Marathon Guida: Un'immersione approfondita sulle Fazioni e i loro contratti

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Marathon presenta una lista di diverse fazioni per cui i Runner possono completare contratti per guadagnarsi il loro favore. Ecco una panoramica delle fazioni e dei contratti che possono fornire ai Runner.

CyberAcme

CyberAcme Systems Inc è all'avanguardia nei progressi tecnologici e nell'hardware. They ha creato l'infrastruttura che permette alla coscienza umana di trasferirsi nelle Runner Shells che si giocano in Marathon. CyberAcme monetizza questo sistema e i suoi contratti si concentrano sull'invio di un Runner per auditare Tau Ceti IV e raccogliere risorse per mantenere funzionanti i sistemi CyberAcme. In cambio, CyberAcme offre upgrade per il shell Runner, come uno spazio di inventario più ampio.

CyberAcme è la prima fazione che consiglio di far salire di livello completamente, poiché può offrire cooldown extra, il che significa che puoi caricare abilità più velocemente e esaurire meno la stamina, un must per i principianti.

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Il volto di CyberAcme è Oni, un'IA di supporto che assume la forma di una grande testa leggermente inquietante, simile a qualcosa che si vedrebbe nell'universo di Bladerunner.

Nucalorico

Nucaloric Agricultural è la fazione che fornisce cibo, abbigliamento e forniture di prima necessità in tutto il mondo e alla (ormai caduta) colonia Tau Ceti IV. Nucaloric desidera capire cosa sia successo alla colonia che si trovava su Tau Ceti IV e, per farlo, i loro contratti ruotano attorno all'esplorazione e alla raccolta di oggetti provenienti da tutta la colonia. I runner sono ricompensati con oggetti per lo più orientati alla salute, come cariche gratuite di scudi giornalieri, kit di patch e potenziamenti per l'impianto della testa rigenerativa.

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Se hai difficoltà a trovare cariche di scudo su Tau Ceti IV, ti consiglio di salire di livello NuCaloric per ricevere cariche di scudo, kit di patch e potenziamenti per lo scudo del tuo Guscio.

Gaius è il volto di Nucaloric. È una grande figura rosa le cui motivazioni sono leggermente fuori controllo. Sembra che Nucaloric sappia più della caduta della colonia Tau Ceti IV di quanto facciano intendere...

Traxus

Traxus OffWorld Industries è una ricca mega-corporazione che usa la sua ricchezza e il suo potere per influenzare Tau Ceti IV. I contratti forniti ai Runner da Traxus si concentrano sull'accumulo di armi ed equipaggiamenti di alto valore sparsi per la colonia. Traxus valuta solo i Runner più audaci e audaci, poiché le estrazioni di alto valore mettono bersagli sulla loro testa. In cambio di questo coraggio, Traxus premia i Runner con potenziamenti alle armi e modifiche deluxe per le armi.

Traxus e i suoi contratti possono essere ottimi per chi vuole investire in armi e modifiche ad alta potenza, una fazione ideale per chi vuole investire nel proprio equipaggiamento.

Traxus è controllato dal supervisore Vulcan, che mantiene sempre un guinzaglio stretto sull'azienda.

Mida

Mida iniziò come un gruppo di rivoluzionari che si opponevano al trattamento delle colonie da parte della UESC. Questa missione è cresciuta fino a diventare il Mida che vediamo in Marathon, un gruppo che si concentra sul sabotaggio dell'UESC attraverso la criminalità informatica e la disruption. I contratti di Mida prevedono la distruzione di asset e il caricamento di malware sui sistemi in tutto Tau Ceti IV.

Mida è una fazione per i Runner i cui stili di gioco sono pericolosi, dirompenti e tattici. Possono fornire bombe e altre armi dirompenti. EMP e PVP sono centrali in Mida e non saranno adatti a chi vuole una corsa difensiva e sicura dal bottino.

Il responsabile di Mida è Gantry, un individuo che parla in sottomissioni frammentate e spezzate per sfuggire all'UESC.

Arachne

Senza dubbio la fazione più spaventosa di questa lista, Arachne è un culto della morte che opera ai margini di Tau Ceti IV. They sono motivati da una sola cosa: la morte e i dati che possono raccogliere da lì. I contratti di Arachne prevedono serie di uccisioni e eliminazioni dei Runner nemici.

I contratti di Arachne possono essere una grande ricompensa con informazioni significative che ti avvertono delle squadre nemiche vicine, perfette per una partita in solitaria. Non sono la fazione migliore per armi o abilità di sviluppo, e quindi dovrebbero essere accessibili solo da runner esperti

Il volto di Arachne è Charter, una figura divina le cui molteplici braccia contengono armi e persino il cuore di un soldato UESC.

Sekiguchi

Sekiguichi è l'azienda responsabile della tecnologia utilizzata per creare i gusci che i Runner usano su Tau Ceti IV. I Sekiguci sono interessati al biologico; Vogliono studiare i limiti dell'umanità, ed è su questo che ruotano attorno ai loro contratti. Retrieval e la resistenza sono gli obiettivi principali dei contratti di Sekiguchi, e i Runner sono ricompensati con miglioramenti alla loro biologia, come il tempo di inattività del sanguinamento e la riduzione dei cooldown.

I Sekiguichi sono conosciuti come la fazione più malevola, che spinge i limiti della biologia umana. I loro contratti sono pericolosi, spingono i Runner in condizioni e aree ad alto rischio (ma sicuramente ad alta ricompensa). Possono offrirti ottimi potenziamenti nella resistenza al danno e nella rigenerazione della salute, ma i loro contratti possono essere difficili per i Runner inesperti.

Nona, rappresentata dal suo avatar di Verme Tessitore, è il volto di Sekiguichi. Mette in evidenza i progressi biologici nella tecnologia dei vermi del tessitore che sono centrali per l'attività di Sekiguich.