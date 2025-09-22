Indiana Jones and the Great Circle: Una guida completa su L'Ordine dei Giganti

HQ

Indiana Jones and the Great Circle è stato uno dei migliori giochi del 2024. In effetti, lo abbiamo premiato come GOTY (Gioco dell'anno) da Gamereactor Spagna, anche se è passato sotto alcuni radar quando è stato rilasciato a dicembre inoltrato. La cosa buona è che, dopo Xbox e PC, anche i giocatori PS5 hanno iniziato a godersi questa fantastica avventura di MachineGames e Bethesda, e presto gli utenti di Nintendo Switch 2 si uniranno.

Più giocatori di Indy, più domande a cui rispondere, giusto? Se ciò non bastasse, questo 4 settembre 2025 il gioco principale, che è già un viaggio indimenticabile che potrebbe darti per 20-30 ore a seconda di quanto vuoi completare e dissotterrare, è stato appena reso più grande con la nuova espansione The Order of Giants, che offre tante ore di gioco quanto una delle location principali del titolo base (Vaticano, Egitto, Siam, Iraq).

Ricorda che, per il gioco normale, abbiamo raccolto in altre guide di Gamereactor come trovare tutte le reliquie del gioco principale (gli "Enigmi degli Antichi") in quelle località. In totale, 4 guide a Indiana Jones and the Great Circle che puoi consultare qui.

Ma, se hai già completato la storia principale, o se hai deciso di fare una deviazione nel tuo viaggio per completare L'Ordine dei Giganti, siamo qui per salvare anche te, con una serie di consigli, trucchi e, soprattutto, risposte a misteri, enigmi e segreti di vario genere, tra cui come raccogliere i 7 Artefatti Mitraici.

Dov'è Padre Ricci con il suo pappagallo Pio e come iniziare il DLC L'Ordine dei Giganti

Prima di tutto: come accedere ai contenuti. Devi avere il DLC acquistato dal negozio pertinente o la Digital Premium Edition. E no, prima che tu lo chieda, non sarai in grado di giocare a The Order of Giants direttamente da Xbox Game Pass.

Una volta acquisiti i contenuti in un modo o nell'altro, dovrai aver progredito nelle prime fasi del gioco fino a raggiungere la mappa della Santa Sede. È probabile che tornerai su questo contenuto, volendo che MachineGames ti dia di più e meglio, giusto? Quindi, seleziona Il Vaticano dal menu Diario - Viaggi.

Da lì, attraversa furtivamente il Cortile del Belvedere (nelle vesti di una camicia nera fascista o di un prete) e, vestito da Padre Jones Junior, dirigiti verso la Fontana della Confessione, a sud-ovest della mappa, tra la Cappella Sistina e la Caserma delle Camicie Nere.

Lì troverete Padre Orlando Ricci, un prete spagnolo, che parla in modo piuttosto scandaloso, insieme a il suo pappagallo Pio (che non potrebbe avere un nome più appropriato, dato che "Pío" significa "cinguettio" in spagnolo), amici del caro Padre Antonio (Morello, quello che vi ha dato l'abito talare). Se ne avete il contenuto, Padre Ricci vi dirà "qualcosa che vi affascinerà" e darà il via al compito chiamato "Inizia un mistero... " nel tuo diario.



Attenzione: l'ecosistema Xbox ci ha dato diversi problemi con questo contenuto. Si è bloccato sincronizzando il salvataggio, non ha rilevato che avevamo già l'edizione completa e ci ha chiesto di acquistarla (solo per riconoscere nello Store che l'avevamo già), ha mostrato errori come "i dati di gioco per quest'area sono ancora in fase di installazione" quando l'installazione era già completa, o peggio ancora, ha chiuso il gioco quando siamo entrati nella Villa Pia (la Casina di Pio IV), che è il momento in cui inizia davvero l'espansione.



Padre Ricci vi racconterà del "guerriero senza nome di Antiochia ", questo gigantesco elmo da crociato di proprietà di Paolo IV, e della possibilità che si trovi ancora in una camera segreta sotto la Casina, preservata dall'assedio di Antiochia nel 1097, durante la Prima Crociata.

