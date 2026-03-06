Pokémon Pokopia: Guida completa al Pokédex e all'Habitat
Abbiamo raccolto tutti i modi per trovare ogni mostro tascabile nel gioco di simulazione della vita e anche quali creature sono presenti nel progetto.
Vuoi dare la caccia a tutti i 300 Pokémon e completare il vasto Pokédex in Pokémon Pokopia ? Se ti sembra il tuo nome, abbiamo le nostre coperture, avendo raccolto la nostra esperienza continua nel titolo life-sim e raccolto le informazioni necessarie sugli habitat e sul Pokédex per aiutarti a diventare un maestro dei mostri tascabili.
Sebbene il Pokédex sia disposto in ordine numerico, trovare Pokémon in Pokopia è legato al meccanismo dell'habitat, motivo per cui abbiamo elencato sia il Pokédex numerico sia dove trovare ogni creatura nei rispettivi habitat.
Nota: Questa è una guida in corso e la aggiorneremo continuamente con nuove informazioni man mano che la incontreremo durante la nostra partita a Pokopia.
Complete Pokémon Pokopia Pokédex:
- Bulbasaur
- Ivysaur
- Venusaur
- Charmander
- Charmeleon
- Charizard
- Squirtle
- Wartortle
- Blastoise
- Pidgey
- Pidgeotto
- Pidgeot
- Oddish
- Cupezza
- Vileplume
- Bellossom
- Paras
- Parasett
- Venonat
- Venomoth
- Bellsprout
- Weepinbell
- Campana di Victreebell
- Slowpoke
- Slowbro
- Slowking
- Magnemite
- Magneton
- Magnezone
- Onix
- Steelix
- Cubone
- Marowak
- Tyrogue
- Hitmonlee
- Hitmonchan
- Hitmontop
- Koffing
- Weezing
- ???
- Tangrowth
- Scyther
- Scizor
- Pinsir
- Magikarp
- Gyrados
- Idem
- Hoothoot
- Noctowl
- Heracross
- Volbeat
- Illumise
- Gulpin
- Swalot
- Cacnea
- Caturne
- Combee
- Vespiquen
- Shellos
- Gastrodon
- Drifloon
- Drifblim
- Drilbur
- Excadril
- Timburr
- Gurdurr
- Conkeldurr
- Litwick
- Lampent
- Chandelure
- Axew
- Fraxure
- Haxorus
- Appiccicoso
- Sliggoo
- Goodra
- Cramorant
- Pichu
- Pikachu
- Raichu
- Zubat
- Golbat
- Crobat
- Miaoo
- Persiano
- Psyduck
- Golduck
- Growlithe
- Arcanine
- Inverosimile.
- Grimer
- Muk
- Gastly
- Haunter
- Gengar
- Voltorb
- Elettrodo
- Exeggcute
- Exeggutor
- Felice
- Chansey
- Blissey
- Elekid
- Electabuzz
- Elettrico
- Lapras
- Munchlax
- Snorlax
- Spinarak
- Ariados
- Mareep
- Flaffy
- Ampharos
- Azurill
- Marill
- Azumarill
- Wooper
- Clodsire
- Smeargle
- Torchic
- Combusken
- Blaziken
- Wingull
- Pelliper
- Makuhita
- Hariyama
- Absol
- Piplup
- Prinplup
- Empoleon
- Audino
- Trubbish
- Garbodor
- Zorua
- Zoroark
- Minccino
- Cinccino
- Grubbin
- Charjabug
- Vikavolt
- ???
- Pawmi
- Pawmo
- Pawmot
- ???
- Ekans
- Arbok
- Cleffa
- Clefairy
- Clefable
- Igglybuff
- Jigglypuff
- Wigglytuff
- Diglett
- Dugtrio
- Machop
- Machoke
- Machamp
- Geodude
- Graveler
- Golem
- Magby
- Magmar
- Magmortar
- Bonsly
- Sudowoodo
- Murkrow
- Honchkrow
- Larvitar
- Pupitar
- Tyranitar
- Lotad
- Lombre
- Ludicolo
- ???
- Torkoal
- Kricketot
- Kricketune
- Chatot
- Riolu
- Lucario
- Rotom
- Larvesta
- Volcarona
- Rowlett
- Dartrix
- Decidueye
- Scorbunny
- Raboot
- Cinderace
- Skwovet
- Avido
- Rolycoly
- Carkol
- Coalossal
- Toxel
- Toxtricity
- Fidough
- Dachsbun
- Charcadet
- Armarouge
- Ceruledge
- Glimmet
- Glimmora
- Gimmighoul
- Gholdengo
- Vulpix
- Ninetails
- Poliwag
- Poliwhirl
- Poliwrath
- Politoed
- Abra
- Kadabra
- Alakazam
- Mime Jr.
