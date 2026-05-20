Forza Horizon 6 Guida: La mappa completa regione per regione del Giappone

Ti stai chiedendo dove trovare qualche ultimo collezionabile o non sei sicuro di dove si svolga una gara? Ci pensiamo noi.

Nel nuovo ambientazione giapponese della serie, i ciliegi in fiore e alcune aree dei templi sono completamente indistruttibili.

Forza Horizon 6 continua la sua incredibile striscia di punti e guida i migliori giochi dell'anno secondo Metacritic

15 Maggio 2026 alle 17:38 NEWS. Scritto da Jonas Mäki

I britannici hanno raggiunto qualcosa che pochissimi, se non nessuno, erano riusciti prima, e ora hanno pubblicato sei giochi principali di fila con una curva di valutazioni che punta solo verso l'alto.