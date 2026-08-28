Guida in modo spericolato con dinosauri che corrono in Stuntman: Hollywood

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Probabilmente non sono molte le persone che ricordano la serie Stuntman, che è rimasta fuori dai radar per circa vent'anni. Ma il prossimo anno tornerà in Stuntman: Hollywood grazie a Saber Interactive e a una partnership con Universal. Quest'ultima rende possibile usare licenze come K.I.T.T. di Knight Rider, la Macchina del Tempo di Ritorno al Futuro e diverse auto di Fast & Furious - e apparentemente persino di Jurassic World.

Ora abbiamo un'anteprima di quest'ultimo da parte di Gamescom in un nuovo trailer che mostra la combinazione di corse e dinosauri, tutto mentre le telecamere girano. Il comunicato stampa afferma:

"Vivi un'azione ad alto rischio ispirata al mondo di Jurassic World. Affronta scene imponenti, terreni pericolosi e ostacoli imprevedibili mantenendo le telecamere accese."

Dai un'occhiata al trailer Stuntman: Hollywood qui sotto.