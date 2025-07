Donkey Kong Bananza: Tutte le banane nel Canyon Layer

HQ

Innanzitutto, ricorda: questa guida copre solo un Layer (i "mondi" del gioco). Se stai cercando consigli generali o l'accesso a tutte le guide per tutti Layers, visita: Donkey Kong Bananza: Guida alla raccolta di tutte le 777 gemme di banandium.

Il Canyon Layer è il primo grande mondo in cui divertirsi, perché hai già imparato molto nei tre precedenti. È uno dei più verticali ed è pieno, ma pieno di banane e Fossils. Introduce anche le sezioni del carrello da miniera e ha anche una scultura in pietra dedicata a Void, Grumpy e Poppy da Void Co.

Tutte le banane nel Canyon Layer e dove trovarle

È interessante notare che, dei suoi 80 totali Banandium Gems, solo uno, l'ultimo, viene fornito con il post-partita, quindi puoi trascorrere letteralmente ore nel canyon già durante la tua prima partita del gioco - divertiti!

Totale: 80 banane

Sottostrato SL300: banane 1-60

Sottostrato SL301: banane 61-79

Sottostrato SL302: banana 80

Sottolineato : nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.



Precipitato nello strato del canyon!

Dietro le scogliere di Tallfall

Appeso alle scogliere

Vista panoramica della ciminiera

Smash sfuggente: Valle della scogliera

Crescere dal muro di pietra

Sepolto nelle scogliere di Tallfall

Potassio non rubato

Bloccato in una grotta laterale

Paga Dirt sotto l'Altopiano

Battaglia: Plotone di maiale esplosivo

Filatura nel pilastro di pietra

Entrati nel villaggio!

Scaffale alto in basso

Affondato e fradicio

Estrai il tuo passo

Kaboom la stanza nascosta

Scava nelle lacune

Una guida sotterranea

Recupero di Canyon Fragmentone

Restauro Canyon Fragmentone

Attraversando la scogliera

Prodotti non saccheggiati

Naufragato da Kong Bananza

Rapidamente con Kong Bananza

Sotto il pilastro centrale

Spumante nel magazzino segreto

Gemma di banandio in casa

Sbloccato il carrello da miniera

Palloncini a ruota grande

Seminterrato a ruota grande

Stanza sul retro della ruota grande

Smash sfuggente: Bordo delle scogliere

Dormire vicino alla ciminiera

Statistiche di Canyon Smashin'

Un orecchino commestibile

Banana su per il naso

Nascosto sotto le canaglie

Girare intorno al pilastro di cemento

Battaglia: Robusto plotone di maiali

Finalmente a portata di mano

Battaglia: Giri esplosivi

Il Canyon Growtone

Il Growtone del Canyon Affamato

Il Canyon Sazio Growtone

La fermata segreta dell'impianto

Salendo!

Andando molto, molto in alto!

Lo sproloquio del canyon di Cranky

Nascondino del canyon

Punzonatura di prossimità

Sfonda il punto della giraffa

Dietro le pareti mobili

Sopra le pareti mobili

Infilati nella stanza segreta

Appeso alla gru

Il prezioso carico della gru

Battaglia: KO con Spina Annodata

Scorta Segreta del Caposquadra

Scambio di chip Canyon

Sconfiggi Grumpy Kong!

Battaglia: Rissa con muro laser

Il corridoio nascosto della raffineria

La sbirciatina di Peak alla raffineria

Addormentato in un dormitorio

Rilevamento dei dormitori del personale

Nascosto in un dormitorio

Battaglia: Salti sopra il laser

Attraversamento laser-zona

Posa bassa nella zona laser

Punto finale della zona laser

Svuotare i dormitori

Sconfiggi il Mad Mixer!

Il regalo d'addio di Mad Mixer

Caduto nelle profondità della raffineria!

Shifty Smash: bersagli mobili

Tesoro del triceratopo

Sotto le ciminiere a doppio corno

Corridoio sospeso sopra la raffineria

Vestito con caschi



Canyon Layer: mappa completa della gemma Banandium. (Clicca per vedere a schermo intero).

