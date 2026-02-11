Guida essenziale: Romeo is a Dead Man, ma non devi esserlo

HQ

Romeo is a Dead Man è uscito proprio oggi su PC, PS5 e Xbox Series (con una possibile versione Nintendo Switch 2 già disponibile), e puoi leggere la nostra recensione per molto di più sulle ultime novità di Grasshopper.

Ora, anche se si sembra, appare, suona e si gioca come un gioco Suda51, Romeo is a Dead Man introduce una serie di sistemi RPG interconnessi che presto dovrai capire e padroneggiare se non vuoi vedere troppo spesso la roulette della morte. Pazienza, "introduce" è un eufemismo, perché i giochi ti lanciano addosso nomi buffi e un sacco di tutorial a schermo. Quindi, per aiutarti nelle prime ore di gioco, e anche se vuoi diventare un esperto per il futuro, ecco tutti quei sistemi spiegati insieme a una serie di consigli e trucchi.

"Romeo, ascolta, morirai tra circa 15 secondi! - Sul serio?"

Estate sanguinosa

Questo è il tuo attacco speciale - premi R1 quando la barra è pronta. Si riempie di sangue sulla barra sinistra dello schermo colpendo i nemici da vicino, ma l'abilità può essere attivata anche per la tua arma a distanza. Puoi anche rilasciarla schivata, saltando o a metà combo, quindi dai un'occhiata ai diversi risultati a seconda delle armi che preferisci e scegli di conseguenza i vari tipi di nemici. Recupera anche un po' di salute, quindi forse è meglio non usarlo quando sei sazio.

Farmacia Spazio-Temporale

Come in Metroid o nei titoli Souls, quando salvi la partita in una di queste stazioni, mentre le pillole di salute e Regenetizzanti vengono rifornite prescritte, tutti i nemici circostanti riscompaiono, quindi tieni questo a mente strategicamente in ogni zona. La maggior parte ti permette di teletrasportarti all'astronave dell'Ultima Notte, il che è molto comodo se stai lottando con un'orda o proprio prima di un boss specifico. Vai semplicemente lì, perché troverai più opzioni di upgrade e personalizzazione nella Training Room di TickTock Boy che in farmacia stessa. Ma ricorda anche questo: hai a disposizione l'opzione Potenziamento per sbloccare e potenziare le armi nelle farmacie.

Flusso di smeraldo

È la valuta principale del gioco, e la troverai e la guadagnerai ovunque. "Decidere dove usarlo è la vera sfida", come vedrete con diverse opzioni qui sotto.

Potenzia le tue armi sul DeadBall Enhancer con Sentrey

I Sentrey sono i collezionabili più ambiti in Romeo is a Dead Man, poiché questi cristalli fungono da valuta secondaria/rara per potenziare le tue armi da fuoco e le armi CQC. Insieme alla descrizione di ogni arma e ai suoi diversi parametri di livello basati sulle statistiche (Potenza d'attacco, Abilità di Rottura, Estate Sanguinosa, Quantità di Sangue), vedrai chiaramente se hai abbastanza Sentrey da spendere.

Crea un nuovo Sentrey con detriti spaziali alla Sentrey Forge

Oltre a trovare cristalli di Sentrey nascosti sulla mappa, puoi anche usare i rifiuti spaziali che raccogli per estrarre Emerald Flowsion da essi e poi generarne altri. E come raccogliete i detriti spaziali? Quando navighi nello spazio dell'Universo Frammentato da un punto all'altro (che siano missioni principali in Dimensional Seers o dungeon opzionali in Tears), puoi muovere il miracolo con la levetta destra per raccoglierli. Ricorda che puoi volare avanti e indietro per setacciare completamente il percorso!

Puoi poi mettere la tua Emerald Flowsion in Normal Sentrey e Red Sentrey (potenziamenti di livello superiore). Converti come ritieni opportuno in base alle esigenze delle tue armi attuali.

Armi da mischia

Ognuno rende omaggio a un'astronave diversa e leggendaria della cultura pop globale, e ognuno cambia notevolmente il tuo approccio CQC in base a danni, gittata, velocità, attacchi e così via...



Spazer (Mazinger Z)



Cacciatorpediniere Stellare (Star Wars)



Juggernaut (alieno)



Arcadia Capitano Pirata Spaziale Harlock)



Armi a distanza

Ognuna rende omaggio a un'astronave leggendaria diversa della cultura pop globale, e ognuna cambia notevolmente il tuo approccio alle armi da fuoco in base a danni, gittata, velocità, attacchi e così via...



Discovery (NASA)



Diaspora (Battlestar Galactica)



Nabucodonosoro (La Matrice)



Yggdrasil (Hyperion Cantos)



Potenzia le statistiche di Romeo nel minigioco Deadgear Cannonball

Questa arcade a 8 bit tipo Pac-Man può sembrare strana all'inizio (come molte altre cose) o ingiocabile, ma devi tornare quando hai raccolto abbastanza "carburante" sotto forma, ovviamente, di Emerald Flowsion. Poi, traccia un percorso completo nel livello guidandoti (puoi riavvolgere se necessario) e migliorerai il tuo personaggio proprio come in un RPG, come si vede nella schermata principale di Stato/Potenziamento, inclusi potenza d'attacco, HP, limite o recupero del Regenetizer, velocità di ricarica, velocità di mira, capacità di ricarica del sangue e recupero salute di Bloody Summer. Come potete vedere, è molto, molto più importante di quanto sembri a prima vista!