- Signor Mime
- Porygon
- Porygon2
- Porygon-Z
- Dratini
- Dragonair
- Dragonite
- Cyndaquil
- Quilava
- Typhlosion
- Misdreavus
- Mismagius
- Girafarig
- Farigiraf
- Ralts
- Kirlia
- Gardevoir
- Gallade
- ???
- ???
- Trapinch
- Vibrava
- Flygon
- Swablu
- Altaria
- Duskull
- Dusknoir
- Dusclops
- Beldum
- Metang
- Metacross
- Snivy
- Servine
- Serperior
- Froakie
- Frogadier
- Greninja
- ???
- ???
- ???
- Rookiedee
- Corvisquire
- Corviknight
- Spiatto
- Drakloak
- Dragapult
- Sprigatito
- Floragato
- Meowscarada
- Wattrel
- Kilowattrel
- Tinkatink
- Tinkatuff
- Tinkaton
- Aerodattilo
- Cranidi
- Rampardos
- Shieldon
- Bastidon
- Tyrunt
- Tyrantum
- Amaura
- Aurorus
- Eevee
- Vaporeon
- Jolteon
- Flareon
- Espeon
- Umbreon
- Leafeon
- Glaceon
- Sylveon
- Kyogre
- Raikou
- ???
- ???
- Vulcano
- ???
- ???
- Moltres
- ???
- ???
- Mewtwo
- Mew
Completa Pokémon Pokopia Destrezza Habitat:
Va detto che qui c'è molta sovrapposizione, mentre contemporaneamente molti Pokémon si trovano solo nelle zone uniche. Per quanto riguarda dove trovare molti dei mostri tascabili, vedi sotto.
- Erba alta - Bulbasaur, Scoiattolo, Charmander, Geodude, Oddish, Cahrizard
- Erba alta ombreggiata dagli alberi - Scyther, Scizor, Pinsir, Bellsprout, Skwovet, Heracross
- Erba alta ombreggiata da massi - Timburr, Machop, Gurdurr
- Erba alta idratata - Squirtle, Sliggoo, Wartortle, Blastoise, ???
- Erba alta del mare - Slowpoke, Slowbro, Slowking
- ???
- Erba alta illuminata - Venonat, Venomoth
- Bella aiuola - Pidgey, Combee, Eevee, Hoothoot, Magby, Pidgeotto
- Aiuola ombreggiata dagli alberi - Appiccicosa, Cacturne, ???
- Aiuola di fiori idratata - Volbeat, Illumise
- Campo di fiori - Vespiquen, Edera, Venusauro
- Aiuola rialzata - Paras, Parasect
- Tomba con fiori - Cubone, Marowak
- Giardino fiorito - Paras, Parasect
- Campo di verdure fresche - Drilbur, Excadrill, ???
- Cavalcare correnti ascendenti calde - Drifloon
- Campeggio - Charmeleon
- Cascata di addestramento - Tyrogue
- Set da pranzo invitante - Gulpin
- Picnic set - Pichu
- Tavolo fiorito - Campanello, Campana Victree.
- Panchina con verde - Bulbasaur, Ivysaur
- Panchina illuminata - Venonat, Venomoth
- Luogo di riposo per l'esercizio - Hitmonchan
- Pronto soccorso - Hitmonlee
- ???
- Segnale stradale - Shellos/Shellos
- Grande trasportatore bagagli - Gurdurr, ???, ???
- ???
- ???
- Offerta illuminata delicatamente - Hoothoot, Noctowl
- Offerta tombale - Litwick, ???
- Offerta funeraria inquietante - Litwick, Lampent, ???
- Area di sosta Chansey - Bellossom, Vileplume
- ???
- Fluttuare all'ombra - Blastoise
- Erba alta liscia - Onix
- ???
- ???
- Campeggio Berry-feat - ???
- Sito di danza della pioggia - Goomy
- ???
- ???
- ???
- ???
- Terrazza giardino - Venusaur
- ???
- ???
- ???
- Erba alta gialla - Spinarak, Ariados, Grubbin
- Erba alta gialla ombreggiata dagli alberi - Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama
- ???
- Erba alta gialla idratata - Azurill, Marill, Piplup, Prinplup
- Erba alta paludosa - Wooper, Closire
- Distributore automatico di vegetazione - Mareep
- Aiuola di fiori ventilata - Pawmi, Zorua, Zoroark
- Vibrazioni tropicali - Gloom, Exeggcute, Exeggutor
- Aiuola di fiori ventosa - Wingull, ???
- Spiaggia ombreggiata - Exeggcute, Exeggutor
- Mare tropicale - Lapras
- Luogo di riposo - Miaoo
- Confusione perpetua - Growlithe, Azurill
- Sito di raccolta rifiuti - Trubbish, Garbodor, ???, ???
- Centra-bidone della spazzatura - Magneton, Electabuzz, ???
- Sito di smaltimento dei rifiuti - Crobat
- Panchina del parco - Zubat, Voltorb, ???