Allo stesso tempo, il Pugnale d'Oro di Mitra sembra (ricordatelo bene) scomparso dai tesori del Sancta Sedes, come informa Padre Borgnino Ricci in una missiva, "che l'imperatore Ottone IV donò a Papa Innocenzo III nel 1209".

Come aprire la cassaforte in A Collegial Mystery: guarda le foto

Un segreto opzionale consiste nello scoprire l'abbinamento con la cassaforte del collegio ecclesiastico sulla base di indizi lasciati da un sacerdote ispirati ai dipinti religiosi che decorano il piano nobile di Villa Pia. La lettera di Federico è su una scrivania e il biglietto di Alessandro è sotto una scrivania, e la soluzione è la seguente:



"Considerate il numero degli apostoli presenti quando il Signore nostro lavò loro i piedi": 12 (sì, anche se uno assomiglia a Maria Maddalena).



""Rifletti sulla moltitudine di cherubini che rendono testimonianza alla Natività del nostro Salvatore (forse la loro divina benevolenza potrebbe servirti da esempio)": 2 (anche se sembra un guazzabuglio, nota i piedi e le mani).



"Infine, conta attentamente le bestie presenti in festa mentre il figliol prodigo ritorna tra le braccia di suo padre": 2 (non avevi visto la testa del vitello?



Combinazione: 1222. Questo ti farà ottenere il libro d'avventura "Hard Crust".

Come entrare nella camera segreta sotto la Casina

Una volta risolto il mistero collegiale, puoi continuare la tua avventura. Stai cercando un ingresso segreto alla camera sotto Villa Pia, e probabilmente era proprio sotto il tuo naso. Se avete già esaminato e fotografato la mappa murale del Mediterraneo e dei mari d'Europa (Indy scatta fino a tre foto/commenti diversi: mappa panoramica, Spedizioni Sante, città di Antiochia), potreste non esservi resi conto che potete anche interagire con essa.

Clicca sul pannello della legenda/iscrizione che parla delle Sacre Spedizioni per aprire un piccolo scomparto che contiene due statuette: il Papa e il Crociato. Dove dovresti posizionarli ciascuno? A questo punto probabilmente lo sapete già, ma per ogni evenienza: mettete il Crociato ad Antiochia, poiché è qui che intraprenderà la sua Prima Crociata e l'assedio, e il Papa nella Santa Sede, dove vi trovate ora: il Vaticano, nel cuore dell'Italia.

Questo aprirà il passaggio segreto che ti condurrà alla camera che contiene l'armatura e l'elmo del gigantesco "crociato senza nome". Esci dal falso muro usando la chiave che hai appena ricevuto e procedi al primo grande puzzle in The Order of Giants.

Il puzzle del serpente d'acqua

Il primo grande puzzle dell'espansione è buono e autentico come il migliore del gioco principale. Si tratta di portare l'acqua dalla Fontana del Serpente a tutti gli scarichi del serpente d'oro, che a sua volta rimuove le serrature della porta sul fondo, e ci sono due fasi da seguire.

Nel primo, devi girare gli scarichi in modo che le lastre che coprono il vero puzzle vengano sollevate. Tra questa fase e la seconda, devi sbloccare una lastra che non si alza del tutto (e lungo la strada trovare un manufatto perduto). Infine, con l'intero circuito scoperto, devi dirigere l'acqua verso la sua destinazione.

Artefatto mitraico 1: artefatto Heliodromus

Prima di completare il puzzle, cogli l'occasione in cui puoi salire da una piattaforma all'altra di fronte alla fontana del serpente per deviare un momento. Quando si scivola attraverso la fessura lasciata dal suo corpo al livello superiore, invece di continuare a camminare lungo le sue squame, si gira a destra e si scende lungo il passaggio fino a trovare una tomba (vedi mappa). Qui è dove troverai la corona, il primo dei sette artefatti perduti del gioco.

"Corona con fulmini, simbolo dell'eliodromo, sesto grado mitraico dell'iniziazione".

Risolvere il puzzle del serpente

Ora, per arrivare al punto. La prima fase sarà facile per te usando le chiavi infilate in due rubinetti dell'acqua. Successivamente, se hai problemi a riorganizzare il circuito dell'acqua, ecco alcuni screenshot di come dovrebbe apparire alla fine per innaffiare tutti gli scarichi dorati e aprire tutte le chiuse, tutte viste dall'ingresso, di fronte al serpente faccia a faccia (ovest-est):

Ora puoi accedere alla tomba di Junia e raccogliere il tuo primo pezzo del cilindro per sigillare ....

Il gatto delle fogne

Una volta che ti sei lasciato alle spalle la scena davanti alla statua del gigante Junia e il tuo primo incontro con un vero gigante, e prima di lasciare l'area fognaria, puoi trovare uno dei segreti sotto forma di un gatto nascosto in un angolo. Basta prendere la deviazione indicata sulla mappa.

Uscendo dalle fogne ci si imbatte in una delle scene più divertenti, con Padre Ventura, Indy che emerge da una fogna come Super Mario e Benito Mussolini in persona, il dittatore fascista. Camminerai quindi lungo la Via Giulia e ti infiltrerai negli alloggi di Ricci alla sua ricerca. Ma prima ti consigliamo di visitare il bellissimo appartamento nella foto, un luogo incredibilmente accogliente e pieno di dettagli dove puoi mettere le mani sul Libro avventura vitaminiche e, soprattutto, accarezzare un altro gattino...

Come uscire dalla biblioteca di Palazzo Ricci

Svuota il lussuoso cortile interno dalle camicie nere (o cerca di sembrare poco appariscente vestito come tale) e poi arrampicati sul pergolato usando la frusta come mostrato nella foto. Una volta entrati nella biblioteca, vedrete che i fascisti hanno messo tutto sottosopra alla ricerca del prete, ma non si sono accorti di un pezzo di carta bruciato in una delle stanze. Anche se si riesce a malapena a vederlo, questo foglio indica l'ordine (2-1-3) in cui si devono tirare fuori i libri per aprire il passaggio segreto del nascondiglio di Padre Ricci e del pappagallo Pio.

Ritorno nella Cloaca Maxima: segreti incompiuti

È il momento di trovare i pezzi del cilindro di sigillo, i due che hai lasciato dopo la tomba di Junia. Prima di ciò, possiamo raccogliere alcuni oggetti da collezione e scoprire un paio di segreti nelle fogne, come le Tartarughe Ninja.

La lettera di Miles

Usa il tuo Zippo per aprire un passaggio e intrufolarti sotto i tubi per saperne di più sul misterioso culto Mysteries of Mithras. Vedere le immagini per indicazioni.

La cassaforte delle fognature

Molto vicino all'alloggio segreto di Padre Ricci vi sarete imbattuti in una cassaforte su uno scaffale di legno, in un'area trascurata e piena di scatole e bottiglie. E qual è la combinazione? Vedrai che alcune delle scatole sono numerate, ma i numeri che ti interessano sono nascosti dietro quattro bottiglie di vino e liquore. Smontali o rompili, facendo attenzione a non tagliarti, per rivelare la combinazione: 5742.

Artefatto Mitraico 3: Artefatto Leone

Sembra che la scatola appartenga a un membro del culto, perché questo ti darà un altro artefatto mitraico: l'oggetto del leone.

"Un batillum, antica vanga romana, simbolo del leone, quarto grado mitraico di iniziazione"

Accanto al manufatto, curiosamente, troverete una pistola automatica piuttosto slanciata, molto simile alla leggendaria Walther PPK di James Bond. Un riferimento nascosto alla saga di 007 come un easter egg?

La bozza della lettera d'amore

Uno dei segreti meglio nascosti in tutta l'intricata area della Cloaca Maxima è una "misera" nota sul campo, ma è bella e si aggiunge ai punti avventura. Guarda il punto sulla mappa e tuffati con l'autorespiratore per, dopo aver attraversato una zona molto angusta, arrivare in fondo a un pozzo, dove un romantico ha lasciato cadere la bozza della sua lettera d'amore alla sua amata Beatrice.

Artefatto Mitraico 2: Artefatto Miles

Dopo le tue escursioni esplorando i corridoi sotterranei, è il momento di mettere le mani su un nuovo pezzo del cilindro di tenuta dopo aver risolto un puzzle abbastanza buono ma non privo di problemi. Per accedervi, scendi nel tunnel accanto al graffito della setta mitraica che recita "Taurus cadit, nōs ascendimus". Ma prima di arrivare al puzzle stesso, guarda questo muro e abbattilo per ottenere un altro artefatto mitraico.

"Un elmo di bronzo del tipo Coolus, simbolo delle miglia, terzo grado mitraico di iniziazione".

Il puzzle del gladiatore senza testa

Ora, lasciati cadere attraverso la fessura con la frusta e ti ritroverai nel santuario del famoso puzzle del gladiatore, presieduto dal gladiatore decapitato. Per risolverlo, devi prima capire il meccanismo e poi... Diventa fortunato con i controlli e il gioco.

Prima di tutto, vedrai che ci sono quattro statue che circondano il gladiatore senza testa. Sui rispettivi scudi sono incisi motivi di animali selvatici, ovvero un leone, due tigri, due orsi e un cinghiale. Prima di iniziare a tagliarvi il cervello, arrampicatevi per la stanza (lungo le pareti come piattaforme o usando la frusta) per trovare e fotografare i murales di ogni gladiatore, che indicano anche un numero romano:



I - Gladiatore Leone

II - Gladiatore Cinghiale

III - Gladiatore delle tigri

IV - Orsi Gladiatore



Questo è l'ordine in cui devi attivare il puzzle sul pavimento, guidando una palla incandescente attraverso le sue statue in un circuito. Se si guarda frontalmente il gladiatore senza testa e si pensa a una bussola, si deve guidare la palla verso nord-ovest, sud-ovest, nord-est, sud-est lungo le "tracce" semicircolari scavate nel terreno.

Ma quale palla? Ah, bella domanda. Per estrarre la palla, devi prima prendere la spada del gladiatore senza testa ("spada del gigante"), che si trova ai piedi del murale del gladiatore orso, e inserirla nel foro del pugno della statua del gladiatore decapitato. Questo attiverà il meccanismo e sarai in grado di tirare giù l'arma con la frusta e uscirà una nuova palla.

Il puzzle stesso da qui in poi è più una questione di abilità. Sarebbe molto più interessante e divertente se non avesse dei malfunzionamenti. Nello specifico, abbiamo visto scomparire uno dei tre pezzi necessari per completare il circuito (abbiamo dovuto resettare il gioco per rimuovere il glitch) e inoltre, più frequentemente, era abbastanza difficile far cadere le parti guida con l'angolazione corretta, perché i segnali visivi lampeggiavano e non era affatto facile farlo bene. Una piccola macchia su quello che è un design ingegnoso e un'esecuzione visiva impeccabile, con statue incredibilmente realistiche.

La difficoltà consiste fondamentalmente nel muovere i pezzi del puzzle più velocemente, soprattutto verso il gladiatore delle tigri, dove devi sollevare alcuni dei "gomiti del tubo" non appena passi la palla infuocata. La logica è semplice, quindi provala e sii fortunato nel montare i pezzi all'angolazione che desideri...

Quando ci riuscirai, dal suo piedistallo scenderà nientemeno che l'imperatore Nerone, che aspettava sullo sfondo, sorvegliando lo spettacolo dei gladiatori dal suo trespolo rialzato. Nella sua mano, l'ambito pezzo del cilindro. Prendi il pezzo e scatta una foto di Nero, anche se un altro problema tecnico ti dice sulla mappa che non l'hai ancora fatto.

Il croissant cattivo

Prima di lasciare l'area circolare di "architettura intrigante" a nord-est della mappa, ricordati di ottenere più punti missione accedendo al pozzo segreto, salendo da una piattaforma all'altra sulle mura circostanti. È un po' spazzatura perché è un cornetto che cade da una camicia nera, ma almeno è qualcosa.

La mela d'oro

Da dolce sprecato a frutto mitologico. Sulla strada per il secondo grande puzzle e il suo pezzo cilindrico di accompagnamento, entra nel passaggio indicato sulla mappa e, se prendi il sentiero sul lato destro, arriverai a quello che sembra un albero mistico e, ancora più sorprendentemente, una mela d'oro intagliata!

"Le mele d'oro sono un elemento comune nelle gesta leggendarie di varie culture. È strano trovarne uno qui"

Il puzzle della tomba di Gibborim

Anche se sembra uscito dal Signore degli Anelli, questo nome biblico si trova nella Genesi e, inutile dirlo, si riferisce ai giganti, i Nephilim che esistevano prima del diluvio. Anche le statue che vedete nell'immagine lo chiariscono, e se scorrete fino all'inizio di questa guida, vedrete che la concept art della tomba di Gibborim è stata scelta da Bethesda e Machinegames come immagine principale per l'intero DLC Order of the Giants. Non a caso, è il secondo dei tre giganti dell'espansione, dopo Junia.

Il puzzle è forse il più complicato di tutti i DLC, a causa delle sue descrizioni confuse. Ha una parte di abilità del puzzle leggero e una parte principale dell'interpretazione dei messaggi sulle cronache del gigante: questo puzzle richiede quasi che tu conosca il latino!

Per conoscere il viaggio di Gibborim, il gioco divide le sue avventure e disavventure in quattro sezioni o simboli:, scudo, fede (croce), Trinità e spada. Ognuno è rappresentato su uno scettro dedicato che, a sua volta, rivela il suo corrispondente murale sul muro. Una volta scoperto il murale, spetta a te decifrare le direzioni in cui si trovano determinate piastrelle nel meccanismo del pavimento, usando lo stesso scettro. Unico, non è vero?

Prima di iniziare, per semplificarvi le cose, ecco due indizi: "arx" significa "cittadella" in latino, mentre "rudera" significa "rovine". E nel caso non lo sapessi, il più diffuso "pugna" significa "battaglia". In questo modo sarai in grado di distinguere tra nomi comuni e nomi propri, riferendosi a città, monumenti o anche imbarcazioni specifiche.

Infine, dovresti sapere che lo scettro della croce è a portata di mano sul terreno, lo scettro dello scudo si ottiene sopravvivendo alle Mani della Fede e gli scettri della Trinità e la spada si ottengono risolvendo il puzzle dell'Anello dei Sigilli. Questi puzzle accessori vengono sbloccati nelle due stanze recintate adiacenti mentre risolvi i puzzle sul pavimento.

Hands of Faith: Nello stile dei film di Indy, questo è più una trappola che un puzzle. Attiva il meccanismo con la leva, studia lo schema del fuoco e, quando ti lascia il tempo perché percorre la lunghezza del corridoio ogni due giri, corri e gira le maniglie dello scudo sulle tre statue senza scottarti (troppo).

Anello dei Sigilli: Un altro grande occhiolino con quello scheletro, il suo biglietto e il suo braccio appeso al manico sbagliato - dovevi scegliere la croce sullo scudo, "non il crocifisso"! L'ordine corretto, se si guardano i murales alle pareti, è: chiavi del Vaticano, scudo con croce, mela, serpente.

Con i quattro scettri in tuo possesso, andiamo avanti.

Murale della Croce crociata

"Salpò sull'Halygast e vide la luce dell'alba" - Sposta la croce di Halygast verso est, dove sorge il sole.

"Arrivato ad Etopoli, inginocchiato a ovest" - Sposta la croce della città a sinistra.

Scudo murale

"Hanno portato Nacula (...) alle rovine vicine" - Sposta Nakhla giù (rudera).

"Nel castello di Horus (...) al forte orientale" - spostare Hori Castrum a Said Castellum.

Murale della Trinità

Questo è probabilmente il più difficile dei quattro:

"Nel castello Malum (...) guardò la cittadella" - Il simbolo di Malum deve guardare verso l'alto, verso "Arx". Vedi come dovevi conoscere il latino?

"Dalla torre di guardia, corse verso l'inferno feroce" - Attenzione, ci siamo confusi con "Turris", ma la torre di guardia è evidentemente "Custodis Fastigium", verso destra.

"... cercò la salvezza di Dio al nord. Oltre le fiamme, trovò la sua amata" - Spostare "Sancti Luciani Ecclesia" verso sud.

Murale con spada

"Nell'accampamento di Al-Mansur (...) vide una nave alla deriva" - Sposta "Al-Mansur Castra" sull'altra nave rimasta nel puzzle, "La Seynte Marie", alla sua sinistra.

"Nelle rovine meridionali, il nemico cadde su di loro da est" - Sposta "Rudera" a est.

