Guida di Telltale sul perché giochi narrativi basati su scelte come The Wolf Among Us 2 stanno tornando in forma: "I giocatori hanno sempre voluto questo, e lo desidereranno sempre"

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The Wolf Among Us 2 potrebbe arrivare ben oltre un decennio dopo l'uscita del gioco originale, ma ora sembra un ottimo momento per tornare nei panni di Bigby. Perché? Beh, c'è sempre stata domanda per un secondo gioco Wolf Among Us, e Dispatch ha recentemente dimostrato al mondo dei videogiochi che esiste ancora un vasto pubblico per questi giochi.

Come ha detto la coordinatrice principale delle scene Leslie Harwood durante una chiacchierata con noi a Gamescom, questo è qualcosa che gli sviluppatori di questi giochi hanno sempre saputo. "Penso che i giocatori abbiano sempre avuto appetito per narrazioni coinvolgenti con cui poter coinvolgere profondamente e personaggi interessanti che possano conoscere e comprendere, e soprattutto poter vedere queste storie e personaggi in situazioni diverse per vederli da angolazioni differenti in questa struttura narrativa ramificata," ha detto.

"I giocatori hanno sempre voluto questo, e lo vorranno sempre. Che le principali tendenze del settore siano o meno verso o meno questo, è chiaro che la fame c'è. Come giocatore, lo volevo, e come sviluppatore sono entusiasta di poterlo offrire."

"Abbiamo visto titoli successivi come Dispatch, e siamo così entusiasti per loro... in questo momento l'industria è un posto interessante, e c'è un po' di vuoto in termini di esperienza narrativa di questo tipo. che sono davvero entusiasta di aver avuto l'opportunità di approfondire," ha aggiunto la direttrice del design Jess Hara Campbell.

Anche dal punto di vista del design, Campbell è felice di vedere più volti nuovi unirsi al roster di Telltale. Nell'arco di oltre un decennio dall'ultima avventura di Bigby, la creazione di giochi si è ampliata nelle sue location, permettendo a ogni tipo di talento di unirsi a The Wolf Among Us 2.

Per saperne di più, ascolta l'intervista completa qui sotto: