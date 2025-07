Donkey Kong Bananza: Tutte le banane in Lagoon Layer Dove sono le banane più difficili in questo strato prima e dopo i titoli di coda e come si ottengono quelle che comportano il superamento di una sfida? Abbiamo scavato nei sottostrati 100, 101 e 102 per raccontarvi tutto.

HQ Prima di iniziare, tieni presente che questa guida si concentra esclusivamente su un singolo Layer, che è il nome dato ai "mondi" all'interno di Donkey Kong Bananza. Se stai cercando consigli e trucchi generali per raccogliere banane, o un indice con collegamenti a tutte le guide per tutti gli strati, puoi visitare Donkey Kong Bananza: Guida alla raccolta di tutte le 777 gemme di bananio. A differenza del primo Layer, Ingot Island Cave-In, che passa da un misero 3 banane a un totale di 36, il rinfrescante Lagoon Layer aggiunge "solo" altre 13 banane dopo la prima visita. La cosa più interessante di questo Layer, tuttavia, è che in quel primo turno i Fractones non hanno ancora aperto alcun negozio di articoli nel Layer, il che complica ulteriormente la ricerca di banane e fossili prima che scorrano i titoli di coda. Se ti succede, puoi scoprire come ottenere le mappe dei tesori rimanenti senza spendere pepite d'oro (perché praticamente non hai un posto dove farlo) nella nostra guida generale collegata sopra. Tutte le banane del Lagoon Layer e dove trovarle Dopo questa introduzione, tuffiamoci nei tre sottostrati di questo bellissimo luogo, sede del Elder Kong. Annuncio pubblicitario: Totale: 56 banane

Sottostrato SL100: banane 1-25

Sottostrato SL101: banane 26-50

Sottostrato SL102: banane 51-56

In verde: nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.

Primo Crockoid Cracked!

Grotta vicino al Capo

Statistiche di Lagoon Smashin'

Banana da bagno

Shifty Smash: Oltre la Barriera

Battaglia: Stoney, Erbosi Scagnozzi

Un angolo dietro il cemento

Battaglia: Entrambi i lati del ponte

Sfonda il pavimento

Lo sproloquio della laguna di Cranky

Un vero boccone

Sosta sulla strada sul tetto

Nascosto sulla strada del tetto

Alla fine della strada sul tetto

Strada bassa sul lago

Battaglia: Sciami tra i Pilastri

Segui il terreno svuotato

A pesca di banane

Lievitazione e risciacquo

Posizionato in un tubo

Shifty Smash: In cima ai tubi

Battaglia: Le ali e il disco traballante

Oltre le piattaforme cloud

Sabbiatura per la banana

Scambio di chip Lagoon

Atterrato a Salvager's Landing!

Shifty Smash: un muro sospeso in aria

sul soffitto del pavimento

Oltre il sentiero spinoso

Nell'angolo spinoso

Attraverso le mura spinose

La scorta del Recuperatore

Battaglia: Scontro tra Cemento e Muro

Su, sopra e sopra e attraverso

All'interno dell'erba a crescita rapida

Appeso sull'autostrada Orangu-Hang!

Muro di cemento sul piano mobile

Periferia del villaggio di pescatori

Hai attraversato la Corte degli Anziani di Kong!

La merenda della nave di poppa

Oltre il primo terreno di demolizione

Attira e distruggi!

Oltre il secondo terreno di demolizione

Solleva e distruggi!

Oltre il terzo terreno di demolizione

Colpisci e distruggi!

Oltre il quarto terreno di demolizione

Lancia e distruggi!

Rimbalza e distruggi!

Oltre il quinto terreno di demolizione

Immerso nel canale degli scimpanzé!

Scoppia e distruggi

In cima al tetto di cemento

Appeso al soffitto

Tesoro naufragato

Nascondino della laguna

A parte la presenza di Fractones più commerciali, il grande cambiamento nel Lagoon Layer dopo i titoli di coda è che puoi tentare la fortuna nel primo Bananza Trial. Spiegheremo di cosa si tratta nella sua voce dedicata, ma come puoi vedere dall'elenco, aggiunge fino a dieci nuovi Banandium Gems al tuo contatore totale una volta completata con successo. Annuncio pubblicitario: [In costruzione...]