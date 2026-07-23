Splatoon Raiders Consigli e suggerimenti per i livelli più difficili della cronometro

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Splatoon Raiders è una nuova interpretazione del franchise di Splatoon per Nintendo Switch 2 che trasforma la modalità Salmon Run in una campagna completa, con "raid" che puoi affrontare da soli o fino a quattro persone. C'è una bella varietà di livelli, alcuni richiedono di trovare tesori alla fine e uccidere i nemici sul percorso, ma di gran lunga i livelli più divertenti sono quelli a tempo, che ti mettono in una piccola arena e devi raccogliere quante più Power Eggs possibile (lasciate cadere dai nemici caduti) prima del limite di tempo.

È in quei livelli che Splatoon Raiders rivela il suo pieno potenziale: battaglie caotiche e frenetiche che ti spingono al limite e richiedono di essere molto ben preparati, imparare i pattern dei nemici e pensare nel modo più efficiente possibile per raccogliere tutte le uova in tempo.

Poiché questi sono i livelli più impegnativi in Splatoon Raiders, specialmente nelle parti finali della storia e nel post-gioco, in questa guida Splatoon Raiders ti daremo alcuni consigli e suggerimenti per affrontare questi livelli, anche se sono validi per tutti i tipi di livelli Splatoon Raiders.

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Splatoon Raiders consigli per i livelli a tempo

I gadget sono la chiave dell'intero gioco

I gadget sostituiscono le armi secondarie tradizionali, come le bombe. Sebbene inizialmente il gioco sembri abbastanza facile, nei livelli finali e nel post-gioco scoprirai che la chiave per padroneggiare il gioco e sopravvivere alle orde di nemici è usare i gadget in modo intelligente, equipaggiandoli completamente con parti adatte al tuo stile e strategia. Potrebbero essere persino più importanti della tua arma!

I gadget diventeranno più di semplici armi secondarie: sono anche la chiave per uscire da situazioni pericolose. Una tipica incursione si comporta così: spara a quanti più salmonidi puoi finché non finisci l'inchiostro e/o vieni completamente circondato mentre aspetti che il Gadget si raffreddi, poi usalo per sconfiggere molti nemici in un colpo solo, o saltare fuori pericolo per curarti, ricarica l'inchiostro, trova un luogo più sicuro e ricomincia il processo. Di pertanto, i gadget non sono solo un'arma, ma uno strumento difensivo per sopravvivere più a lungo!

Tieni presente che, anche se inizialmente puoi portare solo un gadget, puoi sbloccare fino a tre slot per equipaggiarli (L, R e A) man mano che ottieni sempre più uova di potere e potenzia i tuoi carri armati (due volte ciascuno).

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Resta con la tua arma preferita, ma cambia spesso il serbatoio

Non ti piacciono i rulli, il pennello, i caricabatterie o gli ombrelli? Va bene, va bene se resti sempre con la stessa arma principale, perché non progrediscono allo stesso modo dei carri armati, che vengono potenziati man mano che li usi (le armi possono essere potenziate una alla volta se hai le risorse). E, come abbiamo detto, i gadget sono la chiave del gioco, quindi i carri armati, che decidono quali gadget puoi equipaggiare, sono anch'essi molto importanti.

La prima metà del gioco è generalmente abbastanza facile, e spesso ti sentirai troppo potente. Usa questi livelli per provare quanti più gadget e tank diversi (Potenza, Velocità e Tattico) possibile. Prendilo come una fase di sperimentazione, dove puoi provare diversi gadget e vedere quale ti piace di più.

Ma c'è un'importanza maggiore nel cambiare spesso il tuo carro armato, e quindi i gadget e il tuo stile di gioco: molti livelli richiedono di completarli almeno uno con tutti e tre i carri armati, inclusi i livelli dopo i titoli di credito, quindi se vuoi sbloccare tutto ciò che il gioco offre, è meglio provare a usarli spesso per averli potenziati (con tutti e tre gli slot per gadget) disponibili quando Raggiungi il post-partita. Ricorda, i carri armati si potenziano più uova di potere guadagni con essi, e ogni carro può essere potenziato solo due volte.

Anche i tuoi amici si evolvono

La stessa cosa succede con i tuoi amici di Deep Cut (Shiver, Frye e Big Man): più li porti con te sul bot, più forte è il legame che crei con loro. Non sappiamo quante volte bisogna portarli con sé per aumentare il legame, ma abbiamo sentito che il ritmo era simile a quello dei carri.

