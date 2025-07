Donkey Kong Bananza: Tutte le banane in Forest Layer

HQ

Prima di addentrarti in questa guida, ricorda che è dedicata a un solo Layer specifico, il termine usato per riferirsi ai "mondi" all'interno di Donkey Kong Bananza. Se preferisci accedere a suggerimenti e trucchi generali su come raccogliere le banane o desideri una raccolta di tutte le guide per i diversi Layers, ti consigliamo di visitare questo link: Donkey Kong Bananza: Guida alla raccolta di tutte le 777 gemme di Banandium.

Anche se DK si sente a casa, il Forest rende le cose un po' più complicate, o piuttosto spinose, per i nostri eroi. Il Layer inizia a mostrare qualche promessa in termini di meccaniche platform più originali viste nella seconda metà del gioco, in particolare con l'idea dei semi che lanci contro il terreno di legno (o i nemici!) per creare un percorso di vite per te stesso. È anche sede del Elder Ostrich, il terzo (o secondo, se sei andato a Freezer Layer prima da The Divide ) Bananza potere che sblocchi che ti aiuta a prendere il volo e volare attraverso le scogliere. Perché con la zebra si corre già a tutta velocità, ovviamente.

Adoro le recinzioni a forma di struzzo...

Tutte le banane in Forest Layer e dove trovarle

Con solo quattro Banandium Gems in meno rispetto a Freezer Layer e una mappa più compatta, la densità di sfide e attività nella foresta è più alta: non ti lascia respirare e lo fa apposta. Come la sua sorella Layer, le 9 banane aggiunte nel post-gioco vengono posizionate dal Elder nell'Auditorium dello struzzo , una delle prove più divertenti che devi provare dopo la fine del gioco per dimostrare la tua padronanza del Bananzas e per Pauline per allenare la sua voce.

Totale: 83 banane

Sottostrato SL600: banane 1-48

Sottostrato SL601: banane 49-72

Sottostrato SL602: banane 73-83

Sottolineato : nuove banane, aggiunte dopo la fine del gioco.



Ramificato nello strato forestale!

Battaglia: Lancio della Foresta Spinosa

Vista dall'isola di Featherfall

Arroccato dove i rami si incrociano

Spostandosi sopra la foresta

Sotto l'isola di Featherfall

Battaglia: Seme per avere successo

La merenda della schiena di struzzo

Diramazione sulle pianure

Sei saltato a Bellhop Burb!

Sfrecciare tra i rovi

Dietro i rovi

Sconfiggi i rovi

Vista a volo d'uccello su Bellhop Burb

Statistiche di Forest Smashin'

Trovato nel gregge di struzzi

Sotto Bellhop Burb

Battaglia: Schifoso Cortile

Impantanato nel fango

Piccola isola nelle zone umide

Shifty Smash: Attraversare il ramo

Lo sproloquio nella foresta di Cranky

Dietro il grande albero

Dormire nel Grande Albero

Luccicante sopra la testa

Check-in presso l'Eggshell Hotel

In cima all'Eggshell Hotel

Lounge Loft e trovato

Stare in salotto

Presenti a bordo piscina

Servizio in camera segreto

Sfrecciare il paesaggio

Muro che puoi mangiare

Seminterrato a fondo d'uovo

Irruzione del fondo dell'uovo

Una spina nel fianco

Nascosto nella Thorn Hollow

Sigillato nella Conca delle Spine

Si parte alla grande!

Pretty Thing che si pavoneggia in una gabbia per uccelli

Sopravvissuto al circo Sizzle-Wing!

Affrontato il fuoco e i laser

Prendendo la strada bassa

Delimitato dal parco rimbalzante!

Uno sguardo alla vetta

Sobbollire nello stagno di lava

Hai raggiunto la Torre della Turbolenza!

Scambio di chip della foresta

Bloccato nel ceppo

Precipitato in una palude di muschio!

Segreto nella palude

Smash sfuggente: Contrasta le spine

Sotto la piattaforma mobile

Volare nel cielo

In volo nello spazio

Scivolando nei cieli

Rimbalzato in Rubbery Roost!

Battaglia: Morsi rimbalzanti

Sotto il rimbalzo

Rimbalzare verso l'alto

Nascondino nella foresta

Smash sfuggente: posatoio gommoso

Una vista della palude di muschio

Appeso nell'allegato

Balletto rimbalzante

Rimbalzante spavalderia

Barriere rimbalzanti

Sotto il pilastro di gomma

Oltre il posatoio gommoso

Battaglia: Tre attraverso l'abisso

Recupero di Fragmentone della foresta

Restauro Foresta Fragmentone

Guadato nella Palude dei Rovi!

Tesoro di prima qualità

Palloncini Banana Tree-Pit

Nascosto dietro l'albero

Il Growtone della foresta

La Foresta Affamata Growtone

La Foresta Sazia Growtone

Abbagliante copricapo di struzzo

Battaglia: Tumulto Updraft

Nidificato all'interno delle radici

Appollaiato in un nido spinoso



Mappa della banana di Forest Layer in Donkey Kong Bananza. Clicca per ingrandire.

Ricorda che il nome di ogni banana ti dà un indizio su cosa abbiamo fatto per ottenerla, e che con la mappa puoi vedere quasi tutte quelle mancanti confrontandola con la tua. Ma se hai problemi con una particolare sfida, partita o numero, faccelo sapere nei commenti e ti diremo come farlo.