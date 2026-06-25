Star Fox su Switch 2: FAQ e guida essenziale per diventare un pilota d'élite

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Come già saprete dalle mie prime impressioni o dalla mia recensione del remake Star Fox per Switch 2, sono un po' un vecchio cane del cielo nel sistema Lylat, con diversi riconoscimenti sul bavero. Star Fox 64 era già un gioco che richiedeva di rigiocarlo più e più volte, ma io ci ho giocato ancora di più durante l'adolescenza, quasi trent'anni fa. E ho anche giocato al suo multiplayer a schermo condiviso. Poi mi sono di nuovo appassionato al 3DS e ho scoperto i misteri delle medaglie e dei punteggi alti.

E come si suol dire, 'un leopardo non può cambiare le sue macchie' e una volpe ha la voglia di volare, così eccoci di nuovo qui, a giocare a un sacco di giochi sul nuovo Star Fox per Switch 2, ricominciando ancora e ancora e godendoci la grafica, la musica e il doppiaggio modernizzati come mai prima d'ora.

Il gioco originale è presente nella sua interezza, ma dovresti sapere che offre due nuove funzionalità molto entusiasmanti per chi di noi giocava agli originali ai tempi. Innanzitutto, la Modalità Sfida, con tante missioni aggiuntive da completare (fino a 6 obiettivi per pianeta). Poi c'è una nuovissima Modalità Battaglia (multiplayer), con nuove strategie e consigli.

Ma prima di ciò, ci sono i classici regali: le varie rotte, le medaglie su ogni pianeta, la Modalità Esperto, i segreti per ottenere i punteggi più alti e altri trucchi. Abbiamo domande e risposte su tutto questo e altro ancora in questa guida essenziale Star Fox Switch 2, e sentitevi liberi di lasciare le vostre domande qui sotto se non vi abbiamo ancora risposto. Diamo il ritmo!

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Guida essenziale Star Fox Switch 2: Domande e Risposte Frequenti

Come si sblocca Titania?

Ciao e benvenuti. Sappiamo che sei arrivato a questa guida perché stavi cercando proprio questo online. Che sia perché sei un esperto ma te ne sei dimenticato, o perché hai appena comprato il gioco e non hai ancora capito come fare. Non preoccuparti, è perfettamente normale. E la verità è che Titania è il pianeta con il metodo di sblocco più insolito. Tanto che non penseresti nemmeno di provarlo naturalmente.

Giusto, ma come faccio ad arrivare a Titania? L'unico modo per entrare in Titania è tramite il Settore X, quindi smettila di cercare scorciatoie da Solar o Macbeth. Alla fine del Settore X, se non hai preso il teletrasporto al Settore Z tramite il wormhole per attraversare la frattura spazio-temporale, incontrerai il boss del livello - un'altra delle armi di Andross. Si chiama Spyborg e, proprio come ROB 64, è un vero tributo all'amato R.O.B., il giocattolo NES che ultimamente ha ricevuto molti tributi e cameo.

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Bene, inizia la battaglia seguendo le istruzioni di Slippy e Peppy, ma quando Slippy vola sconsideratamente per indagare da vicino sul robot, invece di continuare a danneggiare il boss, lascialo attaccare liberamente. In questo modo, il tuo compagno anfibio perderà l'orientamento e, con il suo Arwing danneggiato, andrà in tilt fino a... si schianta sulla superficie di Titania.

Ignora il consiglio del Generale Pepper: stiamo parlando del tuo caro amico. Sai quale pianeta sceglierai. Devi salvare Slippy, per quanto pericoloso possa essere, e per onorarlo, la cosa migliore da fare è attraversare le tempeste di sabbia del pianeta desertico usando la sua migliore invenzione: il carro armato Landmaster. Sbrigati a salvare il tuo amico ingegnere dalle grinfie del boss, il predatore Goras.

Come si sblocca la Modalità Esperto?

Di default, Star Fox offre la tradizionale modalità di difficoltà Normale oltre a un'opzione più adatta ai principianti: la Modalità Facile. Ma la Modalità Esperto era anche una caratteristica tradizionale, e si sblocca esattamente come una volta: una volta che hai guadagnato una medaglia in Modalità Normale su ciascuno dei 16 pianeti. Per capire cosa devi fare, controlla quanti punti sono necessari per una medaglia su ogni pianeta più sotto.

Consiglio per la medaglia: riprovare non ti costa vite

Se stai inseguendo una medaglia o un punteggio stellario, puoi rigiocare il livello tutte le volte che vuoi - non ti costerà vite e inizierai con i laser e le bombe che avevi all'inizio. Questo vale sia che tu riinizi il livello dal menu di pausa sia dopo aver completato il pianeta tramite il planetario perché hai deciso di trovare un percorso diverso o puntare a un punteggio più alto.