Coltivazione bastarda

Questi sono servitori di assistenza che puoi unire e evocare premendo L1 e uno dei tasti frontali. Porti i semi nel giardino di Luna nella nave spaziale Last Night e poi pianti diversi tipi di Rotters. Questi cresceranno e potranno poi essere raccolti come Bastardi, con abilità diverse e un proprio sistema di livellamento (tempo di ricarica, potenza d'attacco, gittata) e possono essere comuni, rari o epici. Puoi aumentare il loro potere aspettando che crescano e nutrindoli con Emerald Flowsion prima di raccoglierli per ridurre il tempo rimanente. Sono anche dolci se leccati, se ti stavi chiedendo.

Oggetti consumabili

Bevande come Mango Lassi ti danno potenziamenti o rifornimenti gratuiti. Puoi trovarli in giro o comprarli nel negozio di Shiroyabu con Emerald Flowsion, ad esempio per ricaricare la barra Bloddy Summer o per fermare il tempo di attesa per il cooldown dei tuoi Bastards.

Spille

Le spille fungono da miglioramenti alle mosse base di Romeo. Ad esempio, "Mercury", imparata uccidendo il primo boss, chiamato "Everyday Is Like Monday", ti permette di fare proprio come lei: rotolare a terra per una doppia schivata premendo due volte il tasto schiva. Di pertanto, sono abilità sbloccabili e non qualcosa che devi attivare o disattivare.

Distintivi

I distintivi, invece, sono intercambiabili e dovresti valutare quali indossare in base al tuo stile di gioco e alle tue esigenze attuali. Ad esempio, "Miopia" è piuttosto estrema, poiché aumenta la potenza di attacco corpo a corpo del 30% ma diminuisce la distanza del 60%. Angel's Face, invece, aumenta l'attacco Bloody Summer del 20%, ma anche il danno subito del 30%. Nel gioco ci sono 36 medaglie da collezionare.

Informazioni sulle scorciatoie dei pulsanti

Potresti pensare che tutti i consumabili siano assegnati al D-pad, ma c'è qualcosa da tenere a mente: solo le pillole Regenetizer (posizionate sul D-pad) sono a un semplice tasto di distanza, dato che tutti gli altri oggetti che puoi assegnare vengono usati una volta premuto L1 per cambiare il menu. Lo stesso vale per i Bastards, che sostituiscono i tuoi normali comandi di movimento e combattimento premendo L1. E cosa fanno nel frattempo la crocette dirigente sinistra, giù e destra? Forse non te ne sei accorto perché all'inizio hai solo un'arma per ogni tipo, ma la sinistra cambia arma a distanza, destra l'arma da mischia e la estrae o la ripone verso il basso. Ti renderai presto conto che cambiare arma al volo è cruciale per adattarsi ai diversi tipi di nemici man mano che avanzi.

Cos'è il subspazio e come sfruttarlo

All'inizio potrebbe sembrare che questo spazio cubico pacifico sia riservato a una passeggiata rilassata mentre si entra su Emerald Flowsion e si trovano alcuni collezionabili nascosti, ma presto capirai come sia effettivamente collegato al mondo reale. In altre parole, se vedi un'area apparentemente inaccessibile sulla mappa (ad esempio il magazzino nel centro commerciale), è probabile che tu debba raggiungere quell'area dal subspazio e poi prendere un'uscita diversa (intuitivamente, senza la mappa, perché fa parte della magia). Al contrario, se vedi qualche collezionabile succoso ma irraggiungibile nel subspazio, forse devi trovare un altro J-Edgard CR TV da cui entrare nel subspazio. Infine, consigliamo di avvicinarti alle diverse pareti, perché è così che trovi ingressi, uscite e scale segrete, che si accumulano davanti ai tuoi occhi solo quando sei abbastanza vicino.

Cos'è la chiave del Cancello Klista

Questi tasti ti permettono di aprire il cosiddetto Cancello Klista, che ti blocca dal progredire ulteriormente nel livello. I frammenti di queste chiavi si trovano solo nel subspazio.

Cucinare il curry di Katsu

Come mostrato da una delle cutscene del cartone animato, la famiglia di Romeo ama riunirsi per mangiare curry insieme in un modo molto Rick & Morty. Sua madre, e la cuoca dell'Ultima Notte, è Marianne, che dovrai visitare per provare a cucinare tu stesso. I diversi tipi di Katsu Curry fungono da oggetto potenziante che puoi usare in battaglia, e il voto che ottieni (D-S) nel minigioco di cucina riflette il numero di punti dell'effetto. Raccogli ingredienti intorno ai livelli (e quando scansioni l'Universo Frammentato con il mirino dell'astronave, come tutti sappiamo che la paprika proviene dallo spazio) e poi cerca di trovare il momento migliore per smettere di friggere la ricetta. Ci sono 10 ricette nel menù della casa Mum'n curry.

Sala Processo

Una volta sbloccata sconfiggendo il Punisher, questa sala d'allenamento ti permette di affrontare boss già sconfitti nelle rivince. Puoi puntare Emerald Flowsion sul tempo assegnato alla battaglia per avere la possibilità di vincere, recuperare o perdere parte della battaglia a seconda delle tue prestazioni.

---

Puoi padroneggiare il tuo hack 'n slash in Romeo is a Dead Man, ma se non impari anche una buona parte di questi sistemi avrai un'esperienza molto più impegnativa e sbilanciata. Speriamo che le nostre spiegazioni e consigli ti aiutino durante la tua avventura nello spazio-tempo!