Ogni compagno può essere "potenziato" tre volte: ogni volta ottieni una nuova pergamena divertente, e la terza volta che "migliora" (ottieni il legame massimo con loro), la loro mossa speciale, o "Showstopper", migliorerà molto.

Cerca livelli segreti

Molti livelli hanno bussole nascoste che ti permettono di trovare livelli nascosti sulla mappa. È uno dei modi più veloci per salire di livello, perché ogni volta che completi uno di quei livelli, ottieni un tomo di Abilità, con un punto abilità automatico pronto all'uso!

Chiama il tuo robot esploratore per farlo saltare in salvo

Durante i primi livelli, impari a chiamare l'Exploration Bot con X e usarlo per saltare più in alto. Anche se inizialmente sembra utile solo in alcune sezioni platform, può essere una salvezza nelle battaglie più difficili. Non dimenticare che puoi usarlo! Chiamalo con X, farà qualche danno quando colpisce, e poi usarlo per saltare via dal pericolo quando ti vedi circondato prima che sia troppo tardi.

Trigger automatico al colpo: Puoi attivare automaticamente i gadget

Puoi potenziare i tuoi gadget con parti che trovi nei livelli o che acquisti nella tua base (nel Laboratorio dei Gadget di Shiver). La maggior parte ruota attorno all'aumento del danno, della portata, alla riduzione dei tempi di recupero... ma molti ne hanno uno in particolare che puoi ottenere solo nel Laboratorio di Shiver, ed è Trigger Automatico al Colpo.

Questo significa che, ogni volta che colpisci un nemico, il dispositivo si attiva automaticamente. Questo può essere interessante per gadget simili alle bombe (come il Booyarang, la Ruota Rotante o la maggior parte del carro armato tattico) che non contano molto quando li attivi, perché faranno un grosso danno finché ci sono nemici nelle vicinanze, e così ti assicuri di usarli il più possibile.

E, dato che sono l'unica parte che non occupa spazio negli slot del tuo dispositivo, sono completamente opzionali, a scelta tua se usarli o meno. Per esperienza, tendevo a equipaggiarlo sul gadget assegnato al tasto A, praticamente per non dover mai premere quel pulsante (in un gioco dove ogni mezzo secondo conta, liberare i tasti frontali aiuta).

Risparmia una mossa speciale pronta per il boss

I movimenti speciali dei tuoi amici spesso fanno la differenza tra fallimento e successo. Si caricano man mano che ottieni più uova di potere, quindi devi provare a attivarle almeno una volta in ogni fase.

Il mio consiglio è che, nella seconda fase (nei livelli con tre fasi), carichi la mossa speciale ma non la sprechi, ma la conservi per la fase finale, per usarla subito contro il mini-boss e infliggere un danno enorme subito, liberando spazio per ricaricarla di nuovo durante il combattimento.

Muoviti in cerchio

Per completare le prove a tempo, non importa quanti nemici sconfiggi: devi raccogliere le uova di potere. Ti troverai in molte situazioni quando sconfiggi un nemico, che lascia cadere le uova di potere, ma non può davvero prenderle perché è circondato dai nemici o si trova in una zona molto pericolosa.

La cosa positiva è che non scompaiono, quindi non c'è troppa fretta a raccoglierli purché si organizzi la testa. È qui che il gioco diventa sorprendentemente strategico: non si tratta solo di spostare e uccidere, ma di come ti muovi, quando usi i gadget, e il modo migliore per farlo è sempre essere in movimento, non restare mai troppo fermi nella stessa posizione. Quindi, non preoccuparti troppo se non raccogli le uova, puoi sempre venire più tardi. Solo non troppo tardi...

Non raccogliere uova di potere durante una mossa speciale!

Infine, una cosa che ho osservato è che, quando usi la mossa speciale del tuo compagno, la barra di carica della mossa si esaurisce lentamente. Naturalmente, vorrai ricaricarla il prima possibile per ottenere un'altra mossa speciale raccogliendo uova di potere, ma se lo fai mentre la mossa si attiva, le uova di potere che raccogli saranno sprecate. Aspetta che il bar sia completamente vuoto, poi prendi quelle uova!

Hai altri dubbi, consigli o suggerimenti per Splatoon Raiders ? Fatecelo sapere nei commenti!