Pokémon Pokopia: Consigli e trucchi essenziali per ricostruire un rifugio tascabile per mostri

HQ

Se hai appena iniziato a giocare a Pokémon Pokopia, probabilmente noterai già che il gioco, in modo molto simile a Animal Crossing, è piuttosto semplice e facile da assemblare. Per molti versi, è un titolo di life-sim molto accessibile ed è per questo che potresti non cercare i soliti trucchi e consigli per far decollare la tua avventura. Per questo motivo, per questa guida, abbiamo evidenziato alcune cose che potresti aver dimenticato e che vale assolutamente la pena conoscere se vuoi continuare a progredire a un ritmo costante.

Ci sono limiti giornalieri a Pokopia, ma non come ci si aspetterebbe

Pokopia non è Animal Crossing, il che significa che non raggiungi i limiti di ciò che puoi o non puoi fare ogni giorno dopo un periodo piuttosto breve. Puoi giocare per ore e ore e trovare comunque cose significative da fare e modi per progredire, ma in modo quasi da gioco mobile, ci sono elementi che limitano il modo in cui puoi andare avanti. Per prima cosa, far svolgere i compiti ai Pokémon richiede tempo reale. Non tempo di gioco, tempo umano vero e proprio. Se chiedi a un Magmar di fondere del minerale in lingotti, ci vorrà tempo, ore, anche se impili tonnellate di minerale in un unico fondatore. Allo stesso modo, costruire case e riparare i Centri Pokémon richiede molto, molto tempo. Non farti ingannare dal fatto che i Leaf Dens richiedono circa 16 minuti per essere realizzati. Riparare un Centro Pokémon probabilmente richiederà "domani" e tempistiche simili anche per edifici su scala più grande, e se inizi una costruzione su larga scala come questa, i Pokémon che proponi per il lavoro saranno fuori uso fino al completamento.

Per farla breve, pensa criticamente a quando inizi grandi progetti di costruzione e sii allo stesso modo intelligente con i Pokémon assegnati a ogni compito.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Solo alcuni Pokémon possono completare determinati compiti

All'inizio ti verrà chiesto di creare un percorso per un Slowpoke e, per farlo, potresti voler creare un sacco di sentieri e scale. Il problema è che questi richiedono "legname", una risorsa che Pokopia non ti spiega bene come procurarti. La soluzione è piuttosto semplice. I Pokémon che possono usare Taglia, ad esempio lo Scyther che insegna l'abilità, possono essere dati fino a 10 "tronchi" alla volta per tagliarli manualmente in "legname". Un tronco porterà a due pezzi di legname, quindi è un ottimo tasso di conversione, ma come abbiamo detto sopra, questo compito richiederà tempo per essere completato dal Pokémon scelto.

Altrimenti, alcuni degli altri compiti chiave che i Pokémon possono completare includono Pokémon di tipo fuoco che possono fondere o accendere candele, Pokémon di tipo erba che possono far crescere rapidamente piante e raccolti, Pokémon di tipo Volo che possono usare Chop per creare legname, tipi combattenti che possono usare la loro forza per costruire e persino trovare Drifloon per poter visitare Dream Islands e ottenere qualche regalo extra e utile.

Annuncio pubblicitario:

I Pokémon impiegano tempo ad apparire

In modo piuttosto simile a Viva Pinata, quando crei un habitat per un Pokémon, non porti subito a risultati. I Pokémon hanno bisogno di tempo per trovare l'habitat, quindi non preoccuparti se ci vuole un po' prima che una creatura appaia nella tua zona. Allo stesso modo, più un Pokémon è raro e 'potente', più è improbabile che appaia in un habitat, ad esempio il fatto che puoi trovare Blastoise nello stesso habitat delle Praterie Idratate di Wartortle. Fai un'ipotesi su quale Pokémon sia il meno probabile che appaia...

