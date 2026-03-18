Guida: Roblox per genitori

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Roblox è un fenomeno inarrestabile e, nel bene e nel male, ogni bambino vuole entrare nel mondo di Roblox prima o poi. È sicuro? Posso proteggere i miei figli? Con chi interagisce mio figlio? Come genitori o tutori di bambini piccoli, la loro sicurezza e garantire che le interazioni online siano il più sicure possibile saranno sempre una delle nostre maggiori preoccupazioni, quindi cercheremo di spiegare tutto nel modo più chiaro possibile affinché i più piccoli possano continuare a godersi Roblox e noi adulti non dobbiamo preoccuparci.

Ma prima, forse dovremmo spiegare un po' meglio cos'è Roblox. Roblox è una piattaforma immersiva di gaming e creazione. Ogni giorno, milioni di persone creano, giocano, imparano e interagiscono tra loro attraverso giochi online e altre esperienze virtuali 3D sviluppate da una comunità globale di creatori. Sebbene Roblox occasionalmente crei esperienze per eventi speciali, la maggior parte viene sviluppata dagli stessi utenti utilizzando Roblox Studio, lo strumento di design gratuito. Il gioco è gratuito, ma alcune funzionalità richiedono il 'Robux', una valuta virtuale che può essere usata per accedere a funzionalità speciali in determinate esperienze o per acquistare oggetti come vestiti e accessori per avatar. Le persone possono interagire con altri utenti all'interno di un'esperienza e chattare con gli amici su Roblox. I genitori o tutori di utenti più giovani possono usare i Controlli Parentali per disabilitare le funzionalità sociali del gioco e personalizzare l'accesso dei loro figli ai contenuti.

Come abilitare i Controlli Genitoriali



Apri l'app Roblox sul dispositivo di tuo figlio e assicurati che sia connesso al suo account.

Vai su Impostazioni.

Vai ai Controlli Parentali.

Seleziona "Aggiungi genitore o tutore" e inserisci il tuo indirizzo email sullo schermo.

Dall'email che riceverai nella tua casella di posta, segui i passaggi a schermo per creare un account o accedere a uno già esistente.

Verifica la tua età per collegare il tuo account a quello di tuo figlio. Puoi farlo usando un documento d'identità ufficiale o una carta di credito.

Una volta fatto questo, puoi restare sul sito web oppure aprire l'app e controllare le impostazioni per vedere quali controlli sono attivi sull'account di tuo figlio.

Puoi anche visualizzare le richieste pendenti di tuo figlio nel pannello Controlli Genitoriali.

All'interno delle opzioni di controllo parentale, puoi anche gestire i contenuti a cui i tuoi figli hanno accesso, limitando l'accesso a contenuti che potrebbero non essere adatti alla loro fascia d'età, e puoi anche limitare le opzioni di comunicazione del gioco in modo che i bambini più piccoli non possano chattare con nessuno.



Le opzioni di sicurezza per i bambini sotto e sopra i 13 anni sono importanti

Under 13



I genitori di bambini sotto i 13 anni possono stabilire limiti alla comunicazione, all'accesso ai contenuti e alle impostazioni di privacy dei loro figli utilizzando i Controlli Parentali.



Gli utenti sotto i 13 anni sono limitati nell'accesso a determinate funzionalità della piattaforma, come la chat vocale. Gli utenti sotto i 9 anni richiedono anche il permesso dei genitori per accedere alle esperienze con una valutazione di contenuto Moderato. I genitori hanno accesso a informazioni e controlli che permettono loro di gestire chi può vedere se il proprio figlio è online, controllare con chi sono collegati, impostare limiti di tempo davanti agli schermi e molto altro.



13 anni e oltre

Per impostazione predefinita, le esperienze con una valutazione di maturità dei contenuti di Minimal, Mild o Moderate sono accessibili agli utenti dai 13 anni in su. Le esperienze limitate richiedono che gli utenti abbiano 17 anni o più e che il documento d'identità venga verificato. Trusted Connections è una funzione che consente Chat e Team Voice senza filtri, disponibile solo per utenti di età pari o superiore a 13 anni. Gli utenti di età superiore a 13 anni e oltre hanno accesso a Trusted Connections, che sbloccano nuovi modi più espressivi di chattare e passare del tempo con persone che conoscono e di cui si fidano, come Unfiltered Chat e Team Voice. I genitori di adolescenti (dai 13 ai 17 anni) che possiedono un account collegato con privilegi parentali possono visualizzare le connessioni e le Connessioni Fidate del proprio figlio.

Roblox è sicuro?

La risposta è sì e no. Internet è pieno di persone con intenzioni malevole, e ci sono continui segnalazioni di predatori sessuali che utilizzano piattaforme simili a Roblox per i loro crimini . Tuttavia, dipende anche dal livello di coinvolgimento dei genitori e dall'efficace utilizzo degli strumenti di controllo parentale, che possono aiutare a prevenire molte tragedie. Internet è una giungla ed è sempre spaventoso lasciare i bambini lì da soli, ma con la conoscenza e il corretto uso degli strumenti di sicurezza disponibili, puoi sempre proteggere meglio i tuoi piccoli. Se hai altre domande, visita il sito ufficiale Roblox, dove c'è una sezione dedicata ad aiutare i genitori.

Un altro ottimo consiglio che possiamo darti qui a Gamereactor è di giocare ai videogiochi con i tuoi figli. Interessarsi a ciò che piace ai tuoi figli e trascorrere del tempo di qualità insieme è sempre una buona idea. Chissà, forse diventerete i migliori Roblox giocatori della storia come famiglia.

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