Ecco un consiglio principale: puoi farlo anche da un checkpoint. Questo rende molto più facile accumulare punteggi alti: impostati un numero obiettivo di uccisioni fino al checkpoint e, una volta soddisfatto del risultato dopo diversi tentativi, fai lo stesso da lì fino alla fine del livello. Peppy non te lo dirà...

Quanti punti servono per una medaglia su ogni pianeta?

Ricorda che per ottenere una medaglia non solo devi raggiungere il punteggio bersaglio, ma anche mantenere in vita tutti i tuoi compagni di squadra. Va bene, tranne per il caso particolare di Slippy con lo Spyborg nel Settore X.

Per scoprire quante perdite ti assegnano una medaglia per livello, basta mettere in pausa il gioco. Può sembrare un po' sciocco, ma ti ritroverai a usarlo continuamente, soprattutto nelle prime partite.

Inoltre, in qualsiasi momento della campagna, dal planetario, puoi premere X per 'vedere gli obiettivi' e controllare il tuo record e i percorsi sbloccati (tra l'altro, a differenza di N64 e 3DS, qui i punteggi ottenuti in Modalità Campagna o Sfida sono condivisi) e se hai vinto una medaglia nelle modalità Normale ed Esperto. In ogni caso, ecco le cifre per ciascun pianeta:



Corneria: 150 colpi

Meteo: 200 colpi

Settore Y: 135 colpi

Aquas: 150 colpi

Katina: 130 colpi

Fichina: 50 colpi

Zoness: 250 colpi

Solare: 100 visite

Settore X: 150 colpi

Settore Z: 100 colpi

Macbeth: 150 visite

Titania: 150 colpi

Area 6: 300 colpi

Bolse: 150 valide

Venom: 200 colpi

Venom 2: 200 colpi



Qual è la migliore rotta planetaria per ottenere il massimo punteggio?

Questa è una delle domande da un milione di dollari. Se vuoi infliggere un colpo così duro al Generale Pepper che lui lasci uscire una maledizione invece di dire "Cosa?! ", queste sono le due vie che storicamente sono state le più efficienti in termini di numero di colpi. Attenzione, riscaldati e allungati perché arriverai a Venom con le dita rigide, e ricorda che, come ti abbiamo detto a Corneria, su ogni pianeta ci sono trucchi e segreti per far emergere molti, molti più nemici e punti di quanti la medaglia indichi.

Il percorso classico:



Corneria

Meteo

Katina

Settore X

Macbeth

Area 6

Venom 2



La via d'acqua:



Corneria

Settore Y

Aquas

Zoness

Macbeth

Area 6

Venom 2



La maggior parte di voi dovrebbe iniziare con la via classica per cercare di superare i 2.000 punti, ma una volta che inizi a trovare i punti segreti in Aquas e ottieni più punti che a Katina, compensa ampiamente la potenziale perdita nel Settore Y contro Meteo, al punto che ti avvicinerai ai 3.000 punti. Amplieremo questa sezione con ulteriori dettagli e consigli.

Come posso ottenere una medaglia in Venom 2?

Sembra che Venom 1 ti dia molti più punti, con tutto l'esercito di Andross pronto ad accoglierti calorosamente, vero? Beh, no. Se lo fai bene, Venom 2 ottiene un punteggio ancora più alto, ma è naturalmente più difficile da raggiungere.

Ormai saprai che per guadagnare una medaglia non solo devi raggiungere il punteggio obiettivo per ogni livello, ma devi anche mantenere in vita i tuoi tre compagni di squadra (o qualunque cosa faccia ogni creatura). Beh, questa è la prima sfida di questo livello, perché la squadra Star Wolf, con le loro navi nuovissime di zecca, non ti renderà facile la vita e seguirà ciascuno dei tuoi compagni per abbatterli. Quindi, devi smettere di concentrarti su Wolf o su chiunque ti stia attaccando, e venire subito in aiuto di chiunque chiami aiuto.

Ma non finisce qui, perché ogni membro di Star Wolf che abbatti ti dà un grosso +50... Se sei tu a spararli. Sai dove sta andando a parare, vero? La sfida più grande è proprio questa: sta a te, Fox, eliminare tutti e quattro gli avversari, perché se perdi la concentrazione per un paio di secondi e sono a portata di colpo, saranno i tuoi compagni a sconfitcere i rispettivi nemici. Senza questo, non otterrai la medaglia richiesta.

