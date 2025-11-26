Gumayusi confermato come nuovo acquisto per Hanwha Life Esports

HQ

Molti hanno scioccato sapere che, dopo circa sei anni con T1 e innumerevoli trofei, incluso l'ultimo un terzo Worlds trofeo consecutivo, Lee "Gumayusi" Min-hyeong avrebbe lasciato la squadra per andare altrove. Già T1 ha annunciato il suo sostituto, ma per quanto riguarda dove sarebbe finito Gumayusi, eravamo più all'oscuro. Non più, però...

Come si vocifera, Gumayusi si è unito a Hanwha Life Esports come suo nuovo Bot Laner. In realtà non è l'unico ingaggio che la squadra ha fatto, dato che hanno anche ottenuto un nuovo Jungler nella persona di Seo "Kanavi" Jin-hyeok.

Parlando di firmare Gumayusi, Hanwha Life Esports aggiunge: "Con la sua performance eccezionale e la sua vasta esperienza, Gumayusi aiuterà a guidare Hanwha Life Esports verso vette ancora più grandi. Chiediamo gentilmente il vostro continuo supporto mentre iniziamo il nostro percorso con Gumayusi nella stagione 2026."

