Guilty Gear: Strive rivela Lucy in un nuovo straordinario trailer

Da tempo circolano voci sull'aggiunta di Lucy come personaggio bonus in Guilty Gear: Strive, e durante l'EVO, Arc System Works l'ha finalmente svelata in un nuovissimo trailer da morire. La rivelazione ha offerto un primo assaggio del suo stile di gioco acrobatico e aggressivo. Diventa il quarto personaggio del Season Pass 4, unendo attacchi rapidi a un gioco di pressione implacabile. Anche il suo design si distingue, in contrasto con l'estetica più tradizionale di GGS ispirata agli anime.

Lucy uscirà più tardi ad agosto, unendosi al già ricco roster di personaggi. È un gioco da ragazzi per i fan più accaniti e, si spera, questa non sarà la fine del supporto post-lancio di Guilty Gear: Strive, stiamo incrociando le dita per altre entusiasmanti espansioni lungo la strada. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Giochi a Guilty Gear: Strive e andrai a prendere Lucy?