Donkey Kong Bananza Guida alla moda: dove trovare tutti i capi di abbigliamento e i relativi costi fossili

Dove sono le banane più difficili in questo strato prima e dopo i titoli di coda e come si ottengono quelle che comportano il superamento di una sfida? Abbiamo scavato nei sottostrati 100, 101 e 102 per raccontarvi tutto.

Potresti stancarti dei suoi sproloqui, ma le Gemme di Banandium ne valgono la pena. Ecco come trovare Cranky in ogni livello.

Dove sono le gemme di banandium più difficili in questo livello prima e dopo i titoli di coda? Scaviamo nei livelli -1 e 10 per raccontarti tutto.

Donkey Kong Bananza: Una guida per raccogliere tutte le 777 banane

17 Luglio 2025 alle 08 GUIDE. Scritto da David Caballero

Abbiamo tirato fuori il nostro piccone e la pala per offrirti una guida con suggerimenti e trucchi essenziali che ti condurranno anche alle rispettive guide strato per strato per mettere le mani su ogni gemma Banandium nel gioco - OH BANANA!