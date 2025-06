Mario Kart World: Guida strategica al tour a eliminazione diretta

HQ

Se nei giochi precedenti era troppo difficile arrivare primi in diverse gare online, immagina ora in Mario Kart World Knockout Tour Mode, dove il doppio dei piloti viene messo l'uno contro l'altro in un caotico battle royale e gli ultimi quattro vengono eliminati ad ogni checkpoint.

Questa guida per essere il migliore in Mario Kart World Knockout Tour Mode raccoglie (e continuerà a raccogliere con aggiornamenti basati sulla nostra esperienza) una serie di suggerimenti e trucchi, in particolare la strategia di gara, per aiutarti a mantenere il primo posto e attaccare la corona quando possibile.

Tuttavia, la maggior parte dei suggerimenti si applica anche a qualsiasi altra modalità Mario Kart World in cui stai gareggiando contro altri piloti, quindi ti consigliamo di salvare questa guida tra i tuoi preferiti e di consultarla regolarmente.

Senza ulteriori indugi, armatevi di pazienza e iniziate: 3, 2, 1... Andare!

Gli eterosessuali sono un'opportunità, non una noia.

Ci sono molti rettilinei lunghi e larghi in Mario Kart World, ma ciò non significa che devi stare fermo e aspettare un turbo o una spinta per aiutarti.

La prima cosa che devi allenare è il Salto caricato, che viene eseguito allo stesso modo della deriva (con R) ma in linea retta. Su questi rettilinei "noiosi", si consiglia di utilizzarlo non appena si vede un tratto pulito, anche se è alla prima carica (1/3). Inoltre, se ci sono recinzioni o ringhiere, approfitta di questo trucco per "macinare" e guadagnare più turbo dei tuoi rivali. Inoltre, se salti sopra un'auto sul palco o contro un avversario, otterrai una spinta extra!

Detto questo, a proposito dei rettilinei... Leggi il prossimo suggerimento.

Non scendere nel mezzo

Questo vale per qualsiasi parte della gara, ma soprattutto sui rettilinei, perché è quello che tendiamo a fare, una deformazione professionale dei giochi di auto più realistici. Sarai sempre tentato, soprattutto se hanno lanciato una Golden Coin Shell, che viaggia lungo il centro della pista lasciando cadere denaro sulla sua strada.

Invece, e soprattutto se è troppo affollato, cercate di viaggiare intorno ai bordi e di tracciare una linea il più stretta possibile, tagliando gli angoli. Se vieni coinvolto nella folla, verrai picchiato duramente e verrai mangiato a pranzo, ma se entri e esci dal branco, passerai inosservato e potrai tagliare furtivamente alcuni posti dal ritmo.

Usa sempre la protezione

Te lo ha detto tua madre quando hai avuto il tuo primo partner, ma è ancora più vero in Mario Kart World. Non pensare sempre ad attaccare, non importa quanto tu sia spinto dall'impulso di avanzare: usa il pensiero strategico e proteggiti, perché questo ti fa guadagnare più tempo che rallentare gli altri, soprattutto nel KO Tour.

Ad esempio, sei tra il quinto e il decimo e ottieni un trio di conchiglie rosse dal successivo ? scatola. Beh, non usarli. Pensa solo alla valanga di randelli che ti vengono addosso da dietro e dai lati, tenendo presente che la maggior parte dei quattordici o più corridori dietro di te ha anche trovato un oggetto. Se li lanci in testa alla gara, puoi rallentarne uno e superarli, sì, ma i loro oggetti non sono così aggressivi, mentre cercheranno di colpirti da dietro.

Guarda mamma, non c'è aiuto

A proposito di mamme, ricordate la battuta "guarda mamma, niente mani; guarda mamma, niente denti". Se ti consideri un pilotaMario Kart professionista, la prima cosa che dovresti fare nella tua prima gara subito dopo aver aperto il gioco è disattivare l'assistenza al volante intelligente, che è attiva per impostazione predefinita e probabilmente non hai visto la piccola antenna sulla tua auto quando l'hai raccolta.

Premere + per accedere al menu di pausa e quindi X per aprire le Impostazioni del controller. Lì puoi disabilitare questa sorta di pilota automatico che ti tiene sulla strada... ma ti impedisce anche di raggiungere il terzo livello del Salto caricato o la deriva color arcobaleno.

