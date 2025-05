Come trasferire i tuoi dati da Nintendo Switch a Switch 2 passo dopo passo

HQ

È palpabile, si sente nell'aria che Nintendo Switch 2 sta per arrivare nelle case di milioni di giocatori. Ma prima ce ne sono molte altre, più di 150 milioni di Switch 1 console (originali, Lite, o OLED) sparse in tutto il mondo, e molti utenti che si stanno preparando a fare il salto verso il suo successore si stanno già chiedendo in vista del lancio come prepararsi per l'occasione.

Nintendo stessa lo sa, motivo per cui ha pubblicato informazioni su come trasferire i dati a Nintendo Switch 2 sul suo sito ufficiale. Da questo approfondimento ufficiale andremo ad estrarre i primi passi che puoi iniziare a fare ora, senza aspettare che la nuova console arrivi nelle tue mani, di seguito.

Successivamente, oltre alle informazioni ufficiali che Nintendo continua a condividere, amplieremo, descriveremo in dettaglio e aggiorneremo questa guida con le tue domande più frequenti sul trasferimento dei dati, nonché con immagini e suggerimenti derivati dalla nostra esperienza personale con la console una volta che arriverà sul mercato il 5 giugno 2025.

Immagine di sfondo: © Nintendo.

Come trasferire dati, giochi e impostazioni tra due console

Nintendo Switch 2 è dotato di una funzione chiamata " System Transfer ", che consente di copiare i dati tra due macchine. A un certo punto (in particolare il passaggio 5), è possibile scegliere tra due opzioni: inviare i dati dalla console Nintendo Switch al server o utilizzare la comunicazione locale per trasferire i dati tra le console di origine e di destinazione.

Esaminiamo insieme il processo passo dopo passo:



Passaggio 1: connettiti a Internet e aggiorna la tua console Nintendo Switch 1 alla versione del software di sistema 20.1.0 o successiva, necessaria per eseguire il trasferimento. Per fare ciò, vai su Home > Impostazioni di sistema > Sistema (in basso) > "Aggiornamento del sistema". Al termine, vedrai che dice Versione corrente: 20.1.0.



Passaggio 2: controlla quanto spazio di archiviazione occupano tutti i tuoi dati sulla tua console Switch 1 (vedi sotto "Ho abbastanza spazio di archiviazione sul mio Nintendo Switch 2 pronto all'uso?"). Se non hai ancora con te la tua nuova console Switch 2, vai al passaggio 4.



Passaggio 3: avvia la tua console Nintendo Switch 2: accendila e connettila a Internet. Quindi, applica l'aggiornamento del primo giorno che varie fonti hanno confermato che la macchina riceverà immediatamente. A tale scopo, se non viene richiesto, seguire le stesse istruzioni del passaggio 1.



Passaggio 4: aprire la funzione di trasferimento del sistema tra console. Per trovare l'opzione, segui le istruzioni del passaggio 1 e invece di "Aggiornamento console", scorri verso il basso fino a " Trasferisci su una console Nintendo Switch 2 ", appena sopra "Opzioni di formattazione". Qui puoi leggere ulteriori informazioni sul trasferimento dei dati su Nintendo Switch 2 (MT-10002) prima di iniziare.

Passaggio 5: ora apparirà "Assicurati che Nintendo Switch 2 sia nelle vicinanze" e sta a te decidere se desideri trasferire localmente o da remoto. Se hai a portata di mano la tua nuova console Switch 2, scegli "Fine" e vai al passaggio 7. Se non lo possiedi ancora (immagina di vendere il tuo Switch al rivenditore e poi ricevere il tuo Switch 2), scegli "Non ho una console Nintendo Switch" e procedi al passaggio 6.



Passaggio 6: per effettuare il trasferimento da remoto, i dati di Switch 1 verranno prima inviati a un server Nintendo. Nintendo avverte che "i dati verranno conservati fino a quando non li trasferirai su una console Nintendo Switch 2, annullerai il processo e ripristinerai la tua console Nintendo Switch o fino alla data del limite di archiviazione". Ora puoi passare al passaggio 8.



Passaggio 7: se hai fatto clic su "Fine", entrambe le console saranno collegate. Una volta connesso, fai clic su "Avvia download" per guardare tutti i dati copiati da uno all'altro.



Passaggio 8: per i giochi scaricati, indipendentemente dal metodo scelto, non è previsto il trasferimento tra macchine, ma Nintendo specifica che "non appena il trasferimento dei dati sarà completato, i tuoi giochi digitali verranno automaticamente scaricati nuovamente sulla nuova console".



Devo essere connesso a Internet o alla stessa rete Wi-Fi per effettuare il trasferimento?

Sì al primo, no al secondo. Nel caso di comunicazione locale tra due macchine, Nintendo richiede "una connessione internet attiva" secondo le informazioni ufficiali, a quanto ci risulta di eseguire controlli con il Nintendo Accounts associato sui propri server, di cui è necessario effettuare anche l'accesso ad almeno uno. Invece, secondo le stesse informazioni disponibili al momento, il trasferimento avviene tramite una connessione Wi-Fi locale tra le due macchine, e non tramite una comune rete Wi-Fi. Per questo motivo, al momento non si fa menzione di alcuna possibilità di accelerare il trasferimento tramite cavo LAN su una connessione ethernet.

