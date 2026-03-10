Resident Evil Requiem - Guida FAQ: Consigli e trucchi per sopravvivere all'incubo

HQ

Sai già che abbiamo adorato Resident Evil Requiem sia nella versione PS5 che su Nintendo Switch 2. E dato che non riusciamo a smettere di parlarne, vi portiamo una serie di consigli e risposte alle domande frequenti che sicuramente renderanno la vostra esperienza come Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy più soddisfacente (nei limiti della paura e della tensione, ovviamente).

13

Come ci si può aspettare, anche se non sveleremo spoiler importanti sulla storia, se leggete questa guida potremmo svelare qualche dettaglio e riferimento, quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo. Concentreremo questi consigli sulla sezione della Rhodes Hill Clinic, che è dove potrebbero sorgere la maggior parte delle domande iniziali e dove le raccomandazioni potrebbero esserti più utili, ma c'è anche un po' di Raccoon City, RPD e ARK.

Come attivare i controlli di movimento

Se vuoi usare il motion miring su console come Nintendo Switch 2 o PS5, devi andare nelle opzioni, nella telecamera e attivare la funzione di motion controls (è un po' nascosta, non cercarla nelle opzioni di controllo). Se sei abituato a usare questo tipo di mira, scoprirai che tutto diventa un po' più facile o realistico.

Come potete vedere, è così che abbiamo ottenuto la sfida Impact for your Buck uccidendo tre infetti con un colpo solo con il Requiem, qualcosa di molto più complicato con la levetta analogica:

È più utile creare iniettori che proiettili

Quando Grace ottiene il raccoglitore di sangue, sblocca la capacità di creare vari oggetti (li crea combinando sangue infetto con altri oggetti). Il nostro consiglio è che è sempre meglio avere a portata di mano un iniettore emolitico (letale anche per nemici di medie dimensioni se li colpisci da dietro) piuttosto che sprecare risorse per una manciata di proiettili che potrebbero non funzionare, ma se non c'è altra scelta e tutti ti colpiscono di fronte, è sempre utile avere qualche munizione extra...

Stabilizzatore invece di steroidi

Che sia perché abbiamo imparato a crearle o perché le abbiamo sbloccate grazie alle Monete Antiche, il nostro consiglio è che lo stabilizzatore (che aumenta il danno da arma di Grace e migliora la sua mira) è molto più utile degli steroidi (che aumentano la salute massima di Grace), almeno all'inizio.

La chiave della dispensa

Nella clinica di Rhodes Hill, vedremo che c'è una dispensa che non può essere aperta senza una chiave... Si scopre che dobbiamo uccidere lo chef terrificante in cucina per ottenere la chiave. Il nostro consiglio è di avanzare abbastanza da sbloccare l'iniettore emolitico e attaccarlo alle spalle quando lascia la cucina. Questo lo ucciderà con un colpo e avrai la chiave della dispensa.

Come uccidere il mostro gigante alla clinica di Rhodes Hill

A un certo punto, dovremo scegliere se evitare un mostro enorme e terrificante (chiamato Chunk, tra l'altro) che ci inseguirà, oppure affrontarlo se abbiamo abbastanza risorse per sconfiggerlo. Ma dovresti sapere che non è necessario uccidere Chunk. La prima cosa che devi fare per evitare diverse morti spiacevoli e poter avanzare nel gioco è scendere le scale e farlo seguirti (sì, come hai letto: può inseguirti giù per le scale). In questo modo puoi fare una deviazione al piano terra e salire al piano superiore per prendere il braccialetto di Livello I.

In alternativa, chi riesce a sconfiggerlo sprecando una buona quantità di piombo (o, strucco: iniettandogli 3 iniettori emolitici) potrà completare una sfida speciale.

Più avanti, incontrerai un secondo Chunk con Leon, il fratello del primo, ma a quel punto sarai armato fino ai denti e non vorrai far parte del menù...

"Oggetto: Thomas K. e Timothy Jackson. Sintomi: abiti alimentari irregolari. Dopo un intervento chirurgico per rimuovere il centro di sazietà del cervello, il soggetto ha sperimentato un aumento dell'appetito e un aumento di peso. Cominciò a ingerire tutto ciò che era a portata di mano, comprese pompe per infusione e pacemaker."

"Non stavo ridendo precisamente... "

"La tua voce è così preziosa"

Se ti mancano delle Monete Antiche per ottenere una delle ricompense della Stanza Unicorno, è rassicurante sapere che le cantanti (le due soprano: Eileen Zimmerson e Selena Corey) che troviamo alla clinica di Rhodes Hill lasciano cadere una moneta ciascuna quando vengono sconfitte: Concerto e mancia!

