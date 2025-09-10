Hollow Knight: Silksong Guida - Come ottenere tutti gli Emblemi e le migliori build per usarli

HQ

Da giovedì 4 settembre viviamo in un mondo in cui Hollow Knight: Silksong (qui la nostra recensione) è stato rilasciato, ponendo fine a un'attesa di quasi sette anni dal suo annuncio ufficiale. Molti di noi sono già immersi nella nostra coscienziosa esplorazione di Pharloom per completare il gioco al 100%, e capiscono anche che i cambiamenti rispetto al suo predecessore, Hollow Knight, vanno oltre il suo protagonista e l'ambientazione in cui si svolge la sua trama.

Hornet è diverso dal Cavaliere, come abbiamo già accennato nei nostri primi passi e nella guida ai suggerimenti per iniziare a Silksong, ma il loro stile di combattimento può anche cambiare drasticamente e a piacimento man mano che saliamo attraverso il Regno di Pharloom. Questi diversi aspetti del personaggio sono incarnati da speciali oggetti equipaggiabili, chiamati Crest. Ogni Crest ha un numero diverso di tacche vuote in cui sono equipaggiati gli strumenti e ognuno ha un set di mosse completamente diverso, rendendo Hollow Knight: Silksong un gioco con un gameplay molto più ricco rispetto al suo predecessore.

Ma per accedervi dovrai camminare ed esplorare un po' le mappe, affilare il tuo pungiglione e scassinare la tua tasca con i rosari, ma noi di Gamereactor abbiamo preparato questa guida per te in modo che tu possa realizzare il tuo potenziale come Hornet in Hollow Knight: Silksong come vuoi, con la posizione di ogni Crest e i requisiti per ottenerli. Puoi controllare ogni posizione sulla mappa interattiva di Pharloom di Mapgenie, che puoi trovare di seguito.

Annuncio pubblicitario:

1. Stemma del cacciatore

Questo è il più facile da trovare perché è quello con cui inizi il gioco. Lo stemma del cacciatore viene rilevato dalla Fanciulla della Cappella nel Focolare Muschioso. Impossibile perdere.

Lo stemma del cacciatore ci garantisce un raggio d'attacco medio e un attacco diagonale verso il basso, una mossa a cui vale la pena abituarsi il prima possibile per avanzare. Non è la mossa migliore Crest, ma è abbastanza equilibrata.

La migliore build per Hornet con lo stemma del cacciatore



Migliore abilità: unghie pallide



Slot per strumenti rossi: Boccetta a ingranaggio o Plasmium



Slot per utensili blu: Spool Extender e Elongated Claw



Slot per attrezzi gialli: cintura ponderata e braccialetto spinato



Questa è una build "moderata" dell'Hunter Crest che consente all'Hornet di affrontare un'ampia varietà di situazioni. La sua portata con l'artiglio ponderato equipaggiato lo rende piuttosto attraente per le medie distanze di attacco, permettendoti di attaccare a una distanza molto più sicura.

Annuncio pubblicitario:

2. Stemma del Mietitore

Ottenuto dalla Cappella del Mietitore nella Zona Desolata Grigia. Puoi trovare la cappella all'estremo ovest di Halfway Home. Dovrai muoverti rapidamente, schivando i ragazzi delle forbici fino a trovare l'ingresso di un'area a lume di candela, dove si trova la Cappella.

Attacca con pesanti fendenti ad arco e raccogli seta aggiuntiva dai nemici.

La migliore build per Hornet con lo stemma del mietitore



Migliore abilità: unghie pallide



Slot per strumenti rossi: Flea Brew o Plasmium Fiala



Slot per strumenti blu: Lanterna fuoco fatuo e Artiglio lungo



Slot per attrezzi gialli: cintura ponderata e braccialetto spinato



3. Stemma del vagabondo

Wanderer Crest diventerà sicuramente lo Stemma preferito di molti giocatori, poiché ha una mossa simile a quella del Hollow Knight, con un attacco in linea retta verso il basso e tutto il resto. Il suo set di mosse è più veloce della maggior parte degli altri Crest, ma ha un raggio d'azione leggermente più breve. Si trova nel Cimitero delle Ossa, nell'area a ovest della Grotta del Muschio. Avrai bisogno di una chiave semplice per sbloccare l'area. Per ottenerlo, devi avere l'abilità Grapple Grab per arrampicarti sui muri e anche il Float Cloak. Dopo aver superato l'ondata di nemici, sarà tuo.

