certo controllo sui nuovi coloni non appena arrivano e mantenere un flusso costante di risorse per far crescere la tua popolazione da un piccolo avamposto a una città davvero vibrante e vivace. Animali selvatici, disastri ambientali e fuorilegge sono solo alcuni dei pericoli che si nascondono sullo sfondo del tuo grande progetto.

"Siamo molto felici di lavorare con EmpireCraft Studios su Wild West Pioneers ", afferma Matthias Wünsche, CEO di Toplitz Productions. "Hanno abbracciato la nostra filosofia di base di creare 'Giochi con cuore e anima', portando un approccio ponderato e ben realizzato al genere della costruzione di città. La loro visione raggiunge un preciso equilibrio tra il design moderno e il fascino classico della costruzione di insediamenti strategici. Non vediamo l'ora di vedere i giocatori plasmare le proprie comunità e sperimentare la vita sulla frontiera americana".

Wild West Pioneers sarà disponibile in accesso anticipato su PC entro la fine dell'anno, ma puoi aggiungerlo alla tua lista dei desideri su Steam ora. Dai un'occhiata al trailer, all'arte principale e ad alcuni screenshot qui sotto.