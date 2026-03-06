Pokémon Pokopia Guida: Tutti i fossili e cosa farne

HQ

Il mondo di Pokémon Pokopia è pieno zeppo di segreti e misteri. Molti di questi si trovano sotto la superficie o incastonati nei muri, inclusi i Misteriosi Slate legati a un enigma degli Unown che stiamo risolvendo.

Ma un altro piacere che puoi trovare scavando e frantumando blocchi che emanano luce brillante sono i fossili. Puoi trovare una serie di fossili diversi nel corso del gioco, che possono essere usati come decorazioni e anche come modi per attirare certi mostri tascabili preistorici, un compito che dovrai affrontare se vuoi completare il Pokédex.

A tal fine, aiutiamola a risolvere il dilemma dei fossili.

Per cominciare, vale la pena sapere che i fossili non si trovano in luoghi specifici. Dovrai semplicemente scavare e scavare finché non completi la tua collezione fossilizzata completa. La buona notizia è che ci sono solo una frazione dei fossili nel gioco, dato che ci sono Reliquie Perdute, con specificamente 22 fossili da scoprire.

Una volta che li hai, puoi esporli sugli Stand Espositivi e col tempo la creatura che rappresentano farà la sua comparsa. Per la prima fase di ogni creatura, dovrai semplicemente mettere un fossile su uno Stand Espositivo, ma le evoluzioni richiederanno un approccio più complesso.

A tal fine, ecco cosa devi fare per trovare Cranidos, Shieldon, Tyrunt e Amaura.



Cranidos - Posiziona un fossile di teschio su uno stand espositivo



Shieldon - Posiziona un fossile di armatura su uno stand espositivo



Tyrunt - Posiziona un fossile di mascella su uno stand espositivo



Amaura - Posiziona un Fossile di Vela su uno degli Stand Espositivi



Per ogni evoluzione (e per l'Aerodactyl), c'è ancora lavoro da fare, poiché i resti fossilizzati delle creature più grandi vengono suddivisi in sezioni. Alcuni di questi sono suddivisi in tre sezioni, una in quattro e una in cinque. Per Rampardos, Bastiodon, Aurorus, Tyrantum e Aerodactyl, avrai bisogno di una varietà di stand per esposizione. Vedi l'accordo qui sotto.



Rampardos - Posiziona il Fossile di Testa (corpo) su un singolo Stand Espositivo, prima di attaccare il Fossile di Testa (testa) e il Fossile di Testa (coda) per completare il fossile



Bastiodon - Posizionare il Fossile dello Scudo (corpo) su un gruppo di quattro Stand Espositivi che si combinano in un unico supporto più grande, prima di collegare il Fossile dello Scudo (testa) e il Fossile dello Scudo (coda) per completare il fossile



Auroro - Posiziona il Fossile di Tundra (corpo) su due Stand Espositivi che si combinano per formare un unico supporto più lungo, prima di attaccare il Fossile di Tundra (testa) e il Fossile di Tundra (coda) per completare il fossile



Tyrantum - Posizionare il fossile del Despota (gambe) su quattro stand espositivi che si combinano per formare un unico supporto più grande, prima di attaccare il fossile del Despota (corpo), il fossile del Despota (testa) e il fossile del Despota (coda) per completare il fossile



Aerodactyl - Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa disposizione mentre lavoriamo per completare i passaggi necessari sul Wing Fossil



Una volta che i fossili sono al loro posto, basta lasciarli stare e tornare più tardi, e dovresti trovare versioni viventi di ogni creatura pronte a essere fatte amicizia e aggiunte al tuo Pokédex.