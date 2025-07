Donkey Kong Bananza: Una guida per raccogliere tutte le 777 banane

HQ

Sin da Donkey Kong Country, i giochi DK si sono sempre concentrati sulla raccolta di tutte le banane (in pratica sulla riconquista di quelle che sono state rubate). In Donkey Kong Bananza per il Nintendo Switch 2 succede anche questo, ma stiamo parlando di un mondo 3D sorprendente, distruttibile e molto verticale, sviluppato dai creatori di Super Mario Odyssey. Cosa comporta, i fan lo sanno già: un sacco di oggetti da collezione e modi per ottenerli, e un post-partita da urlo.

Ma se hai paura dell'enorme numero di banane o Banandium Gems davanti a te (stiamo parlando di centinaia, più di mezzo migliaio), ecco che arrivano le guide di Gamereactor in soccorso. In quello che stai leggendo abbiamo i consigli e i trucchi essenziali per ottenere più banane, e poi abbiamo una guida per ogni Layer con tutti i Banandium Gems che ti aspettano.

Sei pronto? Canta il rap di DK, battiti il petto e scendi nelle nostre guide Layer -by-Layer...

Quante banane ci sono in Donkey Kong Bananza in totale?

Bene, anche se sembra una domanda ovvia e naturale da porre quando inizi il gioco (quindi sai cosa hai davanti a te fino a quando non completi il 100% di Donkey Kong Bananza ), dovresti sapere che è una domanda trabocchetto. In effetti, ha una doppia cattura.

Doppia trappola? Sì, dato che ci sono ben tre possibili figure di banane che potrebbero portarvi... o confonderti. E qui li spiegheremo tutti.

Il primo numero reale di banane che puoi raccogliere prima di vedere i crediti di Donkey Kong Bananza è 668: questo sarebbe il tuo massimo prima di completare il gioco. Ma come è tradizione da Donkey Kong Country, è il 101% e così via, e soprattutto da Super Mario Odyssey, gli sviluppatori di Nintendo EAD Tokyo si sono assicurati di riservare una parte post-partita ai veterani, ovviamente piena di sfide esperte e molto più difficili. Con tutti loro arrivano altre 109 banane, il che ci porta alla seconda e ultima cifra (?). Finale? Non proprio.

La seconda cifra, il riferimento più affidabile e quello che seguiremo in tutte le guide Donkey Kong Bananza di Gamereactor, è il numero di Banandium Gems nel menu Collection dopo i crediti, una volta attivato il post-gioco. È il numero che vedrai se premi il pulsante Minus in qualsiasi momento per navigare sulla mappa e quindi premi il pulsante Y per dare un'occhiata al tuo Collection. Qui vedrai sia il totale Banandium Gems che hai trovato/divorato sia quanti ne sono rimasti, sia per Layer, sia nel totale del gioco. Il totale effettivo delle banane in Donkey Kong Bananza è di 777 Gemme di Banandium una volta che hai guardato i crediti. "Ma nel mio salvataggio c'è scritto che ho più della prima o della seconda cifra". Sappiamo cosa intendi, questo ci porta a...

La differenza tra le banane del tuo gioco e le banane della tua collezione

La terza cifra è quella che vedi sia quando salvi/carichi il gioco, sia sovrastampata nel post-partita quando devi raggiungere un numero minimo di Banandium Gems per assumere il fantastico Rehearsals del Elder. È molto variabile e, come dicevamo, sempre superiore al numero massimo di banane che hai nel tuo Personal Collection. Perché? Perché contempla, a sua volta, due variabili aggiuntive. Cioè:

Le banane in eccesso fornite da ogni grappolo. Di tanto in tanto, soprattutto quando si supera un traguardo importante o si sconfigge un boss, il gioco ti premia con un mazzo di banane. La maggior parte di questi grappoli è di 3 Banandium Gems (+2) e nelle occasioni più speciali il grappolo raccoglie 5 Banandium Gems (+4). Nel menu Collection appaiono come una singola voce ai fini di obiettivi specifici, ma accompagnati da un'icona a grappolo del loro colore di gioco: giallo per tre, arancione per cinque. Queste banane in eccesso, che come vedrai DK mangia e contano nell'albero delle abilità per sbloccare le abilità, vengono aggiunte in cima al totale Collection.

D'altra parte, il gioco include anche il Banandium Gems che hai acquistato scambiando Chips nei negozi dei diversi Layers. È come il Moons in Super Mario Odyssey: ne basta davvero uno per ottenere quello, per così dire, "obbligatorio" per il Layer, ma puoi acquistarne quanti ne vuoi per aumentare ancora di più la tua figura post-partita (fino a 999, da quanto abbiamo capito). Inoltre, questo "trucco" conta anche per i punti abilità se ne perdi uno lungo il percorso e per il conteggio totale dei salvataggi... o il numero minimo di banane necessarie per inserire Elder Rehearsal, se non hai eccedenze.

Detto questo, come vedrai, questa cifra è molto variabile a seconda di dove si trova ogni giocatore nel gioco (e quindi quanti mazzi ha raccolto) e di quanti Banandium Gems ha acquistato tramite il trading di fiches. Proprio per questo motivo, fatte queste precisazioni, continueremo ad attenerci al 777 "ufficiale" e definitivo del Collection, perché le nostre guide sono proprio per farti completare questi 777 risultati, indipendentemente dalle banane in più nei grappoli o da quello che spendi nei negozi, in quanto ognuno è libero di lasciarsi trasportare dal consumismo.