Come si sbloccano tutte le strade alternative?

Una delle cose più affascinanti di Star Fox sono sempre stati i segreti sotto forma di percorsi alternativi attraverso la galassia. Ce ne sono tantissimi, e ai tempi li scopriamo quasi senza accorgercene man mano che andavamo avanti, ma ora Star Fox per Switch 2 registra lo sblocco di tutte le rotte come un obiettivo a sé stante, quindi ecco cosa devi fare se ti manca uno specifico.



Corneria: Salva Falco, attraversa i 7 anelli di pietra e distruggi il Porta-Attacco.

Meteo: Vola attraverso tutte e 7 le anomalie energetiche (scorciatoia del wormhole verso Katina).

Settore Y: Completa la missione con almeno 100 punti.

Katina: Distruggi il Saucerer prima che il tempo finisca.

Fichina: Sconfiggi Star Wolf prima che il tempo scade.

Zoness: Distruggi tutte e 36 le boe radar senza essere rilevato.

Settore X: 1. Sconfiggi lo Spyborg prima che abbatta Slippy (vedi "Come sbloccare Titania" più avanti in questa guida). 2. Apri e passa attraverso i 4 cancelli energetici (scorciatoia del wormhole per il Settore Z).

Settore Z: Distruggere tutti e 6 i missili Copperhead prima che danneggiano la Great Fox.

Macbeth: Scambiare tutti e 8 gli scambi di binario e l'ultimo scambio di binario.



Come posso moltiplicare il mio punteggio su qualsiasi pianeta?

Ci sono due chiavi per ottenere molti più punti del numero di nemici che ti attaccano a prima vista. Ovversa:



Distruggi gruppi di nemici con un solo colpo caricato. Le bombe non contano. Questa tecnica assegna +1, +2, +3, ecc., riflettendo quante uccisioni aggiuntive conta. In altre parole, se vedi una coppia e la abbatti con colpi normali, sono due punti. Se lo fai con un colpo combo, è 2+1=3. La parte difficile qui è sparare esattamente al momento giusto (per esempio, quando le farfalle si raggruppano)... O avere abbastanza tempo per farlo mentre la telecamera ti spinge lungo le sezioni su binari.

Facendo apparire altri nemici che prima erano nascosti. A volte bisogna pensare alle navi nemiche come a insetti. Mosche, zanzare o vespe - se le spaventi o disturbi il loro nido, usciranno allo scoperto. Per farlo, tieni d'occhio eventuali strutture sospette e cerca di muoverti tra di esse. Spazi stretti, crepe verticali, archi... Volare così farà comparire più nemici, di solito in gruppi che puoi eliminare con un colpo caricato.



Consiglio : Se hai agganciato il bersaglio sbagliato e vuoi cambiare per colpire tutto il gruppo, tieni premuto L+R per annullare il lock-on.

Come posso ottenere più di 220 punti su Corneria?

Aspetta, 220 uccisioni? È davvero possibile? A difficoltà Normale? Di cosa stai parlando? Beh, sì: non arrenderti mai, fidati del tuo istinto, e tutto il resto. Anche se il mio record sul 3DS era di 212 punti, ora l'ho superato, e a Corneria puoi segnare 220 - e anche qualche altro - se ti alleni abbastanza. E ti spiegherò passo dopo passo come raggiungere questo traguardo. Ecco un esempio lampante:

Ora, assicurati di aver imparato correttamente le due chiavi sopra menzionate per massimizzare il tuo punteggio su qualsiasi pianeta. Con la teoria ben ben stabilita, passiamo al lato pratico. Per affrontare qualsiasi pianeta alla ricerca del punteggio massimo, dividi e conquista. A parte le due metà separate dal Checkpoint, a Corneria possiamo identificare diverse sezioni chiaramente distinte. In ognuno di essi, devi raggiungere un punteggio minimo; Se non l'hai fatto, dovrai semplicemente ricominciare senza esitazione.

Ecco come mi piace vedere Corneria:

17 quando arrivi.

La Sezione di Benvenuto : Devi avere 17 punti al termine della sezione in mare aperto, prima di entrare nelle pareti rocciose. L'unica difficoltà è abbattere la prima coppia separata (vai nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per sparare il colpo caricato) e poi colpire una nave centrale nel gruppo di cinque. Finché non hai preso 17 qui, ricomincia.

100+ al checkpoint.