Detto questo, come puoi vedere nel passaggio 8, si consiglia vivamente di disporre di una buona connessione Internet, ethernet o Wi-Fi, per scaricare nuovamente i giochi da Nintendo eShop.

Quanto tempo ho a disposizione per scaricare i dati su uno Switch 2 se ho scelto l'opzione remota?

Nintendo spiega che se le console non sono nelle immediate vicinanze e si opta per il metodo di caricamento del server, i dati sul tuo Switch originale rimarranno sul server per un massimo di un anno, dopodiché dovrai scaricarli su uno Switch 2 prima che vengano eliminati.

Quali dati in particolare possono essere copiati tra Switch e Switch 2?

Nintendo specifica che i seguenti oggetti possono essere trasferiti al momento del lancio:



Account utente (profili e account Nintendo collegati).



Giochi digitali scaricati.



Dati di salvataggio del gioco (salvataggi del gioco).



Screenshot e video di gioco catturati.



App e accesso a Nintendo Switch Online per gli abbonati a pagamento.



Impostazioni del controllo genitori e "altre impostazioni di sistema". Tuttavia, avvertono che sarà necessario impostare il controllo genitori per nuove funzionalità come GameChat.



Per quanto riguarda i dati non trasferibili, Nintendo avverte che News e le impostazioni audio Bluetooth non possono essere copiate.

Puoi trasferire tutto questo da Switch a Switch 2 al momento del lancio.

I Pikmin mi aiuteranno a trasferire i dati del mio account?

Secondo le informazioni disponibili ad oggi, no, gli adorabili pikmin che Nintendo ha abilmente e deliziosamente sfruttato per sfilare sui tuoi schermi trasferendo tutti i tuoi dati pacchetto per pacchetto tra Wii e Wii U non sono stati incaricati di copiare i dati tra Switch e Switch 2, e quindi dovrai accontentarti di un menu noioso con le relative barre di avanzamento.

Detto questo, dobbiamo ancora effettuare il trasferimento da soli e c'è sempre la speranza che questo presunto aggiornamento del primo giorno, o gli aggiornamenti successivi, riportino la migliore ricreazione di trasferimento dati mai vista.

Pikmin ti ha aiutato a trasferire dati da Wii a Wii U... e poi hanno ottenuto il loro fantastico gioco sotto forma di Pikmin 3.

Posso ancora giocare ai miei giochi Switch 1 dopo il trasferimento?

Mentre nel metodo di trasferimento remoto tramite caricamento su un server online è chiaro che la console è factory reset (leggi la citazione qui sotto), nel caso di trasferimento locale per prossimità tra due console Nintendo non specifica se il trasferimento tramite comunicazione locale incida sul Switch di provenienza e quindi bisognerà attendere per verificarlo con una console di lancio. Si spera, come nei casi precedenti, darà la possibilità o di ripristinare le impostazioni di fabbrica della macchina usata (ad esempio se si vuole venderla o regalarla a qualcun altro) o in alternativa di conservarne tutti i dati e le impostazioni (nel caso in cui si voglia continuare a utilizzarla come seconda console in parallelo).

"Al termine del caricamento sul server, la console Nintendo Switch di origine verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica. In questo modo vengono eliminati tutti i dati sulla console e ripristinati allo stato predefinito.

Ho abbastanza spazio di archiviazione sul mio Nintendo Switch 2 pronto all'uso?

Questa è un'ottima domanda. Sebbene Nintendo Switch 2 abbia di default una capacità di archiviazione otto volte superiore a quella dello Switch originale ( 256 GB in totale), è possibile che tu abbia una scheda di memoria microSD simile o addirittura più grande inserita nel tuo vecchio Switch che supera tale cifra. Se questo è il caso e vuoi copiare assolutamente tutto, dovrai eliminare i dati per liberare spazio prima di effettuare il trasferimento... In alternativa, è possibile acquistare una scheda compatibilemicroSD Express con Switch 2 per espandere la capacità di archiviazione della nuova console. In ogni caso, poiché i giochi iniziano a essere scaricati dal Nintendo eShop nel passaggio 6 verso la fine del processo, puoi sempre lasciare il download di alcuni titoli per dopo. Tuttavia, questo non ti servirà a nulla per tutti quegli screenshot e video che occupano anche molto spazio...

Sulla compatibilità dei giochi e degli accessori Switch sul nuovo Switch 2

Nintendo si è già espressa in merito in diverse occasioni. La stragrande maggioranza dei giochi Nintendo Switch, sia fisici che digitali, sono compatibili al 100% con Nintendo Switch 2, con poche eccezioni.

Allo stesso modo, Joy-Con controller e Switch 1 Pro Controllers possono essere collegati e accoppiati in modalità wireless con Switch 2, sebbene Nintendo affermi nelle sue informazioni ufficiali che non è possibile uscire dalla modalità standby Switch 2 (sistema sospeso) con Switch 1 controller, e che logicamente i vecchi controller non sfoggiano il nuovo pulsante C, dedicato a GameChat, e quindi è alternativamente accessibile dal menu Home con quei controller.