Donkey Kong Bananza Suggerimenti e trucchi: come ottenere più banane

Ora che sai quanti Banandium Gems puoi ottenere attraverso metodi rigorosamente giocabili prima e dopo la canzone dei titoli di coda (668/777), procediamo a darti alcuni consigli e suggerimenti essenziali su come ottenere più banane lungo la strada. Questi suggerimenti si concentrano principalmente sulle banane sepolte o nascoste nel terreno del livello, mentre quelli dati come ricompensa per il superamento delle sfide, così come la mappa per trovare esattamente dove si trova ogni banana, sono riservati alle nostre guide dedicate Layer -by-Layer.

Abituati a usare lo schiaffo a mano (R) ogni pochi passi per rivelare tesori con il sonar

Lo schiaffo della mano non serve solo per raccogliere pepite d'oro e oggetti intorno a te. Il suo uso più interessante è come sonar, per rivelare segreti vicini comeBanandium Gems nascosti, forzieri, fossili, piccoliFractones e anche ingressi ad antiche rovine (i portali per sfide e battaglie).

Come completista, e poiché il gioco è abbastanza facile in termini di combattimento e così via, ti consigliamo di aumentare la capacità dello schiaffo della mano per rivelare gli oggetti nelle vicinanze (abilità "Sonar migliorato, fino al livello 3 - 160% di portata") prima di tutto, prima di potenziare la tua forza, vitalità o abilità di Bananza.

Se scansioni il terreno mentre procedi, inizierai a rimanere affascinato dalle deviazioni alla ricerca di oggetti da collezione e finirai ogni Layer con molte più banane e con le sfide e i combattimenti almeno precisi. È la prima regola empirica per ogni buon miner-esploratore.

Se non riesci a trovare quelli che ti sono rimasti, acquista le mappe

Il consiglio precedente, così come questo, si applica anche alla caccia Fossil. Se ti sono rimaste alcune banane in un Layer e non riesci a trovarle usando il metodo dello schiaffo a mano, investi pepite d'oro nell'acquisto di mappe presso l'Item Shop.

Di solito ne rimangono diverse decine di migliaia, quindi non è male per finire un mondo. Banandium Gem Le mappe partono da 1.000 pepite e salgono di 100 pepite per mappa consecutivamente.

Naturalmente, meglio dell'acquisto è ottenere mappe gratuite, giusto? Continua a leggere...

Ottieni mappe dagli scrigni del tesoro sepolti

Se non vuoi o non puoi permetterti di spendere più soldi nei negozi, o se le mappe Banandium Gem sono "in rifornimento" e vuoi ottenere quelle banane ostinate, concediti una sessione di terapia antistress strappando il terreno.

Il gioco ha un fattore procedurale casuale in base al quale genera uno scrigno del tesoro ogni pochi metri cubi distrutti, e mentre è vero che nel tempo quei forzieri conterranno più palloncini, succhi di frutta e bibite che mappe, se persisti alla fine otterrai le mappe per quelle banane mancanti e Fossils.

Naturalmente, anche più del Bananza DK per questo scopo, puoi usare il quarto Bananza che sblocchi (sai qual è), che è brutalmente potente in termini di radere al suolo il terreno e far apparire i forzieri.

Dai un piccolo fischietto (per aiutarti a orientarti in tutto il mondo)

Ogni banana o Fossil mappa segna la posizione di un oggetto nel mondo di gioco, direttamente sul corrispondente sottolivello dell'attuale Layer. Se stai cercando una sfida o un combattimento, la X segna la posizione di quelli, ovviamente.

Se ti stai dirigendo verso una particolare banana o Fossil, va bene consultare la mappa premendo una volta il pulsante Minus, ma quando stai già camminando o scavando un tunnel verso la posizione esatta, puoi premere il pulsante L per sovrapporre gli elementi mappati sullo schermo, in modo da poterti orientare molto meglio. Se si combina questo con lo schiaffo a mano del sonar (R), come spiegato nel primo suggerimento, si passerà al setaccio ogni sottostrato di ogni Layer alla massima velocità.

Le battaglie sono premiate con una gemma, le sfide nascondono sempre tre banane

Infine, prima di accompagnarvi in un viaggio al centro della terra Layer -by-Layer, ricordate che ogni sfida (quelle antiche rovine con enigmi simili a santuari di Zelda) ne nasconde sempre tre Banandium Gems (quasi sempre due in arrivo e uno più insidioso), mentre le porte circolari rosse a terra, cioè quelli da combattimento, premiano la vittoria con una sola banana. Questa regola viene infranta da speciali sfide post-partita, ma viene sempre applicata durante lo svolgimento generale del gioco.

Dove sono tutte le 777 banane in Donkey Kong Bananza e come ottenerle

Dopo aver fatto le introduzioni e condiviso i suggerimenti e i trucchi essenziali per divertirsi a raccogliere banane lungo il percorso, di seguito elenchiamo tutti i 17 Layers di Donkey Kong Bananza, dalla superficie al centro del pianeta nei suoi 1600+ sottostrati, collegati alle rispettive guide per l'elenco completo di Banandium Gems e la posizione esatta di tutti loro. Naturalmente, se hai scavato solo un po', il nome del Layers potrebbe essere uno spoiler per te (per non parlare di cosa c'è dentro), quindi continua a tuo rischio e pericolo:

