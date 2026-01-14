5 consigli per preparare la tua isola prima dell'aggiornamento Animal Crossing: New Horizons 3.0

HQ

Il 15 gennaio 2026, la Animal Crossing: New Horizons Versione 3.0 arriverà, ricca di nuove funzionalità e accompagnata da un Nintendo Switch 2 Edition del gioco che aumenta la risoluzione e il numero massimo di giocatori online, tra altre nuove funzionalità.

Che tu voglia continuare a giocare alla versione Nintendo Switch o fare il salto al 4K con Nintendo Switch 2, approfitta di questi consigli pre-aggiornamento per assicurarti che la tua isola sia pronta a godersi i nuovi contenuti.

1. Pulisci la casa, riorganizza la posta e ordina le tasche

Molti giocatori non visitano la loro isola da un bel po' di tempo, quindi quando riavvii il gioco, si verificheranno diversi eventi. Per cominciare, la tua casa sarà molto probabilmente piena di scarafaggi, di cui dovrai liberarti. Basta spostare i mobili per farli uscire e "delicatamente" passarci sopra con il piede. Non preoccuparti, non sono come quelli di Fallout.

Annuncio pubblicitario:

D'altra parte, dato che non giochi da un po', non ricorderai quali oggetti hai con te. Dai un'occhiata a cosa hai in tasca e conserva tutti gli oggetti che occupano spazio nel tuo inventario. È una seccatura voler prendere un nuovo oggetto e non avere spazio per portarlo...

Infine, e strettamente collegato a quanto sopra, dovrai controllare la posta per raccogliere i regali e le lettere che ti sono stati inviati durante la tua assenza. È importante avere spazio in tasca per poter ritirare i regali!

2. Liberare l'area del porto

Version 3.0 di Animal Crossing: New Horizons segna l'inaugurazione dell'hotel gestito dalla famiglia Kapp'n nel porto della nostra isola, quindi è importante conservare tutti gli oggetti e i mobili che abbiamo usato per decorare quell'area, per sicurezza. Anche se qualsiasi oggetto che ostacola il nuovo edificio sarà probabilmente riposto automaticamente, non fa male prendere precauzioni extra.

Annuncio pubblicitario:

3. Ordinare mobili e articoli dal catalogo

Ad ogni nuovo aggiornamento, siamo sempre sopraffatti dall'impulso di ristrutturare la nostra casa, modificare l'isola o aiutare i nostri isolani a decorare le loro abitazioni. Tuttavia, dimentichiamo sempre che molti articoli dipendono dal catalogo Nook Stop (ad esempio, i nuovi oggetti Lego!), quindi arrivano il giorno dopo che li abbiamo ordinati. È quindi meglio accelerare il processo in modo da avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno il giorno dell'aggiornamento.

4. Finanzia la tua costruzione

Progetti

Se pensi che la tua isola abbia bisogno di un nuovo ponte o vuoi spostare uno di quelli che hai già piazzato, oltre a rampe e scale... È meglio pagare il lavoro prima dell'aggiornamento, perché ci vuole un giorno per completarlo dopo aver raccolto tutti i soldi.

5. Rimuovere le erbacce, salutare tutti i vicini (e cacciare quelli che non ti piacciono)

Erbacce e fiori crescono incontrollabilmente, quindi quando torni sulla tua isola dopo un po', vedrai che ci sono fiori dove non li hai lasciati e che il terreno è coperto di erbacce. Approfitta della rotta per rifamiliarizzare con la mappa della tua isola e salutare tutti gli isolani. Sicuramente sentiranno la tua mancanza! Inoltre, dato che questo aggiornamento include nuovi isolani basati su The Legend of Zelda e Splatoon (sbloccabili tramite figure amiibo compatibili), potrebbe essere il momento di salutare alcuni dei tuoi vecchi vicini per fare spazio a nuovi amici...

Apporterai modifiche alla tua isola con la versione 3.0 di Animal Crossing: New Horizons, o preferisci concentrarti solo sui nuovi contenuti? Ti viene in mente qualche raccomandazione che non abbiamo incluso in questa guida?