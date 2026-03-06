Gamereactor

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia: Guida completa al Pokédex e all'Habitat

Abbiamo raccolto tutti i modi per trovare ogni mostro tascabile nel gioco di simulazione della vita e anche quali creature sono presenti nel progetto.

HQ

Vuoi dare la caccia a tutti i 300 Pokémon e completare il vasto Pokédex in Pokémon Pokopia ? Se ti sembra il tuo nome, abbiamo le nostre coperture, avendo raccolto la nostra esperienza continua nel titolo life-sim e raccolto le informazioni necessarie sugli habitat e sul Pokédex per aiutarti a diventare un maestro dei mostri tascabili.

Pokémon Pokopia

Sebbene il Pokédex sia disposto in ordine numerico, trovare Pokémon in Pokopia è legato al meccanismo dell'habitat, motivo per cui abbiamo elencato sia il Pokédex numerico sia dove trovare ogni creatura nei rispettivi habitat.

Nota: Questa è una guida in corso e la aggiorneremo continuamente con nuove informazioni man mano che la incontreremo durante la nostra partita a Pokopia.

Complete Pokémon Pokopia Pokédex:

  1. Bulbasaur

  2. Ivysaur

  3. Venusaur

  4. Charmander

  5. Charmeleon

  6. Charizard

  7. Squirtle

  8. Wartortle

  9. Blastoise

  10. Pidgey

  11. Pidgeotto

  12. Pidgeot

  13. Oddish

  14. Cupezza

  15. Vileplume

  16. Bellossom

  17. Paras

  18. Parasett

  19. Venonat

  20. Venomoth

  21. Bellsprout

  22. Weepinbell

  23. Campana di Victreebell

  24. Slowpoke

  25. Slowbro

  26. Slowking

  27. Magnemite

  28. Magneton

  29. Magnezone

  30. Onix

  31. Steelix

  32. Cubone

  33. Marowak

  34. Tyrogue

  35. Hitmonlee

  36. Hitmonchan

  37. Hitmontop

  38. Koffing

  39. Weezing

  40. ???

  41. Tangrowth

  42. Scyther

  43. Scizor

  44. Pinsir

  45. Magikarp

  46. Gyrados

  47. Idem

  48. Hoothoot

  49. Noctowl

  50. Heracross

  51. Volbeat

  52. Illumise

  53. Gulpin

  54. Swalot

  55. Cacnea

  56. Caturne

  57. Combee

  58. Vespiquen

  59. Shellos

  60. Gastrodon

  61. Drifloon

  62. Drifblim

  63. Drilbur

  64. Excadril

  65. Timburr

  66. Gurdurr

  67. Conkeldurr

  68. Litwick

  69. Lampent

  70. Chandelure

  71. Axew

  72. Fraxure

  73. Haxorus

  74. Appiccicoso

  75. Sliggoo

  76. Goodra

  77. Cramorant

  78. Pichu

  79. Pikachu

  80. Raichu

  81. Zubat

  82. Golbat

  83. Crobat

  84. Miaoo

  85. Persiano

  86. Psyduck

  87. Golduck

  88. Growlithe

  89. Arcanine

  90. Inverosimile.

  91. Grimer

  92. Muk

  93. Gastly

  94. Haunter

  95. Gengar

  96. Voltorb

  97. Elettrodo

  98. Exeggcute

  99. Exeggutor

  100. Felice

  101. Chansey

  102. Blissey

  103. Elekid

  104. Electabuzz

  105. Elettrico

  106. Lapras

  107. Munchlax

  108. Snorlax

  109. Spinarak

  110. Ariados

  111. Mareep

  112. Flaffy

  113. Ampharos

  114. Azurill

  115. Marill

  116. Azumarill

  117. Wooper

  118. Clodsire

  119. Smeargle

  120. Torchic

  121. Combusken

  122. Blaziken

  123. Wingull

  124. Pelliper

  125. Makuhita

  126. Hariyama

  127. Absol

  128. Piplup

  129. Prinplup

  130. Empoleon

  131. Audino

  132. Trubbish

  133. Garbodor

  134. Zorua

  135. Zoroark

  136. Minccino

  137. Cinccino

  138. Grubbin

  139. Charjabug

  140. Vikavolt

  141. ???

  142. Pawmi

  143. Pawmo

  144. Pawmot

  145. ???