Decorare le tue armi preferite

In Resident Evil Requiem troveremo vari incantesimi che migliorano le nostre capacità. Nel caso di Grace, il loro effetto viene applicato mentre il charm è nell'inventario, e quando si gioca come Leon, dobbiamo equipaggiarli manualmente dal menu di potenziamento delle armi. Anche se nel gioco ce ne sono pochissimi, i loro effetti sono piuttosto utili, specialmente nel caso di Grace, dove aumentano la potenza e la durabilità del coltello, ad esempio.

Attenti ai morti che tornano in vita e alla doppia mutazione

Simile a quanto accaduto nel remake di Resident Evil, in Requiem ci sono alcuni nemici che rivivono anche dopo averli sconfitti. Non fidarti mai di un cadavere. Se hai la possibilità di far saltare loro la testa, fallo senza esitazione (senza una testa, non possono rinascere), e tieni sempre a portata di mano un iniettore emolitico. La pozza di sangue? Falso indizio.

In ogni caso, devi distinguere tra nemici infetti normali che si rialzano e rimangono normali, e i doppi mutati, che sono nemici molto più veloci, resistenti e aggressivi che ti costeranno molti proiettili, come i ragazzi belli nella foto. Il nostro consiglio? Un paio di colpi alla testa per destabilizzarli e poi, invece di spingerli, iniettare loro un emolitico per creare un spargimento di sangue.

"Doppia mutazione: L'analisi del tumore ingrossato formatosi sulle teste di questi pazienti ha rivelato un improvviso cambiamento nei pattern dei globuli rossi, coerente con quello riscontrato negli esami delle urine. Questa mutazione aggiuntiva è considerata un effetto collaterale del ceppo mutato del T-virus."

Come ampliare l'inventario di Grace per la seconda volta in clinica

O per la prima volta! Molto probabilmente, hai ottenuto la tua prima tasca per l'anca mettendo monete antiche nel suo armadietto nella sala giochi, ma la seconda tasca, che espande anche l'inventario di due slot aggiuntivi, si trova nella stanza chiusa a chiave accanto alla stanza archivia, tra la sala da pranzo e i bagni. Non dimenticare di esplorarlo prima di uscire dalla clinica, una volta che hai accesso con il braccialetto di livello 1.

Come ampliare l'inventario di Grace per la terza volta nel (seminterrato di) clinica

Come abbiamo menzionato nella guida alle Monete Antiche, c'è una terza tasca per il fianco che ti aspetta nell'area di Rhodes Hill. A differenza dei due precedenti, questa volta è difficile non notarlo, perché è proprio lì, in una stanza che comunque esplorarai, senza alcuna condizione preliminare. Proprio nella stanza a sinistra della fossa di lavorazione, dove si trova la terza presa elettrica per ripristinare l'alimentazione alle celle, dove si trova lo schema operativo della frantumatrice di rifiuti, si può prendere direttamente dal tavolo. Ti senti quasi come Leon!

Come espandere l'inventario di Grace per la quarta volta, in ARK

La parte più tesa con Grace verso la fine del gioco è senza dubbio quando, una volta spianata la strada per Leon per lasciare la discarica, accedi al deposito di armi biologiche 5 del complesso ARK di Umbrella. All'interno dei contenitori in questa stanza si trovano di tutto, comprese alcune spiacevoli sorprese. Tuttavia, se elimini i Lickers β2 (consigliamo iniettori emolitici e bottiglie d'acido) e gli ARK zombie (quegli albini, sempre meglio dopo i lickers per non attirare la loro attenzione con il rumore), puoi aprire i contenitori ed esaminarli con calma. La tua ultima tasca per l'anca e l'espansione dell'inventario per tutto il Resident Evil Requiem sono in uno di essi.

A cosa servono la mano mozzata della ragazza e la clessidra nella sala VIP?

Verso la fine del tuo soggiorno alla clinica di Rhodes Hill, avrai un incontro finale (o lo farai?) con "La Ragazza", quella creatura sensibile alla luce simile a Hyde che ti insegue e ti tormenta da quando sei arrivata con Grace. Dopo l'episodio dell'ascensore, la sua mano verrà recisa sul pavimento della clinica e, una volta che lascerai Emily sana e salva nel magazzino, potrai andare a prenderla e/o completare altri compiti in sospeso prima di lasciare finalmente il posto, ora che hai in tuo possesso i tre cristalli di quarzo (luna, sole e stella ).