- Ristorante invitante - Pawmo, Pawmi
- ???
- Cinu-cinguettio - Torchic, Blaziken
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Zona di spogliatoio - Minccino
- ???
- Stazione di maglia - Mareep, Flaaffy
- Doccia a sorgente termale - ???, ???
- Preparazione pasti in resort - Growlithe, Torchic, Combusken
- Tutto imballato - Farfetch'd, Makuhita, Hariyama
- ???
- Zona sonno della sveglia - Happiny
- ???
- ???
- ???
- Posto per ruota idraulica - Prinplup, ???
- Posto per la caldaia - Combusken, Blaziken
- Molo - Marill, Azumarill
- Studio inquietante - ???, ???
- Giocare a pirata - Voltorb, ???
- Lavorare alla cassa - Meowth, Audino, Happiny, ???
- ???
- Altare di Gourmet - Snorlax
- ???
- ???
- ???
- ???
- Erba alta rossa - Scorbunny, Riolu, Cinderace, Kricketot, Kricketune
- Erba alta rossa ombreggiata dagli alberi - Diglett, Bonsly, Sudowoodo, Dugtrio
- Erba alta alta, ombreggiata da alberi appuntiti - Dartrix, ???
- Erba alta rossa idratata - Lotad, Lombre
- Erba alta rossa sopraelevata - Murkrow, Honchkrow, Chatot,
- Campo di allenamento erboso - Machoke, ???
- Aiuola di fiori aggraziata - Cleffa, Clefairy, Fidough, Daschbun, Clefable
- ???
- ???
- Stadio di ceppo da giardino fiorito - Igglybuff, Jigglypuff, Politoed
- ???
- Elevante Levatina d'Acqua - Lotad, Ludicolo
- Punto di riposo muschioso - Larvitar, Tyranitar
- Masso muschioso - Ghiaia, ???
- Sorgente termale muschiosa - Torkoal
- Bagno all'aperto - Raboot
- Sorgente termale armoniosa - Politoed
- Lava bollente - Charcadet, ???
- Scavare e bruciare - Magmar
- Costruzione in ferro clink-clang - ???, ???
- Rocce bianche inquietanti - Glimmet, ???
- Snack in contenitori - Diglett, Glimmet, ???
- ???
- La migliore panetteria - Fidough, Daschbun
- ???
- ???
- ???
- Recital di cinguettio - Chatot, Honchkrow
- ???
- Box al ritmo - Machoke, Riolu, ???
- ???
- Mini museo - Gimmighoul, ???
- Spogliatoio rinfrescante - Raboot, Cinderace
- Punto di riferimento in bronzo - Clefairy, Clefable
- Passaggio a livello ferroviario - Rolycoly, Carkol, ???
- Cucina dello chef - Avido
- ???
- ???
- ???
- Erba alta rosa - Trapinch, Vibrava, Flygon, Dusksull, Swablu
- Erba alta rosa ombreggiata dagli alberi - Sprigatito, Dreepy, Pupitar, Drakloak
- Erba alta rosa idratata - Froakie, Frogadier, ???
- Erba alta rosa elevata - Corvisquire, Wattrel ???, ???
- Base segreta per tubi in cemento - Cyndaquil, Quilava
- Aiuole soffice - Vulpix, Misdreavus, Rookiedee, ???, ???
- Aiuola soffice e ombrosa dagli alberi - Girafarig, Farigiraf, Servine, ???
- Aiuola di fiori idratata e soffice - Dratini, Poliwhirl, ???
- Dinghy sul mare - Dragonite
- ???
- Giardino del canto degli uccelli - Altaria
- ???
- ???
- Posto per dormire nel camino - Quilava, ???
- ???
- ???
- TV del sito della spazzatura - ???, ???
- ???
- ???
- ???
- Lavatrice immacolata - Signor Mimo, ???
- ???
- Area studio - Ralts, ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Playland - Snivy
- ???
- ???
- ???
- Programma di apprendistato per professori - Metang
- Scrivania del ricercatore - Porygon
- ???
- Scatola a sorpresa che fa battere il cuore
- ???
- ???
- ???
- Mercato della natura - Raichu
- Generatore per cantiere - Conkeldurr
- ???
- Quartier generale malvagio - ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Luogo di pesca oceanica - Magikarp, Gastrodon ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Esposizione di fossili di teschi - Cranidi
- ???
- Esposizione di fossili di armatura - Shieldon
- Esposizione fossile dello scudo - Bastiodon
- ???
- Esposizione fossile del Despota - Tyrantum
- ???
- ???
- Bevanda blu senza limiti - Vaporeon
- Patate elettrizzanti - Jolteon
- Spezia bollente - Flareon
- Eleganti prelibatezze diurne - Espeon
- Biscotti al cioccolato fondente - Umbreon
- Panino con verdure a foglia verde - Leafeon
- Ghiaccio tritato freddo - Glaceon
- Bella torta a nastro - Sylveon