La città in fiamme : devi segnare circa 100 punti prima del Checkpoint. Questa è la parte più difficile del livello perché puoi far sì che spawni molti nemici extra. Dal punto precedente, allinea con attenzione le quattro farfalle che ti accolgono in città. Successivamente, devi attraversare le due fessure verticali infuocate (prima sinistra, poi destra) e eliminare ogni gruppo con colpi carichi. Usa i freni! il più possibile per assicurarti di non lasciare nessun gruppo incolpito; non lasciare nessun robot Garuda fermo con colpi normali, e cerca di allineare i loro schemi di volo per abbattere coppie di gruppi lungo il percorso.

160+ quando Falco ti sfida.

L'uscita da Corneria : 165 punti prima della sfida di Falco. Nell'ultima sezione di Corneria, devi cronometrare l'uso del freno e della pressione al millimetro. Appena superi il cerchio dei checkpoint, spara il tuo colpo caricato al trio a sinistra senza colpire Falco, poi occupati subito degli altri. Se lo fai bene, potrai frenare per eliminare i gruppi e, appena il tuo cooldown sarà pronto, accelerare per salvare Falco all'ultimo momento. La buona notizia è che riprovare dal checkpoint non ti costa nulla.

185+ attraversando la cascata.

La cascata : 185 punti passando attraverso la cortina d'acqua. Giusto, se hai seguito le nostre istruzioni e voli abbastanza fluidamente, Fox, dovresti riuscire a abbattere tutti e quattro i Sky Bot durante la sfida degli archi di pietra senza problemi. Rallenta un po' prima del primo e mescola raffiche con colpi carichi. Ma! Prima di fare un tuffo, c'è un trucco. Mira a sinistra dello schermo mentre vieni spinto verso la cascata e spara fino a tre colpi carichi per accumulare uccisioni lungo quella che sarebbe stata la via standard attraverso il livello fino al boss Granga.

205+ arrivando dal capo.

Bombardamento : 205 prima della portaerei d'attacco. Se hai fatto tutto bene finora, puoi raggiungere il boss alternativo del pianeta con oltre 200 punti. Attualmente abbiamo segnato 209 punti, raggiungendo il nostro record di 220 (1+10). Appena attraversi la cortina d'acqua, agganciati ai nemici volanti che si tuffano e spara una bomba a ricerca - questo è più efficace di un colpo caricato, dato che sono così dispersi. Avrai poi il tempo di lanciare una seconda bomba per liberare lo schermo, ma riserva un colpo caricato per l'ultimo gruppo del livello: se aspetti che si formino, puoi facilmente ottenere un +4 o +5.

E tu, quanti punti puoi segnare su Corneria?

Consigli per la modalità battaglia multigiocatore

Nei primi giorni del gioco online, il primo e più importante consiglio che possiamo darti è di giocare con gli amici. Innanzitutto, perché è molto più divertente, soprattutto se usi GameShare e gli avatar pelosi. Ma soprattutto perché una squadra ben coordinata fa una grande differenza nel campo di battaglia online. Altrimenti, tutti i giocatori finiscono in un caos "tutti contro tutti", e quello che vuoi qui è, ad esempio, che un giocatore resti ai margini eliminando gli avversari mentre un altro vola basso verso il bersaglio e un terzo fornisce copertura. Tattiche come questa ti renderanno inarrestabile.

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Come posso completare l'Olovisore e personalizzare il mio banner di battaglia pilota?

L'Olovisore è una deliziosa nuova funzione enciclopedica che aggiunge una ricchezza di lore Star Fox a ciò che già conosci, inclusi il contesto di personaggi e nemici, luoghi, eventi storici (qui puoi rivisitare il prologo e la caduta di James McCloud) e molto altro.

Ma completarlo è piuttosto complicato perché, mentre i primi profili si sbloccano facilmente giocando la Campagna, sbloccando percorsi e guadagnando medaglie, i più difficili iniziano a diventare disponibili completando sfide normali ed esperte.

Lo stesso vale per gli sfondi e gli emblemi più spettacolari per il tuo Banner della Modalità Battaglia online e persino per i personaggi che puoi usare nelle impostazioni dell'Avatar del Personaggio. In altre parole, per completare Star Fox al 100% su Switch 2, dovrai guadagnare tutte le medaglie e le rotte in Normale ed Esperto, oltre a completare tutte le sfide su entrambi i livelli di difficoltà. Inoltre, alcuni emblemi si ottengono completando partite online o obiettivi nella Modalità Battaglia.

Nota: Alcuni sfondi ed emblemi per gli Stendardi di Battaglia sono anche esclusivi per la scansione di figure amiibo Star Fox (Fox McCloud, Falco Lombardi e Wolf O'Donnell).

[In costruzione...] Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2026.