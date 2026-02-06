Dragon Quest VII Reimagined: Guida essenziale di consigli e trucchi

HQ

Dragon Quest VII: Reimagined è un classico RPG (anche se ti tiene un po' per mano), ma può essere impegnativo per chi è nuovo al genere. Questa nuova edizione aggiorna un'avventura con DNA 'old school' e, come ogni buon Dragon Quest, mantiene il set di meccaniche, sistemi e piccole regole che la distinguono dalla maggior parte delle uscite moderne.

Il viaggio di Maribel, Kiefer, Sir Mervyn e compagnia (il nostro personaggio si chiama Akira in omaggio al defunto Toriyama) è pieno di sfide e, inoltre, è così lungo e labirintico che, tra esplorazione, andate e uscite e tutto ciò che riguarda i salti temporali, è facile disorientarsi se non si sta attenti. Non aspettarti che ti diamo una mappa definitiva o che ti prendiamo per mano passo dopo passo; Quello che faremo è fornirti una raccolta di consigli pensati per aiutarti a capire come funziona questo mondo... e per aiutarti a giocare come un vero avventuriero.

Se vuoi saperne di più sul gioco, non perderti la nostra recensione di Dragon Quest VII Reimagined . Se sei pronto, svegliati nella baia di Boquerón e cominciamo.

Annuncio pubblicitario:

I comandi sono più importanti di quanto sembrino

Anche se questo è un RPG classico e sembra che "accetta, annulla e menu" siano tutto ciò che serve, padroneggiare qualche scorciatoia e funzione ti farà risparmiare tempo ed evitare confusioni. Prendete nota di questi comandi (usiamo la versione Nintendo Switch 2 come riferimento), perché fanno tutta la differenza:



Tasto X: Dragon Quest classico, questo è il pulsante per aprire la schermata di stato o di gruppo. Da qui, puoi vedere tutte le informazioni sui personaggi, cambiare abiti e equipaggiamento (premi + per assegnare l'Equipaggiamento Consigliato), consultare o usare abilità (come ora si chiamano gli incantesimi magici), rivedere le storie nel diario, visualizzare e usare oggetti, oppure cambiare le opzioni di gioco.



Tasto B: Come abbiamo detto, ti permette di parlare con i tuoi compagni istantaneamente, senza entrare nei menu. Perfetto per ottenere indizi rapidi su dove andare o cosa fare.



Pulsanti L/R o levetta analogica destra: questi vengono usati per ruotare la telecamera in determinate aree. Sono fondamentali se non vuoi perdere cassieri, porte o passaggi che si vedono meglio da un'altra angolazione. In Reimagined, puoi ruotare la telecamera di 360º in aree ampie e di 45º all'interno, così non vedi troppo. Premi la levetta destra per ricentrare la fotocamera.



Tasto Y: una scorciatoia molto pratica. Quando si preme in una città o villaggio, lo schermo mostra un elenco di oggetti, armi, armature e altri beni venduti nei negozi locali (armaioli, bazar, ecc.). Ideale per vedere cosa è offerto senza dover entrare in ogni edificio. Inoltre, in Reimagined puoi premere L e R per zoomare sulla mappa e spostarti tra la mappa locale, quella regionale e infine la mappa del mondo.



Pulsante ZL: Mostra o nasconde la leggenda informativa del personaggio (nome, HP, MP, livello e ritratto).



Pulsante ZR: Ora puoi correre per il palco!



Parla con tutti (e accarezzare cani e gatti)

Una delle cose migliori di Dragon Quest VII Reimagined è che chattare con gli NPC non è noioso; Al contrario, di solito è utile e spesso ti fa persino sorridere. Quando arrivi in una città o in un villaggio e non sai come procedere, prova a parlare con la gente del posto. Tuttavia, se vuoi andare al punto, la cosa più efficace da fare è trovare il sindaco o la figura autoritaria per capire rapidamente cosa sta succedendo nella zona.

