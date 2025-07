Donkey Kong Bananza: Tutte le banane nel Cave-In dell'Isola del Lingotto

HQ

Prima di iniziare, vi ricordiamo che questa è una guida dedicata esclusivamente a un singolo Layer, come vengono chiamati i "mondi" di gioco di Donkey Kong Bananza. Se vuoi consigli e trucchi generali per trovare banane o un hub per accedere a tutte le guide per ogni Layer, dai un'occhiata a Donkey Kong Bananza: Una guida per raccogliere tutte le 777 gemme di Banandium.

Ora, un secondo avvertimento. Come Super Mario Odyssey, Donkey Kong Bananza non termina quando scorrono i titoli di coda. Dopo aver visto la fine del gioco, il cosiddetto post-partita di DK Bananza distribuisce un numero aggiuntivo di banane su vari livelli, questa volta con sfide piuttosto difficili.

Questo porta il numero totale di Banandium Gems a 777, ma può essere difficile distinguere nel Collection quali banane erano disponibili nel primo turno e quali sono state aggiunte dopo i titoli di coda. Per facilitarti le cose, abbiamo contrassegnato in corsivo le banane aggiunte nel post-partita, che in questo Layer sono molte (la maggior parte).

Tutte le banane in Ingot Isle Cave-In e dove trovarle

Detto questo, ecco un elenco di tutte le banane nel primo strato del gioco e una mappa della loro posizione. Quale si sta rivelando il più difficile per te?

Layer totale: 36 banane

SL1: banane 1-3

SL10: banane 4-36

In corsivo: nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.







La prima gemma di banandium



Attraverso la cintura delle miniere di banane



Scavare uno spuntino



Segreto fin dall'inizio



Corsa all'oro!



Shifty Smash: Torre in ascesa



Shifty Smash: Rompi il ring



Contrastare le spine



Recupero di Ingot Isle Fragmentone



Restauro di Ingot Isle Fragmentone



Shifty Smash: Schiacciamento a scacchiera



L'isola dei lingotti Growtone



L'Isola del Lingotto Affamato Growtone



Il lingotto sazio Isle Growtone



Dolcetto post-sprint



Spuntino in una lastra incassata



Nascondino dell'isola dei lingotti



Statistiche di Ingot Isle Smashin'



Maestro del quiz sull'isola dei lingotti



Decorato d'oro



Invettiva sull'isola dei lingotti di Cranky



Hai finito quattro combattimenti!



Sconfiggi otto attacchi!



Spuntino alla periferia della città



Smash sfuggente: veloce e agile



Scambio di chip dell'isola dei lingotti



Dopo la battaglia finale e la vittoria di DK e Pauline, iFractones sono saliti quasi in superficie per dare una mano a ricostruireIngot Isle, da qui la grande quantità di nuove banane che puoi raccogliere. Questo strato ora ha negozi corrispondenti, Chip Exchange, Smashin' Stats, Quiz Master, nascondino, Fragmentone, Growtone e così via, ma soprattutto alcuni nuovi Shifty Smashes e una grande Grumpy sfida di battaglia sotto forma di combattimenti successivi.