"Sul campo di battaglia (...) il crociato affrontò se stesso" - Si noti che questo è molto originale. Capiamo che bisogna muovere "Pugna" verso "se stesso", verso le statue, in alto.

E nel caso non lo capiste, ecco la soluzione completa al puzzle della tomba di Gibborim:

Ora puoi pugnalare il gigante al cuore con la spada di Gibborim e costringerlo a rilasciare la terza parte del cilindro sigillante! Ma prima di tornare nella stanza segreta di Padre Ricci, un bicchiere di vino?

Una storia di vinificazione

Prima di lasciare le fogne e finire la storia de L'Ordine dei Giganti (o in qualsiasi momento durante la tua esplorazione della Cloaca Maxima, poiché l'ordine dipende da te), rimane un piccolo enigma da risolvere, quello del vino.

Dovrai andare in basso a destra della mappa delle fognature, attraccare la barca e abbattere un muro di mattoni debole. Alle sue spalle si trova quella che sembra una cantina segreta e un bellissimo murale raffigurante la produzione del vino a Roma. Devi raccogliere le tessere di ceramica sparse per la stanza e posizionarle nell'ordine cronologico corretto di vinificazione: piantare, raccogliere, coltivare, fermentare, lavorare e.... godere!

Artefatto mitraico 4: Artefatto di Perse

L'ultima tessera era sempre al suo posto e l'unica cosa complicata nel posizionare le altre tessere è che devi prestare molta attenzione alla fonte e alla ramificazione dell'albero, poiché l'ordine dei rami non è quello che sembra a prima vista.

Il premio? Niente di meno che un altro manufatto mitraico: l'oggetto di Perses.

"Una falce, simbolo di perses, il quinto grado mitraico dell'iniziazione"

Con i tre pezzi del cilindro in vostro possesso, tornate da Padre Ricci e vivete quella scena che probabilmente avete già annusato, una volta utilizzato lo strumento sul fango sul pavimento. Prima di fuggire, trova la combinazione per la cassaforte dietro il busto (4768) e fai amicizia con Pio, che è sempre stato un bravo ragazzo.

I segreti del Mitreo

È ora di intrufolarsi nella cucina della setta mitraica: benvenuti nel Mitreo. Queste caverne scavate nei pressi del Circo Massimo sono il quartier generale principale del culto di Mitra, dei geek mascherati di rosso che, oltre a fare una bella festa (ne hanno letteralmente una chiamata "festa di ottobre"), credono nella leggenda del sacrificio del toro sacro per mano del dio Mitra. Dopo aver cercato e ripulito le loro stanze dai servitori (non dimenticare di fotografare la statua di Mitra nata nella roccia e il rilievo di Mitra che uccide il toro), raggiungerai il puzzle finale del contenuto.

Ma prima, quattro segreti, tre dei quali sono gli Artefatti Mitraici mancanti.

La chiave del Mitreo

Trova la chiave che ti permetterà di girare liberamente nell'ultima stanza del Mitreo, insieme alla lettera di Ventura che svela tutte le denunce e le persecuzioni del socio di Mussolini nei confronti del settario e ladro Ricci.

"L'intera faccenda può essere descritta solo come altamente eretica. Per l'autorità conferitami da Sua Santità, esigo l'immediata restituzione del pugnale".

La foto segna il punto:

Artefatto mitraico 5: artefatto Corax

Un artefatto tanto facile da trovare quanto da trascurare. Basta abbattere il falso muro indicato sulla mappa, sia con un grosso martello... o, come abbiamo fatto noi, con la dinamite.

"Statuetta del corvo, simbolo del cuore, primo grado mitraico di iniziazione".

Artefatto mitraico 6: Artefatto Pater

Questo manufatto è forse il più bello: l'anello del padre. Vi sarà capitato di trovare una nota secondo cui Mitra, nato dalla roccia, è sempre raffigurato con un coltello nella mano destra e una torcia nella sinistra, giusto? Bene, a questa statua che vedi sulla mappa manca qualcosa. E non fare lo sciocco, non basta usare l'accendino. Invece, prendi una delle torce a sinistra e mettila in mano.