Non lasciarti ingannare dall'orizzonte

Pokopia è un gioco grande, ma soprattutto per come utilizza il suo spazio. C'è molto da fare in questo gioco e molti modi per completare ogni compito. Tuttavia, non dovresti guardarti intorno all'inizio dell'avventura e sentirti sopraffatto. Il livello non si estende fino a perdita d'occhio, ci sono confini che prendono il sopravvento quando ti allontani troppo in una direzione in cui non dovresti, tutto sotto forma di una meccanica simile a una nebbia di guerra. Anche l'area di apertura è una delle più grandi, quindi non temere di andare in una delle aree aggiuntive e dover dedicare lo stesso tempo ed energie che hai fatto alla prima. Ormai hai una comprensione migliore del gioco e le cose scorreranno più velocemente ed efficientemente. Ah, e ti imbatterai in nuove abilità e strumenti utili che puoi portare in quella prima zona per renderla ancora migliore di prima.

I kit per alloggiamento sono i tuoi migliori alleati

Ci sono due motivi per cui questo è un ottimo consiglio. Il primo è che usare un kit di alloggio è un modo molto più rapido e senza problemi per costruire una casa che non richiede di navigare nelle meccaniche di posizionamento di blocchi e costruzioni piuttosto frammentate usate in Pokopia. Funziona ma manca dello stesso livello di affilamento e raffinatezza di Minecraft, quindi probabilmente non vorrai costruire manualmente le case in questa alternativa Pokémon.

Il secondo motivo è che, dato che i kit per alloggiamenti sono tipicamente più veloci e meno richiedenti risorse da costruire, puoi costruirne tantissimi piuttosto in fretta. Vorrai farlo perché, sebbene i Pokémon vivano bene nel loro habitat naturale originale, sono più felici con un tetto sopra la testa. Se vuoi aumentare il Livello di Comfort di un Pokémon o aumentare il Livello Ambiente di ogni zona, costruire case con kit di alloggio e trasferire Pokémon in essi è un modo sicuro e rapido per portare a termine il lavoro.

Vai a Rocky Ridges e incontra lo Chef Dente il prima possibile

Non è un consiglio da fare o morire, farai le cose molto più velocemente se dai priorità a questo. In sostanza, non perderti troppo nel Deserto Secco. Una volta che il Centro Pokémon è stato riparato, dirigeti verso il cancello chiuso vicino a dove scopri la grotta di Onix e prosegui verso Rocky Ridges per affrontare la questline principale qui appena puoi. Il motivo è che incontrerai lo Greedent Chef Dente che ti insegna tutto sulla cucina. Questo è uno strumento utile perché è molto più facile ricaricare i tuoi PP con cibo cotto, ma anche perché il cibo cotto dà potenziamenti alle tue abilità. Le insalate renderanno la tua Crescita più efficace e ti permetteranno di sollevare erba in più caselle contemporaneamente, anche sopra l'acqua e su superfici dure come la roccia. Le carni miglioreranno il tuo Rock Smash e ti permetteranno di tagliare pietre più resistenti e raccogliere minerali più rari. Il pane migliorerà la tua Chop e ti permetterà di tagliare le recinzioni di ferro e tagliare più oggetti contemporaneamente. Il punto è che cucinare ti rende più efficiente ed efficace, ed è per questo che è utile imparare a cucinare il prima possibile.

Fai delle pause

No, non è il Dottor Ben qui per dirti di stare attento alla tua salute fisica e mentale e di andare a toccare l'erba che non esiste in tessere di unità 1x1. Il motivo di questo consiglio è che Pokopia procede a un ritmo piuttosto tranquillo e non puoi davvero farlo andare più veloce di quanto vorrebbe. Quindi, quando senti che ti stanno finendo i compiti da completare e le cose da fare, salva, chiudi e torna più tardi. Alcune cose saranno successe nel tempo in cui sei andato via e c'è una buona probabilità che siano spuntati tantissimi nuovi Pokémon che aspettano di essere scoperti.

Lo stesso vale per un biscotto molto, molto tosto...

Come nota finale e rapida, vale la pena notare che Ditto è una creatura molto resistente, quindi non dovresti preoccuparti troppo dell'impatto che l'esplorazione ha sul tuo protagonista. Puoi saltare da altezze immense e atterrare illeso (supponendo che tu rimanga nei confini della mappa) e allo stesso modo, se resti troppo a lungo in acque profonde, verrai semplicemente riportato sulla terra dopo aver 'annegato'. Non perderai nulla, quindi non temere un disastro simile a Minecraft se non ti muovi intelligentemente nel mondo più ampio.

Restate sintonizzati per altre guide Pokopia nella rete Gamereactor.