Senza questi aiuti, sarai in grado di spremere il massimo dalle due tecniche avanzate che devi padroneggiare Mario Kart World, insieme al grind e al salto sul muro, quindi questo suggerimento è ottimo sia per Survival Mode che per il resto del gioco.

Le monete valgono più che mai

No, non ha nulla a che fare con l'inflazione, i dazi di Trump o la svalutazione dello yen e del dollaro. Quello che voglio dire è che non dovresti lasciare che nessuna moneta che vedi per strada ti scivoli tra le dita, a meno che non significhi che ti stai allontanando troppo dal percorso ideale.

Perché? Perché raggiungerai la tua velocità massima solo con 20 monete (e non 10 come prima), e raramente ne porterai 20 durante una gara, dato l'enorme numero di pericoli. Inoltre, oltre ad aggiungere due monete al tuo contatore, ogni moneta che raccogli ti darà una piccola spinta, una piccola spinta che non può essere considerata un turbo ma aiuta alla fine.

Naturalmente, spremi anche i due oggetti destinati allo stesso effetto, come il Coin Block e il Coin Shell, e fai attenzione a loro quando colpiscono un avversario per cercare di raccogliere le monete che lasciano cadere.

Se c'è un plotone, non incrociare prima le scatole degli oggetti

Questo trucco è più vecchio di quello che consiste nel premere l'acceleratore su "2" all'inizio. Quando siete tutti in gruppo e vicini, se siete al primo posto, sgattaiolate un po' quando passate attraverso le scatole degli oggetti. Sai che se passi il terzo o il quarto otterrai oggetti molto migliori.

Il corno per tutto

Il Super Horn è stato utilizzato principalmente in Mario Kart 8 e Deluxe per difenderti dal Spiny Blue Shell, ma in Mario Kart World ha ampliato la sua portata e ora ha un effetto onda d'urto. Se non ti vengono lanciati gusci blu, preparati a usarlo quando ti avvicini agli avversari che ti stanno seguendo in modalità difensiva... o anche per ripulire il tuo percorso in modalità aggressiva.

Entrare nella top 4 è una vittoria

Se questa serie ha sempre avuto un importante fattore di fortuna e casualità, immagina in Knockout Tour Mode per tutti i motivi che abbiamo menzionato all'inizio. Il tuo primo obiettivo quando prendi confidenza con la dinamica è cercare di arrivare all'ultimo checkpoint e quindi lottare per il primo posto tra i primi quattro. Se ce la fai, bene, perché è molto difficile scappare da solo, ma se arrivi secondo o terzo, non prenderla come una sconfitta: venti giocatori sono rimasti indietro e, non importa quanto bene giochi bene le tue carte, potrebbe non essere stata colpa tua.

Utilizzare lo specchietto retrovisore con X

A proposito di essere il primo, assicurati di controllare lo specchietto retrovisore (pulsante X) quando vieni inseguito. Naturalmente dovresti tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada per continuare a cercare la traiettoria perfetta, ma in questo modo puoi valutare la minaccia o la distanza dei tuoi inseguitori, ad esempio se vuoi difenderti con un Superhorn.

Nessun fungo su una linea retta

Se ti abbiamo già detto di evitare di scendere al centro sui rettilinei, non dovresti nemmeno usare il Dash Mushroom. Non uno, non tre, non quello d'oro. Anche se sei tentato di colmare subito il divario.

Invece, usa sempre i funghi per tagliare gli angoli, accedere a scorciatoie fuori pista o recuperare subito dopo un colpo. Questa è la tattica più consigliata.

Grind come se fossi Tony Hawk

La tua memoria muscolare e gli anni di esperienza ti faranno pensare a derapare e derapare tutto il tempo, ma non andrai da nessuna parte se non impari a macinare e saltareMario Kart World sui muri.

Ma soprattutto il primo. Quelle che sembrano decorazioni possono spesso essere utilizzate per andare più veloci e generare più potenziamenti con salti e trucchi, quindi dai un'occhiata a tutti quegli elementi che puoi macinare in ogni modalità di gioco. Inoltre, come abbiamo detto sopra, devi allenare il Charged Jump e i suoi diversi tempi, perché all'inizio di solito ti schianterai contro le recinzioni perché non lo carichi abbastanza.

I migliori giocatori di Survival Mode sfruttano ogni possibile salto e trucco; Se non lo sai e non approfitti di tutti i punti grind, verrai superato.