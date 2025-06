Mario Kart World: Guida agli adesivi - Completa la collezione!

HQ

Nintendo Switch 2 potrebbe non essere dotato di un sistema achievement o trophy implementato nel software della console, ma come per il primo Switch, gli sviluppatori sono liberi di fare qualcosa di simile all'interno dei loro giochi. E forse il sistema di obiettivi più esteso che abbiamo visto finora su console è Mario Kart World 's, che si presenta mascherato da Stickers.

Come puoi sentire: ci sono centinaia di Stickers da raccogliere nel nuovo gioco di corse, e in questa guida ti diremo a cosa servono e come completare la tua collezione. Sii paziente, ce ne sono molti!

A cosa servono gli adesivi Mario Kart World ?

Gli adesivi hanno un triplice scopo:

Sono una forma di personalizzazione del veicolo.



Sono anche un modo per mettersi in mostra in multiplayer, poiché vengono visualizzati accanto all'avatar/nome del personaggio nelle classifiche e così via.



Infine, sono badge per riconoscere il completamento di una moltitudine di obiettivi di gioco.



Come posso avere un adesivo sul mio veicolo?

Per decorare il tuo kart, quad, trike, moto o aliante con un adesivo, premi semplicemente il pulsante + nella schermata di selezione del veicolo (subito dopo il personaggio) prima di ogni gara.

Scegli il tuo Sticker e lo vedrai non solo sul veicolo (usa la levetta destra per ruotarlo), ma anche come badge accanto al suo nome.

Completa la collezione: come posso ottenere più adesivi?

Ah amico, questa è la domanda per cui sei venuto a questa guida, vero? Beh, ci sono letteralmente mille modi per ottenere Stickers, ma la risposta di base è.... Continua a giocare! In ogni modalità, in ogni modo, da solo Free Mode a GP Cups, Battle Mode alla nuova modalità Knockout Tour. Ottieni anche Stickers per iniziare il gioco, eseguire salti, completare il chilometraggio...

Ecco una manciata di risultati che ti daranno Stickers a titolo di esempio, per farti ispirare e sfidare. Otterrai Stickers, in molti casi più volte, quando...



Iniziato Mario Kart World (x39)



Sei stato in volo per 1 km in totale!... fino a centinaia di chilometri.



Salti con trucchi: 50...... fino a migliaia di salti.



Distanza totale: 5 km, 10 km, 20 km... fino a migliaia di chilometri.



Hai raccolto 50 monete in totale!... fino a decine di migliaia di monete.



Hai ottenuto un medaglione alla pesca! (in modalità Free Roam, più adesivi).



Pannello? attivante! (in modalità Free Roam, più pannelli per traccia).



Hai corso 15 gare!... fino a centinaia di gare.



Quanti adesivi ci sono in Mario Kart World ?

Non lasciarti scoraggiare, ma secondo i nostri calcoli iniziali, dovrebbero esserci circa 1056 adesivi in totale in Mario Kart World . Riuscirai a prenderli tutti?