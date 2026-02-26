Resident Evil Requiem Guida: Come sbloccare Munizioni Infinite, difficoltà Insanity, RPG e altro ancora

HQ

Per chi di voi intende semplicemente finire la trama Resident Evil Requiem una volta e poi abbandonare definitivamente l'ultimo titolo horror di Capcom, questa guida probabilmente non vi preoccuperà molto. Il motivo è che gran parte di ciò di cui stiamo parlando qui richiede non solo un singolo completamento del gioco, ma probabilmente più completaggi. Detto ciò, se hai quello che serve puoi guadagnare un sacco di bonus che rendono ogni completamento aggiuntivo sempre più facile.

In sostanza, come in altri capitoli della serie horror, in Resident Evil Requiem, Capcom torna al sistema di Challenge Points e Contenuti Speciali, dove puoi ottenere una marea di oggetti e potenziamenti aggiuntivi completando le sfide. Gran parte di questi è legato a bonus cosmetici, che siano concept art o costumi per Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft, ma ci sono anche elementi chiave che cambiano il gameplay, su cui ci concentreremo qui.

Ci sono modi, completando le sfide e spendendo i rispettivi Challenge Points (CP), per aggiungere l'RPG-7 all'arsenale di Leon, ottenere munizioni infinite per Leon e Grace, acquisire un coltello infrangibile per Grace per respingere i nemici e persino aprire l'accesso al livello di difficoltà Insanity, molto più alto. Detto tutto ciò, abbiamo selezionato gli upgrade più importanti e rivoluzionari che vale la pena essere acquistati.

Come si sblocca la difficoltà Follia?

In realtà è piuttosto semplice, perché sbloccherai la Follia semplicemente completando la storia principale a difficoltà Standard (sia Moderno che Classico vanno bene). Ecco fatto.

Come si guadagnano i Challenge Points?

Prima di parlare di cosa puoi comprare con i CP, vale la pena menzionare che dovrai prima guadagnare la valuta. Lo fai completando di fatto Trofei/Achievement, molti legati alla progressione della storia ma molti altri legati a determinati compiti di gioco, come uccidere tre nemici con un colpo di revolver Requiem o far combattere uno zombie contro un altro zombie nei reparti ospedalieri.

Molte di queste sfide sono piuttosto semplici e concedono quantità limitate di CP, ma se vuoi ottenere i bonus che definiscono il gameplay, dovrai completare le sfide davvero impegnative, con le sfide successive che offrono di gran lunga la maggior parte dei CP.

Agente Straordinario - Completa la storia principale a difficoltà Follia - 40000 CP



Speed Demon - Completa la storia principale entro quattro ore - 20000 CP



Bloodlust - Raccogli 5000 unità di sangue con il Blood Collector - 10000 CP



Non toccare mai la roba - Completa la storia principale senza usare erbe o iniettori medici - 35000 CP



Minimalista - Completa la storia principale senza Grazia usando il Raccoglitore di Sangue - 35000 CP



Inoltre, un'ultima sfida che ometteremo per evitare eventuali spoiler ma che ricompensa con ulteriori 20000 CP



Cosa puoi comprare con i Challenge Points?

L'intera lista di oggetti che influenzano il gameplay si trova qui sotto. Per una lista completa dei concept art e simili, ti suggeriamo di visitare la pagina dei Contenuti Speciali nel gioco dopo aver completato la storia.



Pistola mitragliatrice a ago di Freya per Grace - 4000 CP



Coltello indistruttibile Kotetsu per la Grazia - 5000 CP



Pistola mitragliatrice Matilda per Leon - 500 CP



Revolver Ghost Grudge per Leon - 1000 CP



Pistola di redenzione per Leon - 3500 CP



Crunfio Crazio per Leon - 6000 CP



Ascia Mortal Edge per Leon - 3000 CP



Lanciatore RPG-7 per Leon - 15000 CP



Il Manuale Maestro di Matsuoka per Grace per aumentare la capacità del Blood Collector di ulteriori 50 - 1000 CP



Tactical Tracker (Moddato) per Leon che migliora i crediti per ogni uccisione - 3000 CP



Rugged Rookie Charm per Grazia per aumentare la potenza di fuoco - 6500 CP



Munizioni infinite per armi - 50000 CP



Durata infinita per le asce - 20000 CP



Munizioni RPG-7 infinite per Leon - 35000 CP



Mr. Procione Mappa di raccolta per Rhodes Hill - 200 CP (si trova in gioco nei tunnel sotto livello Clinic)



Mappa di raccolta Mr. Raccoon per Raccoon City - 300 CP



Costume FBI per Grace - 500 CP



Uniforme R.P.D. per Leon - 500 CP



Ci sono alcune altre cose da recuperare che possono migliorare il gameplay, ma queste possono essere sbloccate solo completando sfide specifiche e non semplicemente spendendo CP. Per queste tre sfide, vedi sotto:



Nastro infinito per Grace da salvare all'infinito in modalità Classica - Completa la storia principale in quattro ore



Accordatura avanzata per aggiungere un livello extra di tuning per arma - Distruggi tutte le 25 statue di Mr. Raccoon nel gioco



Amuleto Compagno Fidato per Leon per aumentare la penetrazione dei proiettili - Sconfiggi 300 nemici



Detto tutto questo, come pensi di completare le sfide e sbloccare i bonus più potenti e che cambiano il gameplay di Resident Evil Requiem ?