Donkey Kong Bananza: Tutte le banane in Hilltop Layer

HQ

Prima di addentrarti in questa guida, ricorda che è dedicata solo a un Layer specifico, il termine usato per riferirsi ai "mondi" all'interno di Donkey Kong Bananza. Se preferisci accedere a suggerimenti e trucchi generali su come raccogliere le banane o desideri una raccolta di tutte le guide per i diversi Layers, ti consigliamo di visitare questo link: Donkey Kong Bananza: Guida alla raccolta di tutte le 777 gemme di Banandium.

Questo vasto terreno ondulato serviva come campo di allenamento per imparare a pattinare con pezzi di terreno e nascondeva anche molte banane sepolte tra i suoi monumenti rocciosi a forma di banana. Solo tre Banandium Gems vengono aggiunti nel post-partita, quelli corrispondenti alla piantagione del Growtone, l'albero d'oro che si nutre di Gold Nuggets.

Fai il Tony Hawk con DK e Pauline in questo strato.

Tutte le banane in Hilltop Layer e dove trovarle

Ricorda che il nome di ogni banana ti dà un indizio su cosa abbiamo fatto per ottenerla, e che con la mappa puoi vedere quasi tutte quelle mancanti confrontandole con le tue. Ma se hai problemi con una particolare sfida, combattimento o numero, faccelo sapere nei commenti e ti diremo come farlo.

Annuncio pubblicitario:

Totale: 38 banane

Strato 200: banane 1-38

Sottolineato : nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.



Peekabruiser ammaccato!

Tesoro della caverna

Il Growtone in cima alla collina

La Growtone Affamata in Cima alla Collina

Il Sazio Hilltop Growtone

Battaglia: Scava, Scava, Scava verso il basso

Il sentiero mutevole sotto il villaggio

Un percorso instabile verso il futuro

Una stanza fuori mano

Crea le tue piattaforme

Recupero di Fragmentone in cima alla collina

Restauro Fragmentone in cima alla collina

Battaglia: Scarto Beccuccio Appuntito

Nascondino in cima alla collina

Statistiche di Hilltop Smashin'

Fiorito nello strato collinare

Traguardo di Thorny-Hill

Spinoso-Hill Buzzer Beater

Rifugio di Thorny-Hill

Shifty Smash: Rompi il baldacchino

Battaglia: Rissa a tre livelli

Sbucciato da Peel Peak

I cieli sopra Peel Peak

Banane fino in fondo

Shifty Smash: L'anello rotante

Contro la marea in arrivo

Contro la marea tortuosa

In mezzo alla marea nascosta

La banana volante

Banana immersa nell'oro

Maestro del quiz in cima alla collina

Lo sproloquio di Cranky's Hilltop

Shifty Smash: corsa in discesa

Scavo attraverso la fossa

Ricordi preziosi

Oltre la valle

Hifins nella giungla

Scambio di chip in cima alla collina



Hilltop Layer: mappa completa della gemma Banandium. (Clicca per vedere a schermo intero).

Annuncio pubblicitario: