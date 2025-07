Donkey Kong Bananza Guida: dove trovare Cranky in ogni strato

HQ

Durante la tua avventura attraverso il pianeta in Donkey Kong Bananza, incontrerai tutti i tipi di personaggi diversi della tradizione Donkey Kong. Un volto ricorrente è Cranky, che svolge un ruolo importante in quanto serve anche un Banandium Gem per Layer se trovi e ascolti il suo sproloquio. Spesso Cranky è abbastanza facile da individuare, ma a volte può essere una seccatura da scoprire, quindi abbiamo messo insieme questa guida per aiutarti a trovarlo in ogni fase del tuo viaggio.

Strato lagunare

Nella parte iniziale Layer di SL100, dirigiti verso il punto più alto al centro della Layer, che domina la massa del tubo verde in lontananza a destra della mappa. Cranky può essere trovato su un'isola galleggiante che può essere raggiunta trasformando il blocco di trasmogrificazione in qualsiasi terreno gli lanci.

Annuncio pubblicitario:

Strato collinare

Dal Warp Gong al centro del Layer, guarda avanti verso l'enorme formazione di banane di pietra dove il gioco guiderà naturalmente la progressione, quindi gira leggermente a destra per vedere una singola formazione di banane di pietra. Sopra quella banana c'è una piattaforma galleggiante su cui Cranky si trova. Lancia qualcosa contro la nuvola sotto la piattaforma e Cranky cadrà a terra.

Strato del canyon

Dopo il Mixer boss, quando raggiungi la prossima piccola area con un Hideout e il Growtone, Cranky può essere trovato in piedi nelle vicinanze e verso la direzione la progressione ti porterà naturalmente.

Annuncio pubblicitario:

Il divario

A metà del livello, nell'area in cui ti imbatti per la prima volta nei blocchi di gel blu e rosa, sopra la tavoletta di pietra, che a sua volta si trova sopra il Warp Gong, c'è una piattaforma galleggiante su una nuvola, simile a Hilltop Layer. Abbatti la piattaforma lanciando qualcosa contro il cloud e Cranky cadrà a terra pronto per una chiacchierata.

Strato di congelatore

Non c'è un modo rapido per raggiungere questo Cranky. Una volta raggiunto il checkpoint all'ultimo piano del Cooling Tower che sembra una gigantesca testa di zebra, di fronte a te ci saranno due finestre ghiacciate. Esci da quella a sinistra, per il percorso più veloce, e gira subito a destra per trovare un muro scalabile sul retro della torre di raffreddamento zebrata. Una volta in cima, troverai un'accogliente dimora che ospita Cranky.

Layer foresta

Sulla strada per uscire dal villaggio degli struzzi verso il Eggshell Hotel, vedrai un grande albero alla tua destra dall'altra parte di una grande macchia fangosa. Scala quell'albero e segui il ramo che porta nella direzione del Eggshell Hotel per trovare Cranky che ti aspetta.

L'incrocio

Prima di attraversare l'enorme ponte di pietra che si libera completando i primi due Layers, al checkpoint sopra il Warp Gong, troverete due piattaforme galleggianti in alto nel cielo. Il primo ha Rambi su di esso e il secondo Cranky. Falli cadere a terra lanciando loro qualcosa.

Resort Layer

Dietro i vari magazzini sul lato destro del Layer, definito da un altopiano rialzato che presenta tre fragole distruttibili, se si cade nell'oceano sul lato opposto, sotto questa grande formazione rocciosa c'è una piccola caverna nascosta da una minuscola macchia di alghe. Nella caverna c'è Cranky in attesa di una chiacchierata.

Strato Tempesta

In SL902, quando raggiungi per la prima volta l'area termale, nell'angolo in fondo a sinistra, nella direzione opposta a quella in cui vuole portarti la progressione naturale del gioco, troverai una piccola area relax all'aperto con sedie a sdraio e molti libri. Cranky è seduto su una delle sedie.

Strato di discarica

In Trashtopia, l'area hub principale in SL1000, dal checkpoint centrale e guardando verso il cannone a tamburo che ti rimanda indietro attraverso il livello, ci sono una serie di grotte che conducono lontano. All'estrema sinistra c'è una grotta con una luce rossastra che brilla all'ingresso. Cranky è in questa grotta.

Strato da corsa

Questo è abbastanza facile, ma anche altrettanto facile da perdere. Sotto la piattaforma del podio dietro Diddy e Dixie Kong, troverai una stanza nascosta. Per accedervi, scendi in basso nell'area sotto la posizione dell'hub e trova la scimmia che sta chiedendo informazioni su qualcosa che si trova dietro un muro. Quel muro è definito come roccia infrangibile, ma ha un triangolo luminoso su di esso e se lo sfonda sopra quel triangolo troverai la tana nascosta di Cranky.

Strato di luminosità

Dirigiti verso la SL1203 e raggiungi il centro dell'area in cui si trova la piccola città del serpente. Salendo su un pendio poco profondo, ci si imbatte in una piazza, decorata da una piscina al centro e da due statue di serpenti ghiacciati che conducono all'area successiva. Cranky si trova in cima alla statua di sinistra.

Strato di scanalatura

Nella stanza centrale, in alto a destra, vedrai un Fractone che si trasforma in un blocco di pietra indurita quando ti avvicini. Sta facendo la guardia a una porta che una volta che riesci ad aprire, nasconde Cranky all'interno.

Strato di festa

Vai a SL1401. Una volta raggiunta un'enorme stanza aperta con un lato ricoperto di melma verde e nemici da sconfiggere, girati, distruggi il pallet di fronte a te e scendi in un tunnel segreto sottostante da dove sei entrato nella stanza. Cranky si trova in un'alcova a sinistra quando si entra in questo tunnel.

Livello proibito

Una volta raggiunta la terza piattaforma, sarai molto vicino all'area del mozzo definita dallo sfondo circolare appuntito. Proprio sopra c'è una piattaforma distante, che devi raggiungere attivando l'area Securitone e quindi usando Passage Stone per salire sulla piattaforma fino all'area per trovare Cranky in attesa in cima.

Nucleo del pianeta

Questo è alla fine della strada. Quando si raggiunge il sottolivello più basso possibile nel Planet Core, definito da una porzione di binario ferroviario che non si può attraversare fino a quando non si distrugge l'enorme blocco usando Kong Bananza, Cranky può essere trovato su una sporgenza, abbastanza chiaramente in vista a sinistra quando si raggiunge quest'area.

Ingot Isle - Postgioco

Una volta completata la storia principale e tornato a Ingot Isle, puoi tornare all'area hub principale, dove si trovano ora i negozi e il Chip Exchange, per arrampicarti sull'impalcatura rosa sopra i negozi per trovare Cranky nella parte più alta dove sono disposte le lettere luminose.