  146. Ekans

  147. Arbok

  148. Cleffa

  149. Clefairy

  150. Clefable

  151. Igglybuff

  152. Jigglypuff

  153. Wigglytuff

  154. Diglett

  155. Dugtrio

  156. Machop

  157. Machoke

  158. Machamp

  159. Geodude

  160. Graveler

  161. Golem

  162. Magby

  163. Magmar

  164. Magmortar

  165. Bonsly

  166. Sudowoodo

  167. Murkrow

  168. Honchkrow

  169. Larvitar

  170. Pupitar

  171. Tyranitar

  172. Lotad

  173. Lombre

  174. Ludicolo

  175. ???

  176. Torkoal

  177. Kricketot

  178. Kricketune

  179. Chatot

  180. Riolu

  181. Lucario

  182. Rotom

  183. Larvesta

  184. Volcarona

  185. Rowlett

  186. Dartrix

  187. Decidueye

  188. Scorbunny

  189. Raboot

  190. Cinderace

  191. Skwovet

  192. Avido

  193. Rolycoly

  194. Carkol

  195. Coalossal

  196. Toxel

  197. Toxtricity

  198. Fidough

  199. Dachsbun

  200. Charcadet

  201. Armarouge

  202. Ceruledge

  203. Glimmet

  204. Glimmora

  205. Gimmighoul

  206. Gholdengo

  207. Vulpix

  208. Ninetails

  209. Poliwag

  210. Poliwhirl

  211. Poliwrath

  212. Politoed

  213. Abra

  214. Kadabra

  215. Alakazam

  216. Mime Jr.

  217. Signor Mime

  218. Porygon

  219. Porygon2

  220. Porygon-Z

  221. Dratini

  222. Dragonair

  223. Dragonite

  224. Cyndaquil

  225. Quilava

  226. Typhlosion

  227. Misdreavus

  228. Mismagius

  229. Girafarig

  230. Farigiraf

  231. Ralts

  232. Kirlia

  233. Gardevoir

  234. Gallade

  235. ???

  236. ???

  237. Trapinch

  238. Vibrava

  239. Flygon

  240. Swablu

  241. Altaria

  242. Duskull

  243. Dusknoir

  244. Dusclops

  245. Beldum

  246. Metang

  247. Metacross

  248. Snivy

  249. Servine

  250. Serperior

  251. Froakie

  252. Frogadier

  253. Greninja

  254. ???

  255. ???

  256. ???

  257. Rookiedee

  258. Corvisquire

  259. Corviknight

  260. Spiatto

  261. Drakloak

  262. Dragapult

  263. Sprigatito

  264. Floragato

  265. Meowscarada

  266. Wattrel

  267. Kilowattrel

  268. Tinkatink

  269. Tinkatuff

  270. Tinkaton

  271. Aerodattilo

  272. Cranidi

  273. Rampardos

  274. Shieldon

  275. Bastidon

  276. Tyrunt

  277. Tyrantum

  278. Amaura

  279. Aurorus

  280. Eevee

  281. Vaporeon

  282. Jolteon

  283. Flareon

  284. Espeon

  285. Umbreon

  286. Leafeon

  287. Glaceon

  288. Sylveon

  289. Kyogre

  290. Raikou

  291. ???

  292. ???

  293. Vulcano

  294. ???

  295. ???

  296. Moltres

  297. ???

  298. ???

  299. Mewtwo

  300. Mew

Completa Pokémon Pokopia Destrezza Habitat:

Va detto che qui c'è molta sovrapposizione, mentre contemporaneamente molti Pokémon si trovano solo nelle zone uniche. Per quanto riguarda dove trovare molti dei mostri tascabili, vedi sotto.

Pokémon Pokopia
  1. Erba alta - Bulbasaur, Scoiattolo, Charmander, Geodude, Oddish, Cahrizard

  2. Erba alta ombreggiata dagli alberi - Scyther, Scizor, Pinsir, Bellsprout, Skwovet, Heracross

  3. Erba alta ombreggiata da massi - Timburr, Machop, Gurdurr

  4. Erba alta idratata - Squirtle, Sliggoo, Wartortle, Blastoise, ???

  5. Erba alta del mare - Slowpoke, Slowbro, Slowking

  6. ???

