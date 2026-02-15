Guillermo del Toro ha pronto a usare una scrittura gotica western del Conte di Montecristo

HQ

Non è un segreto che il regista Guillermo del Toro abbia un profondo amore per tutto ciò che riguarda la letteratura classica e l'horror gotico, e a tal fine, il regista di Frankenstein ha rivelato di avere una carta vincente molto promettente nella sua collezione, una che conserva da quasi trent'anni.

In risposta a un fan che sperava che del Toro si riunisse con le sue star di Frankenstein — Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth — per creare un adattamento del Conte di Montecristo, il regista ha risposto rivelando di avere una sceneggiatura del genere in tasca, scritta in collaborazione con Francis Ford Coppola, creatore de Il Padrino. È anche una premessa molto unica, con un tocco gotico western, un approccio molto alla del Toro a una storia così famosa.

Del Toro spiega: "Ho la sceneggiatura! Che abbiamo sviluppato con Francis Coppola intorno al 1997-1998 ed è un western gotico!"

Anche se è entusiasmante, vale anche la pena notare che del Toro possiede quella che potrebbe essere un'intera filmografia di film mai realizzati, incluso un terzo film di Hellboy. Comunque, guarderesti un western gotico del Conte di Montecristo?