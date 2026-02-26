Resident Evil Requiem Guida: Dove spendere le Monete Antiche e cosa sbloccano

HQ

È il grande giorno, Resident Evil Requiem è ora stato lanciato ed è disponibile in alcune regioni del mondo. Se hai iniziato a leggere l'ultima epopea survival horror di Capcom, che ci ha colpito molto, potresti cercare qualche consiglio qua e là.

A tal fine, abbiamo preparato una guida utile per aiutarti durante una parte del tempo di Grace nel livello della Clinica, guidandoti attraverso i passaggi necessari per sbloccare la Stanza dell'Unicorno chiusa e trovare il posto dove spendere quelle comode Monete Antiche che probabilmente hai trovato.

Incontrerai questa porta entrando nell'Ala Est della Clinica. Attraversando le doppie porte chiuse a chiave con il pass per il personale, puoi subito svoltare a sinistra e seguire un corridoio che scende in una cucina dove uno chef particolarmente cattivo sta tagliando pile raccapriccianti di carne. Prima di arrivare in cucina, però, c'è una porta chiusa a chiave, una porta che ha spazio per un oggetto speciale con qualcosa a che fare con un Unicorno. E adesso cosa fai?

In realtà al momento non c'è molto altro che tu possa fare se non seguire il percorso lineare del livello fino all'ufficio del Direttore al secondo piano. Questo significherà evitare furtivamente lo chef, attraversare corridoi oscuri abitati da zombie e infine salire al secondo piano dove trovare un balcone dove una zombie femminile stridula si aggira vicino a un pianoforte a coda. Entrando in questa stanza, gira subito a sinistra e procedi lungo il corridoio successivo (oltre l'armadietto chiuso a chiave che poi potrà essere aperto da solo Leon S. Kennedy) finché non incontri l'Ufficio del Direttore che si nota come la prima porta sulla tua destra.

Qui le cose diventano piuttosto semplici, poiché l'oggetto necessario per sbloccare la Stanza dell'Unicorno si trova semplicemente alla tua sinistra entrando nell'Ufficio del Direttore. Su un set di cassetti troverai una scatola chiusa a chiave che, aprendola ispezionandola e cliccando su un pannello nascosto sul retro, si apre e presenta una gemma rossa speciale che puoi aggiungere al tuo inventario.

Da qui, torna giù verso la Stanza dell'Unicorno (puoi farlo girando subito a destra appena esci dall'Ufficio del Direttore e aprendo un nuovo percorso intorno all'Ala Est), facendo attenzione a evitare lo chef che ora si aggira per il corridoio fuori dalla tua destinazione. Una volta trovato un momento per passare furtivamente, puoi inserire la gemma nel buco della porta e voilà, una nuova stanza è disponibile da esplorare.

Quando entri nella Stanza dell'Unicorno, noterai subito che ci sono quattro armadietti sul lato sinistro della stanza. Questi armadietti hanno numeri (3, 4, 4, 6) e questi si applicano alla quantità di Monete Antiche che dovrai spendere per aprire ogni porta e ottenere i benefici dell'oggetto al suo interno. Per chi si chiede cosa contenga ogni armadietto, consulta le informazioni rilevanti qui sotto.

Armadio 1 - Borsa per fianchi (3x Monete Antiche)



Aggiunge due spazi extra nell'inventario di Grace



Armadio 2 - Stabilizzatore (4x Monete Antiche)



Un aumento permanente della potenza di fuoco e della stabilità nell'uso delle armi da fuoco da parte di Grace, anche uno dei quattro Stabilizzatori che puoi usare su Grace.



Armadio 3 - Steroidi (4x Monete Antiche)



Un aumento permanente della salute massima di Grace, anche uno dei quattro Steroidi che puoi usare su Grace.



Armadio 4 - Manuale di Sovrapposizione (6x Monete Antiche)



Un aumento permanente della capacità di stoccaggio del Raccoglitore di Sangue, un aumento da 100 a 150.



Anche se tutti questi oggetti sono utili e vale la pena recuperare (e facili da procurare dato che c'è un'abbondanza di Monete Antiche, più di quante tu possa spendere se le trovi d'occhio), secondo la nostra esperienza, sarebbe meglio prendere prima la Busta dell'anca, poi probabilmente il Manuale di Sovrascrittura, dato che tutta la creazione di Grace è legata al Collezionista di Sangue, prima di allora prendere o gli steroidi o lo stabilizzatore, a seconda di quale si adatta meglio al tuo stile di gioco.