  7. Erba alta illuminata - Venonat, Venomoth

  8. Bella aiuola - Pidgey, Combee, Eevee, Hoothoot, Magby, Pidgeotto

  9. Aiuola ombreggiata dagli alberi - Appiccicosa, Cacturne, ???

  10. Aiuola di fiori idratata - Volbeat, Illumise

  11. Campo di fiori - Vespiquen, Edera, Venusauro

  12. Aiuola rialzata - Paras, Parasect

  13. Tomba con fiori - Cubone, Marowak

  14. Giardino fiorito - Paras, Parasect

  15. Campo di verdure fresche - Drilbur, Excadrill, ???

  16. Cavalcare correnti ascendenti calde - Drifloon

  17. Campeggio - Charmeleon

  18. Cascata di addestramento - Tyrogue

  19. Set da pranzo invitante - Gulpin

  20. Picnic set - Pichu

  21. Tavolo fiorito - Campanello, Campana Victree.

  22. Panchina con verde - Bulbasaur, Ivysaur

  23. Panchina illuminata - Venonat, Venomoth

  24. Luogo di riposo per l'esercizio - Hitmonchan

  25. Pronto soccorso - Hitmonlee

  26. ???

  27. Segnale stradale - Shellos/Shellos

  28. Grande trasportatore bagagli - Gurdurr, ???, ???

  29. ???

  30. ???

  31. Offerta illuminata delicatamente - Hoothoot, Noctowl

  32. Offerta tombale - Litwick, ???

  33. Offerta funeraria inquietante - Litwick, Lampent, ???

  34. Area di sosta Chansey - Bellossom, Vileplume

  35. ???

  36. Fluttuare all'ombra - Blastoise

  37. Erba alta liscia - Onix

  38. ???

  39. ???

  40. Campeggio Berry-feat - ???

  41. Sito di danza della pioggia - Goomy

  42. ???

  43. ???

  44. ???

  45. ???

  46. Terrazza giardino - Venusaur

  47. ???

  48. ???

  49. ???

  50. Erba alta gialla - Spinarak, Ariados, Grubbin

  51. Erba alta gialla ombreggiata dagli alberi - Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama

  52. ???

  53. Erba alta gialla idratata - Azurill, Marill, Piplup, Prinplup

  54. Erba alta paludosa - Wooper, Closire

  55. Distributore automatico di vegetazione - Mareep

  56. Aiuola di fiori ventilata - Pawmi, Zorua, Zoroark

  57. Vibrazioni tropicali - Gloom, Exeggcute, Exeggutor

  58. Aiuola di fiori ventosa - Wingull, ???

  59. Spiaggia ombreggiata - Exeggcute, Exeggutor

  60. Mare tropicale - Lapras

  61. Luogo di riposo - Miaoo

  62. Confusione perpetua - Growlithe, Azurill

  63. Sito di raccolta rifiuti - Trubbish, Garbodor, ???, ???

  64. Centra-bidone della spazzatura - Magneton, Electabuzz, ???

  65. Sito di smaltimento dei rifiuti - Crobat

  66. Panchina del parco - Zubat, Voltorb, ???

  67. Ristorante invitante - Pawmo, Pawmi

  68. ???

  69. Cinu-cinguettio - Torchic, Blaziken

  70. ???

  71. ???

  72. ???

  73. ???

  74. ???

  75. Zona di spogliatoio - Minccino

  76. ???

  77. Stazione di maglia - Mareep, Flaaffy

  78. Doccia a sorgente termale - ???, ???

  79. Preparazione pasti in resort - Growlithe, Torchic, Combusken

  80. Tutto imballato - Farfetch'd, Makuhita, Hariyama

  81. ???

  82. Zona sonno della sveglia - Happiny

  83. ???

  84. ???

  85. ???

  86. Posto per ruota idraulica - Prinplup, ???

  87. Posto per la caldaia - Combusken, Blaziken

  88. Molo - Marill, Azumarill

  89. Studio inquietante - ???, ???

  90. Giocare a pirata - Voltorb, ???

  91. Lavorare alla cassa - Meowth, Audino, Happiny, ???

  92. ???

  93. Altare di Gourmet - Snorlax

  94. ???

  95. ???

  96. ???

  97. ???

  98. Erba alta rossa - Scorbunny, Riolu, Cinderace, Kricketot, Kricketune

  99. Erba alta rossa ombreggiata dagli alberi - Diglett, Bonsly, Sudowoodo, Dugtrio

  100. Erba alta alta, ombreggiata da alberi appuntiti - Dartrix, ???

  101. Erba alta rossa idratata - Lotad, Lombre

  102. Erba alta rossa sopraelevata - Murkrow, Honchkrow, Chatot,

  103. Campo di allenamento erboso - Machoke, ???

  104. Aiuola di fiori aggraziata - Cleffa, Clefairy, Fidough, Daschbun, Clefable

  105. ???

