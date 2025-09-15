Borderlands 4 Guida: Come sbloccare Ultimate Vault Hunter 1-5

HQ

Battere la storia principale per Borderlands 4 è solo l'inizio. Come nel caso dei capitoli precedenti della serie, una volta che scorrono i titoli di coda, è effettivamente l'inizio del vero divertimento per l'avventura, poiché le attività più impegnative e impegnative diventano disponibili per presentare l'opportunità di ottenere un bottino ancora più letale.

Questa volta, sbloccare la modalità Ultimate Vault Hunter più impegnativa è un po' diverso, in quanto non è legato al semplice avvio della storia una seconda volta in una modalità più difficile. No, una volta che scorrono i titoli di coda, dovrai parlare con un certo personaggio amato (il cui nome ometteremo all'inizio di questa guida per evitare spoiler) per accedere alle sfide per la modalità Ultimate Vault Hunter.

Per cominciare, verranno offerte una serie di attività simili a tutorial, in cui potrai incontrare la pratica Enhancement macchina di fusione di Zane e il leggendario distributore automatico di bottino difficile da trovare. Una volta spuntati questi elementi, torna dall'amato personaggio per alcune sfide molto più impegnative.

Quando parli con questo personaggio, ti verrà assegnato il compito di rigiocare una determinata missione della campagna a una difficoltà più difficile e, una volta terminata una volta, sbloccherai Ultimate Vault Hunter 1.

Da qui puoi ripetere l'esercizio più volte per sbloccare fino a Ultimate Vault Hunter 5, che è il limite per la versione di lancio di Borderlands 4 e qualcosa che Gearbox senza dubbio espanderà nei futuri aggiornamenti.

Per quanto riguarda i vari passaggi per sbloccare i livelli più alti di Ultimate Vault Hunter, puoi vederli di seguito.

Come sbloccare Ultimate Vault Hunter 2



Song's Over - Uccidi Bramblesong in UVH 1



Omega 86'd - Uccidi la trebbiatrice Omega Corazzata Bio in UVH 1



Bio Break - Uccidi la bio-paratia in UVH 1



Nessun punto assegnato - Uccidi Sydney Pointlegs in UVH 1



Cacciatore della Cripta Ultimater - Completa la missione jolly Rush the Gate in UVH 1



Come sbloccare Ultimate Vault Hunter 3



Pelted - Uccidi Shadowpelt in UVH 2



Ora chi guarderà questo Core - Kill Core Observer in UVH 2



Quindi mi sentivo come - Uccidi Rocken Roller in UVH 2



Forno ad aria compressa - Uccidi Frank la fornace in UVH 2



Più Cacciatore della Cripta Ultimater - Completa la sua missione Vile Sanctum Wildcard in UVH 2



Come sbloccare Ultimate Vault Hunter 4



Draggin' Wagon - Uccidi il carro da battaglia in UVH 3



Ma cosa succede se... Eri tu il falso? - Uccidi Mimicron in UVH 3



Chi ha chiamato questo ragazzo - Uccidi l'immortale Boneface in UVH 3



Bloom Boom - Uccidi l'orchidea teschio in UVH 3



Ancora di più Cacciatore della Cripta Ultimater - Completa la sua missione jolly Visione fiammeggiante in UVH 3



Come sbloccare Ultimate Vault Hunter 5