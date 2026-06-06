Guild Wars 3 ufficialmente confermato da ArenaNet

Ben oltre dieci anni dopo il lancio iniziale di Guild Wars 2, la popolarissima serie MMO riceverà un nuovo ingresso completo, come confermato al Summer Game Fest. ArenaNet è salita sul palco per riportarci in un mondo fantastico, dove avremo il controllo del nostro destino, insieme a milioni di altri giocatori.

Il trailer non mostrava molto, a parte un personaggio che cavalcava una cavalcatura fantastica attraverso un bosco vibrante. Li vediamo accompagnati da altri personaggi giocatori, tra cui un orso e altri due tizi in armatura. Sembra che ci sia un mondo molto più luminoso e pieno di speranza in Guild Wars 3, riportando un po' di fantasia al nostro MMO fantasy.

Colin Johanson, capo dello studio ArenaNet, è salito sul palco dopo il trailer, dove ha detto che sarà la prossima evoluzione del genere MMORPG. Il pubblico sembrava d'accordo, e potremo provare il gioco di persona nell'autunno 2027, quando uscirà la beta. Inoltre, una versione console è già confermata, dato che Guild Wars 3 arriverà anche su PS5.