La migliore build con lo stemma del vagabondo

Il Wanderer Crest è abbastanza focalizzato sull'esplorazione grazie alla sua mobilità e versatilità con gli strumenti gialli, e anche limitato dal suo breve raggio in combattimento, quindi la build migliore per portarlo è questa:



Migliore abilità: Dardo affilato



Slot per strumenti rosso: Fiala di plasmium



Slot per strumenti blu: Lanterna Wispfire e Banda iniettore



Slot per strumenti gialli: Bussola, Borsa dell'insetto morto e Impugnatura dell'ascendente



4. Stemma della strega

Un altro dei migliori set di mosse e forse il più equilibrato Crest. Lo Stemma della Strega concentra l'uso della Seta su una successione di attacchi rapidi, con ogni colpo che cura Hornet. L'attacco verso il basso lo fa sparire e colpire due volte, e nel complesso è uno stemma adatto da trasportare dal momento in cui lo ottieni fino alla fine del gioco.

Ottenere lo Stemma della Strega non sarà un compito facile. Devi completare una catena di missioni abbastanza impegnativa che inizia con il trasporto di un Twisted Bud da Bilgewater a Tinkerbell (Hornet non può cambiare il loro Crest durante questa missione, poiché verranno infettati), e avere anche una scorta di 260 grani del rosario per uno dei passaggi intermedi. Ancora una volta, faresti meglio a preparare un caffè, perché sarà una lunga giornata per ottenere lo stemma della strega, ma una volta che lo hai, potresti non dover cercare altro in tutto il gioco.

La migliore build con lo stemma della strega

La migliore combinazione per lo stemma della strega è equipaggiare strumenti blu che ti danno più seta o più danni ai nemici. Tieni presente che, sebbene questa build sia una delle build di danno più potenti in Silksong, funziona solo se sei in grado di concatenare l'attacco con Silk per curarti nel processo. Inoltre, non ha fessure gialle per gli utensili. Tienilo a mente ed esercitati per un po'.



Migliore abilità: Dardo affilato



Slot per strumenti rossi: Flea Brew e Plasmium Fiala



Slot per attrezzi blu: Estensore della bobina, specchietti ad artiglio e banda dell'iniettore



5. Stemma della bestia

Si potrebbe dire che questo fornirebbe una modalità berserker per Hornet. Un Crest si concentra su attacchi concatenati molto veloci, ma con una portata molto ridotta, quindi devi essere un po' spericolato nel tuo approccio al combattimento. Devi fare affidamento sul finire i nemici in questa successione di colpi e assicurarti di trovare spazio per guarire negli intermezzi. Inoltre, non ci sono slot per gli attrezzi blu, quindi non c'è nulla che ti difenda in questa variante.

La migliore build con il Beast Crest

La cosa migliore da fare in questo caso è avere Flea Brew a portata di mano per potenziarti e trovare il momento migliore per guarire con la seta.



Migliore abilità: Tempesta di fili



Slot per strumenti rossi: Fiala di plasmium e Flea Brew



Slot per attrezzi gialli: Braccialetto spinato e cintura ponderata



6. Stemma dell'architetto

Se ti piace avere il maggior numero possibile di vantaggi attivati in orbita attorno al calabrone, allora questo stemma fa per te. Il suo stile si concentra sull'uso di strumenti rossi o offensivi, ed è ideale anche per chi preferisce il combattimento a distanza.

Lo svantaggio è che ci vuole tempo per preparare la costruzione dello strumento e anche la capacità di creare munizioni richiede tempo prezioso che può lasciarti esposto.

La migliore build per Hornet con lo stemma dell'architetto



Slot per attrezzi rossi: Pimpillo, Ingranaggio, Anello da lancio



Slot per attrezzi blu: Custodia per pollip e imbracatura rapida



Slot per strumenti gialli: ciondolo frammento e cartella conchiglia



7. Stemma dello sciamano

Shaman Crest si concentra sull'uso delle abilità ancestrali di Hornet, in cui devi solo preoccuparti di accumulare seta per spammare questi attacchi. Ha tre slot per abilità e due slot per strumenti blu, quindi le combo sono belle e semplici, ma ci vuole tempo per impostare lo stile.

La migliore build per Hornet con lo stemma dello sciamano