Se dopo non sei ancora sicuro, rivolgiti al tuo gruppo: parla con i tuoi compagni per avere indicazioni (premi B in qualsiasi momento)... Oppure lascia che 'leggano' il tuo futuro. Sì, esatto. Nel Castello di Estard, a sinistra entrando, c'è una vecchia indovina che può darti indizi extra su ciò che ti aspetta. E se sei ancora bloccato, passa al Santuario Mistico e chiedi alla guardia di mostrarti la strada. Qui c'è sempre più di un modo per ottenere aiuto.

Annuncio pubblicitario:

Vendi rapidamente la tua attrezzatura obsoleta

Quanti chipressi club hai nel tuo inventario? Anche se lo spazio non è più un problema, e soprattutto per le tue finanze, è meglio eliminare qualsiasi equipaggiamento (armi, armature, abbigliamento e accessori) che non ti serve più per migliorare i tuoi personaggi. In altre parole, appena sostituisci quella mazza con una spada decente, ad esempio, non voltarti indietro: vendila prima che perda troppo valore. E se non sai se qualche attrezzatura potrebbe essere ancora utile a un membro, prova ad attivare la configurazione consigliata nella schermata del gruppo.

Attacca i nemici nel mondo

Sebbene DQVIIR sia principalmente un gioco di combattimento a turni, ora incorpora una caratteristica standard nei RPG moderni, ovvero la possibilità di attaccare i nemici sulla mappa (sia locali che regionali). Questa caratteristica, che ci è mancata molto nel remake di Super Mario RPG, non solo ti permette di lanciare un attacco a sorpresa e magari sorprendere i nemici o stordirli, ma ti aiuta anche a eliminare i mostri più deboli con colpi improvvisi senza dover combattere, guadagnandoti tutta l'esperienza necessaria, Punti di Maestria e ricompense della vocazione (ma attenzione: in quantità minori!).

Minaccia di... Un nuovo accessorio!

Se vedi nemici duri con un'aura malvagia, non trattenere con tutte le tue forze l'impulso di provarci, anche se ti consigliamo di pregare e salvare se non l'hai fatto di recente. Questi nemici sono chiamati mostri minacciosi, e ovviamente sono più forti del normale. Se li sconfiggi, otterrai un cuore di mostro, che puoi usare come amuleto per migliorare i tuoi personaggi con vari effetti.

Il tuo primo mostro minaccioso sarà molto probabilmente un spietato portatore di mazze alla periferia di Ballymolloy.

Rompilo e perquisisci tutto

In Dragon Quest VII Reimagined, concetti come "proprietà privata" o "violazione di domicilio" praticamente non esistono... E questo gioca a tuo favore. Entra in ogni casa, controlla armadietti e cassetti, e tira fuori il tuo lato Zelda rompendo i vasi ovunque li vedi. È molto comune trovare oggetti, oro e piacevoli sorprese negli angoli più inaspettati.

Dimentica la borsa: inventario condiviso ampliato

In Fragments of a Forgotten Past, ogni membro del gruppo poteva portare fino a 12 oggetti, inclusi gli equipaggiamenti. Questo significava che dovevi tenere traccia della borsa, facendo attenzione a rimuovere gli oggetti necessari in combattimento (come una pianta medicinale), e tutti i tipi di oggetti condividevano lo stesso spazio. In Reimagined, troverai un inventario condiviso molto utile, con non meno di 42 slot per oggetti consumabili e altrettanti per equipaggiamento (armi, armature e accessori, amuleti e cuori) e oggetti importanti.

La banca vince

Quando vieni sconfitto e tutto il gruppo cade, non solo dovrai andare in chiesa per rianimarti (a meno che tu non abbia qualcuno con incantesimi di resurrezione), ma perderai anche buona parte dei soldi che avevi quando sei svenuto.

Ecco perché è una buona idea trovare una banca (ce ne sono alcune in alcune città e luoghi specifici) e depositare la maggior parte (o anche tutte) delle tue monete lì prima di entrare in un dungeon. Ci sono alcuni boss davvero pericolosi che possono lasciarti senza un soldo con una serie di sconfitte.

Usa i nuovi comandi scorciatoie

Per evitare di dover entrare nel menu ogni pochi minuti, sfrutta le scorciatoie del pad direzionale: puoi assegnare diversi comandi molto utili ed eseguirli istantaneamente mentre esplori.