Beh, raccogliere questa mano mozzata, così come la clessidra nella stanza VIP poco dopo (prima di entrare nel laboratorio sotterraneo segreto), sono due azioni completamente opzionali. Questi due oggetti, oltre a occupare spazio nell'inventario sempre limitato di Grace, non sono necessari per far avanzare la storia (nel caso pensassi che quella mano avrebbe aperto qualche scanner per un grande bottino), ma fanno parte di un contorto Easter egg nel gioco. Per evitare spoiler, è tutto quello che possiamo dire, ma per ora puoi lasciarli nella scatola degli oggetti senza problemi per liberare degli slot.

La combinazione della valigetta della stazione di polizia RPD e del fascino di Wesker

Anche se altrove abbiamo raccolto tutte le combinazioni di casseforti in Resident Evil Requiem , potreste chiedervi quale sia la password a tre cifre per aprire la valigetta dell'ufficio STARS alla stazione di polizia, giusto?

Per ottenerlo, anche se la risposta è piuttosto semplice e ti ricorderà un certo film di Bollywood su Netflix, devi seguire una serie di azioni collegate che riguardano la lista di cose da fare di Barry, in quello che è uno degli enigmi più difficili o piuttosto oscuri di Requiem, inclusi diversi riferimenti e Easter egg. Se segui l'ordine corretto, sarebbe il seguente:

Per prima cosa, troverai la lista delle cose da fare sulla scrivania di Barry. Poi puoi entrare nell'ufficio privato di Wesker e trovare la lista dei libri presi in prestito dalla biblioteca nel suo cassetto.

Poi, e questa è la chiave di tutto, puoi interagire con un libro al piano di sopra in biblioteca che prima era solo un oggetto di scena (vedi foto). Non si poteva "leggere" dei "benefici medicinali delle erbe" fino ad ora.

All'interno del libro troverai una foto di Rebecca Chambers, la protagonista di Resident Evil Zero. La descrizione ti dà l'indizio: "Emergente Rebecca Recluta". Wesker pensava che nessuno avrebbe letto quel mattone e nascose un'altra foto allusiva di Rebecca. Un altro? Il primo era nel cassetto della sua scrivania, nel Resident Evil 2 originale, e i fan di quel gioco avranno riconosciuto subito l'Easter egg.

Con l'indizio, ora puoi trovare la combinazione: RRR. Torna nell'ufficio STARS, sblocca la valigetta e riceverai il ciondolo degli occhiali da sole Power Shades, un piccolo regalo per la pistola Requiem che aumenta permanentemente la potenza di penetrazione e l'impatto dell'ultimo proiettile in particolare.

Come aprire l'armadietto di Jojo alla stazione di polizia

Un altro enigma complicato in Resident Evil Requiem è l'armadietto di Jojo, situato nella stessa area (ala ovest della stazione di polizia RPD) della valigetta menzionata sopra. Se presti attenzione, non è così difficile in confronto, ma puoi comunque rimanere bloccato.

Per prima cosa, vedrai l'armadietto di Jojo nell'ufficio ovest, tra la sala operativa e la hall principale della stazione di polizia. Poiché è bloccato, presto sarà segnato sulla tua mappa.

Ora è il momento di raccogliere indizi rovistando l'area circostante così che sia tu che Leon possiate "capire" e diventare consapevoli di dove si trova la chiave, per poterla prendere (anche se, a differenza del libro sulle erbe mediche, questo oggetto è interattivo fin dall'inizio).

Esamina le fotografie in ufficio (dai un'occhiata alle nostre foto) e prendi il vecchio monitor (una TV CRT) e la bandiera degli Stati Uniti come riferimento.

Se saccheggi la giacca di pelle, troverai l'indizio principale, una versione ingrandita della precedente.

Ora si può dedurre che la chiave è in un angolo del banco che tiene la televisione nella sala operatoria. Non te ne sei accorto, ma puoi arrampicarti sul tavolo e sui pallet per raggiungerlo. &#

13

Dentro l'armadietto di Jojo, ti aspettano due oggetti strani. Innanzitutto, un ciondolo con l'emblema STARS da appendere a un'arma automatica e aumentare la potenza di fuoco, anche se aumenta anche l'influenza. Poi, due biglietti per lo zoo di Raccoon City, in un bel riferimento a Resident Evil Outbreak: File #2.

[In costruzione...] Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2026.