  106. ???

  107. Stadio di ceppo da giardino fiorito - Igglybuff, Jigglypuff, Politoed

  108. ???

  109. Elevante Levatina d'Acqua - Lotad, Ludicolo

  110. Punto di riposo muschioso - Larvitar, Tyranitar

  111. Masso muschioso - Ghiaia, ???

  112. Sorgente termale muschiosa - Torkoal

  113. Bagno all'aperto - Raboot

  114. Sorgente termale armoniosa - Politoed

  115. Lava bollente - Charcadet, ???

  116. Scavare e bruciare - Magmar

  117. Costruzione in ferro clink-clang - ???, ???

  118. Rocce bianche inquietanti - Glimmet, ???

  119. Snack in contenitori - Diglett, Glimmet, ???

  120. ???

  121. La migliore panetteria - Fidough, Daschbun

  122. ???

  123. ???

  124. ???

  125. Recital di cinguettio - Chatot, Honchkrow

  126. ???

  127. Box al ritmo - Machoke, Riolu, ???

  128. ???

  129. Mini museo - Gimmighoul, ???

  130. Spogliatoio rinfrescante - Raboot, Cinderace

  131. Punto di riferimento in bronzo - Clefairy, Clefable

  132. Passaggio a livello ferroviario - Rolycoly, Carkol, ???

  133. Cucina dello chef - Avido

  134. ???

  135. ???

  136. ???

  137. Erba alta rosa - Trapinch, Vibrava, Flygon, Dusksull, Swablu

  138. Erba alta rosa ombreggiata dagli alberi - Sprigatito, Dreepy, Pupitar, Drakloak

  139. Erba alta rosa idratata - Froakie, Frogadier, ???

  140. Erba alta rosa elevata - Corvisquire, Wattrel ???, ???

  141. Base segreta per tubi in cemento - Cyndaquil, Quilava

  142. Aiuole soffice - Vulpix, Misdreavus, Rookiedee, ???, ???

  143. Aiuola soffice e ombrosa dagli alberi - Girafarig, Farigiraf, Servine, ???

  144. Aiuola di fiori idratata e soffice - Dratini, Poliwhirl, ???

  145. Dinghy sul mare - Dragonite

  146. ???

  147. Giardino del canto degli uccelli - Altaria

  148. ???

  149. ???

  150. Posto per dormire nel camino - Quilava, ???

  151. ???

  152. ???

  153. TV del sito della spazzatura - ???, ???

  154. ???

  155. ???

  156. ???

  157. Lavatrice immacolata - Signor Mimo, ???

  158. ???

  159. Area studio - Ralts, ???

  160. ???

  161. ???

  162. ???

  163. ???

  164. ???

  165. Playland - Snivy

  166. ???

  167. ???

  168. ???

  169. Programma di apprendistato per professori - Metang

  170. Scrivania del ricercatore - Porygon

  171. ???

  172. Scatola a sorpresa che fa battere il cuore

  173. ???

  174. ???

  175. ???

  176. Mercato della natura - Raichu

  177. Generatore per cantiere - Conkeldurr

  178. ???

  179. Quartier generale malvagio - ???

  180. ???

  181. ???

  182. ???

  183. ???

  184. ???

  185. Luogo di pesca oceanica - Magikarp, Gastrodon ???

  186. ???

  187. ???

  188. ???

  189. ???

  190. ???

  191. ???

  192. ???

  193. ???

  194. Esposizione di fossili di teschi - Cranidi

  195. ???

  196. Esposizione di fossili di armatura - Shieldon

  197. Esposizione fossile dello scudo - Bastiodon

  198. ???

  199. Esposizione fossile del Despota - Tyrantum

  200. ???

  201. ???

  202. Bevanda blu senza limiti - Vaporeon

  203. Patate elettrizzanti - Jolteon

  204. Spezia bollente - Flareon

  205. Eleganti prelibatezze diurne - Espeon

  206. Biscotti al cioccolato fondente - Umbreon

  207. Panino con verdure a foglia verde - Leafeon

  208. Ghiaccio tritato freddo - Glaceon

  209. Bella torta a nastro - Sylveon