All'inizio, l'opzione più ovvia è impostare "Guarisci Tutti" (lasciato di default), perché ti fa risparmiare molto tempo tra una battaglia e l'altra. Ma man mano che avanzi, sbloccherai più comandi per un accesso rapido. Una delle più pratiche è avere a portata di mano il cambio vocazione: in questo modo puoi regolare le vocazioni anche nel mezzo di un dungeon, senza dover tornare in un'area sicura o perderti nei menu.

"Guarirà tutti userà l'MP in modo efficiente per ripristinare la salute del gruppo e liberarli da qualsiasi effetto di stato negativo."

Automatizza e accelera le battaglie

Salire di livello è fondamentale per poter affrontare i boss che appariranno durante l'avventura. Il processo di attraversare la mappa, cercare nemici e ripetere le battaglie per guadagnare forza può essere tedioso, ma c'è un modo per accelerarlo: la tattica.

Non è "la strategia definitiva" vincere sempre, ma una delle opzioni disponibili quando si inizia una battaglia. Da lì, puoi definire il comportamento di ogni personaggio con varie linee guida come le seguenti (nota che cambiano in Reimagined rispetto a Fragments):



Nessuna pietà



Combatti con cautela



Mix



Non usare la magia



Compiti di guarigione



Non usare il PM



Esegui gli ordini



Di default, "Segui gli ordini" è solitamente attivo, che è la modalità classica: decidi manualmente ogni azione come in qualsiasi RPG. Ma se vuoi accumulare esperienza e denaro il più velocemente possibile, "Nessuna pietà" è di solito il più efficiente, perché i tuoi compagni attaccano alla massima intensità senza che tu debba dare istruzioni. E anche se può non sembrarlo, quel piccolo risparmio di tempo fa una grande differenza quando vuoi solo accumulare livelli e risorse.

Vocazione da guaritore

Anche se hai una vocazione predefinita, dopo circa 20-30 ore di gioco puoi sbloccare i cambiamenti di vocazione, ed è una buona idea che tutto il gruppo impari a curare il prima possibile. L'opzione più semplice è la vocazione guaritore: è pensata per supportare la squadra, progrede rapidamente e, essendo una delle basi, è facile da iniziare fin dall'inizio.

Inoltre, padroneggiare una buona manciata di vocazioni di base funge da porta d'accesso a vocazioni intermedie con incantesimi, abilità e statistiche migliori... e, successivamente, a quelle avanzate.

Quanto mi resta da fare avanti nella mia vocazione?

Ogni vocazione ha il proprio ritmo di progresso, ma tutte condividono un limite di 8 livelli di padronanza. Se vuoi verificare quanto sei lontano dal livello successivo di una vocazione, vai all'Abbazia di Vocationis e avvicinati al bancone a sinistra: la vecchia signora in basso ti dirà quali requisiti devi ancora soddisfare per avanzare di un altro passo.

Si vocifera anche che esista una classe "eroica" che viene rivelata solo a chi dimostra una vasta padronanza delle vocazioni. Prova a completare tre classi intermedie (pirata, paladino e saggio, per esempio) o, se preferisci, due classi intermedie e una avanzata (pirata, paladino e evocatore, per esempio) e potresti avere una sorpresa all'abbazia.

Come sempre, alla ricerca dei mitici slime metallici

Gli slime sono un classico assoluto nella serie Dragon Quest e, oltre a essere una delle sue icone, possono anche diventare la scorciatoia migliore per salire di livello. In particolare, ci sono varianti "metalliche" progettate per aumentare l'esperienza del gruppo in pochissimo tempo.

Dai priorità agli slime metallici e, più avanti, agli slime a bolle metalliche. I primi concedono 1.000 punti esperienza e i secondi 10.000, il che è enorme se vuoi che la tua squadra cresca a tutta velocità. Ma non farti ingannare: tendono a fuggire facilmente e la loro difesa è così alta che normalmente solo attacchi normali o tecniche specifiche come Affondo Metallico o Ascia Assassina sono efficaci contro di loro.