"Un anello di rubino, simbolo di pater, il settimo grado mitraico dell'iniziazione"

Un toro nel cielo misterioso

Infine, il Mithraic artefact: Nymhpus Artifact è uno dei più difficili, non tanto per il puzzle che devi risolvere, ma perché è così ben nascosto. Avete visto quella stanza dove ci sono due cultisti mitraici che pregano davanti alla faccia di un toro, giusto? Bene, quando li hai mandati a dormire, avvicinati alla bocca del toro e interagisci con esso premendo X/quadrato/Y a seconda della tua console o controller. Magia! Anche se non ha portato a nulla, si poteva interagire. All'interno attende il puzzle del toro nel cielo.

Artefatto Mitraico 7: Artefatto Ninfoso

Il puzzle di un toro nel cielo non è così complicato come sembra, è più una questione di pazienza e tentativi ed errori. Hai cinque pesi a forma di statuetta di toro e, posizionandoli tra le colonne della costellazione, spostano i due su entrambi i lati di esse. Tuttavia, dovresti notare che a seconda del peso/dimensione di ogni statuetta, le colonne ruoteranno più o meno, e quindi il peso maggiore risolverà due parti centrali del disegno. Come consiglio, puoi cercare la costellazione del toro su Internet per ricordarne la forma, perché la nota nel gioco sarà deliberatamente più confusa per te.

In ogni caso, dai un'occhiata alle immagini per vedere la nostra soluzione e per sapere dove posizionare ogni peso:

Il premio, come dicevamo, è Mithraic Artefacts: Nymphus artifact, il penultimo o l'ultimo dei 7 Mithraic Artefacts che puoi trovare in The Order of Giants - Obiettivo raro sbloccato!

"Una piccola lampada, simbolo di Ninfe, il secondo grado mitraico dell'iniziazione".

Il puzzle del cancello del mostro

Questo puzzle inizia in modo facile, ma è anche complicato. Innanzitutto, la più ovvia: fotografare la porta del mostro e posizionare le tavolette che si abbinano agli affreschi degli animali. A proposito, guardate attentamente lo scorpione. La ruota dentata di legno che hai appena preso va sul pilastro di fronte, quasi come un timone.

Poi arriva la parte difficile: il puzzle consiste nell'allineamento corretto di animali e simboli, ma per stravolgerlo un po', aggiungono l'ingranaggio e alcuni numeri romani (dis)ordinati come un orologio. Se è da un po' che cercate di capirlo senza fortuna, ecco l'indizio principale: dovete assegnare i simboli agli animali nelle colonne in base al numero indicato sul murale e contrassegnato con l'ingranaggio, utilizzando il cilindro sul "timone".

In altre parole, non cercare di allineare tutti i simboli contemporaneamente o con un numero specifico: vai animale per animale, numero per numero. Se noti, il scorpione è VI (fai attenzione con questo), il corvo è V, il serpente è II, il leone è I e il cavallo è III.

Se ancora non riesci a capirlo, ecco la soluzione e puoi usare il cilindro come chiave per la porta del mostro per incontrare quel mostro di persona:

Resa dei conti finale: combatti il gigante Abgol nel Colosseo

"Sarebbe stato il mio Victimarus magnus!"

Finalmente si arriva alla conclusione epica che merita un'espansione buona come The Order of Giants. Il tuo terzo gigante, Abgol, "il minotauro", è vivo e vegeto, e dopo aver dato a Padre Ricci la sua punizione, vuole regalarla anche a te. La svolta interessante è che questo combattimento si svolge dopo un'"ascensione" abbastanza letterale... al Colosseo romano!

Quindi, come puoi sconfiggere questo mostro corazzato? Approfitta delle lance e dei tridenti che giacciono nell'arena, ma invece di rompergli le costole, prova a colpirlo lanciandogliele contro con il grilletto L e il grilletto R. Se ci riesci, puoi fare un "tiro di frusta" con RB per strappare la sua armatura pezzo per pezzo.

Dopo questa fase, ti inseguirà ancora più forte e dovrai giocare al gatto e al topo. Continua a legarlo e finalmente sarai in grado di abbatterlo e finirlo con il suo casco. O quasi. Guarda la scena e recupera Pugnale d'oro di Mitra. Per la pelle dei denti, ovviamente!

Quale parte o puzzle di Indiana Jones and the Great Circle - Ordine dei Giganti hai trovato più difficile?