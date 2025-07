Donkey Kong Bananza: Una guida per raccogliere tutti i 696 fossili

HQ

Che bella idea avere i fossili come principale oggetto da collezione in Donkey Kong Bananza. Da bambino andavo a caccia di fossili con mio padre, perché ci sono molti fossili nella nostra area vulcanica spagnola, e andavamo anche sulle spiagge del Portogallo con la stessa intenzione. Quindi ho molta familiarità con le ammoniti e i trilobiti, e naturalmente la febbre per i dinosauri mi è venuta un po' prima che per gli altri bambini con Jurassic Park.

Dopo aver stabilito i precedenti personali, capirete perché mi sono divertito a trovare ed estrarre assolutamente tutti i Donkey Kong Bananza Fossils, che sono quasi tanti quanto le banane o le gemme di banandium.

Con questa guida ti aiuteremo a scavare tra gli oltre 1600 sottostrati sotterranei che compongono il 17 Layers di Donkey Kong Bananza in un viaggio unico al centro della terra. Imparerai a conoscere il numero di Fossils, dove si trovano e come ottenere quelli più ricercati e spettacolari: gli ultra rari Fossils.

Naturalmente, quando raccogli tutti i Fossils nel gioco, sarai in grado di acquistare tutti i vestiti, di cui ti raccontiamo tutto nella nostra DK Bananza Fashion Guide.

Quanti fossili ci sono in Donkey Kong Bananza in totale?

Durante la tua avventura distruttiva per l'estrazione mineraria, un totale di 696 fossili ti aspettano semisepolti, distribuiti su diversi Layers specifici e classificati in base alla loro rarità (comune, rara e ultra-rara). In particolare, ci sono sempre 30 fossili nel Layers con solo fossili comuni, e 72 nel Layers con tre rarità.

Inoltre, il tipo di Fossil cambia anche in ogni Layer, dal più comune e popolare nel mondo reale, a quelle che sono letteralmente reliquie delle serie Donkey Kong e Country come tributo.

Come faccio a sapere quanti fossili mi mancano?

Buona domanda, e hai due modi. Uno, logicamente, guardando la schermata Collection, premendo Y quando ci si trova all'interno del pulsante Map (Minus ). Inoltre, sul Map puoi filtrare per Fossils per cui hai posizioni e non hai ottenuto o per Fossils ottenuto, proprio come le banane.

L'altro modo è più utile nella tua combinazione finale per completare Donkey Kong Bananza 100%. Se noti, nella schermata di gioco dal vivo, sotto il numero di pepite d'oro e chips di banana, se hai già i fossili di una particolare rarità in quel Layer, la sua icona apparirà accanto a una stella, indicando una collezione completata.

Come sbloccare il Museo dei Fossili

Naturalmente, non c'è niente di meglio per una collezione del genere di uno showroom da abbinare. Perché, come direbbe Indiana Jones, "questo appartiene a un museo".

Il Donkey Kong Bananza Fossil Museum ti aspetta verso la fine del gioco, nel Groove Layer, sottolivello 1300 sotterraneo. Sulle sue pareti e nelle sue vetrine, i tuoi reperti saranno esposti come una mostra, e il gioco stesso ti invita a usare Photo Mode per goderti ancora di più queste creature dei tempi antichi impresse nella roccia.

Come ottenere più fossili: consigli generali

Per aiutarti a raccogliere molti fossili lungo il percorso, ti invitiamo a dare un'occhiata ai nostri suggerimenti e trucchi per ottenere più banane nella guida Banadium Gems di cui sopra, poiché si tratta di cinque raccomandazioni specifiche che si applicano anche alla caccia Fossil.

Dove sono tutti i fossili Donkey Kong Bananza

Ora arriva il momento della verità. Ecco una mappa Fossil per ogni Layer.

Tutti i fossili dello strato lagunare

Totale: 72 Fossils

Comune Fossil: Ammonites (61)

Raro Fossil: Anomalocaris (10)

Fossile ultra-raro: Balena

Tutti i fossili dello strato collinare

Totale: 30 Fossils

Comune Fossil: Ammonites (variante) (30)

Tutti i fossili dello strato del canyon

Totale: 72 Fossils

Comune Fossil: Leaf (61)

Raro Fossil: Trilobites (10)

Fossile ultra-raro: Triceratops

Tutti i fossili di strato di congelamento

Totale: 72 Fossils

Comune Fossil: Sea Lily (61)

Raro Fossil: Insect in Amber (10)

Fossile ultra-raro: T. Rex

Tutti i fossili da strato forestale

Totale: 72 Fossils

Comune Fossil: Beaver (61)

Raro Fossil: Pig (10)

Fossile ultra-raro: Ragno

Tutti i fossili dello strato del resort

Totale: 30 Fossils

Comune Fossil: Leaf (variante) (30)

Tutti i fossili dello strato della tempesta

Totale: 72 Fossils

Comune Fossil: Frog (61)

Raro Fossil: Anglerfish (10)

Fossile ultra-raro: Pesce spada

Tutti i fossili dallo strato di discarica

Totale: 30 Fossils

Comune Fossil: Sea Lily (variante) (30)

Tutti i fossili dallo strato di radianza

Totale: 72 Fossils

Comune Fossil: Banana Bird (61)

Raro Fossil: Armadillo (10)

Fossile ultra raro: Riccio di mare

Tutti i fossili dallo strato di scanalatura

Totale: 30 Fossils

Comune Fossil: Beaver (variante) (30)

Tutti i fossili dello strato di festa

Totale: 72 Fossils

Comune Fossil: Old Tire (61)

Raro Fossil: Cathode-Ray Tube (10)

Fossile ultra-raro: Robot

Tutti i fossili dello strato proibito

Totale: 30 Fossils

Comune Fossil: Frog (variante) (30)

Tutti i fossili del Pianeta Nucleo

Totale: 42 Fossils

Comune Fossil: 8-bit Barrel (31)

Raro Fossil: 8-bit Items (10)

Fossile ultra-raro: DK a 8 bit

