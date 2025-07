Donkey Kong Bananza: Tutte le banane in The Divide

HQ

Prima di iniziare, vi ricordiamo che questa è una guida dedicata esclusivamente a un singolo Layer, come vengono chiamati i "mondi" di gioco di Donkey Kong Bananza. Se vuoi suggerimenti e trucchi generali per trovare banane o un hub per accedere a tutte le guide per tutti i Layers, dai un'occhiata a Donkey Kong Bananza: Guida alla raccolta di tutte le 777 gemme di Banandium.

The Divide è un misterioso Layer che ti introduce al Switcheroo gel/meccanico piuttosto unico e ti chiede di prendere una decisione: continuerai con la vegetazione lussureggiante Forest Layer o con la neve, ghiacciata Freezer Layer ? La tua decisione è più che altro una preferenza temporanea, in quanto puoi sempre tornare indietro e prendere l'altra strada, e in ogni caso entrambi Layers convergono a The Junction, dove ti viene chiesto... per completare quello che non hai scelto.

Ghiacciaio o giungla? Qualsiasi scelta è giusta a The Divide.

Tutte le banane di The Divide e dove trovarle

Dopo aver fatto le introduzioni e le spiegazioni pertinenti su questo piccolo ma accattivante Layer, dovresti sapere che puoi ottenere nove Banandium Gems alla tua prima visita e un altro nel post-gioco per completare i dieci.

Totale: 10 banane

Sottostrato SL400: banane 1-10

In sottolineato : nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.



Calpestato Stompenclomper!

Una spinta di Switcheroo

Una svolta di Switcheroo

Una magistrale manovra di Switcheroo

Dividi maestro del quiz

Switcheroo attraverso il muro

Interruttore di atterraggio sicuro

Battaglia: Sradicamento al Bruto

Lo sproloquio di Cranky's Divide

Decorato con stampa animalier



La mappa completa delle gemme Banandium di The Divide. Fare clic per ingrandire.

