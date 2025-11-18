Gumayusi lascia T1 dopo sette anni con il gigante League of Legends

HQ

Ora che la stagione 2025 League of Legends è finita, la grande domanda è come T1 si preparerà per la stagione 2026. Sappiamo che molti dei giocatori di questa rosa sono bloccati almeno per la prossima stagione, con Mun "Oner" Hyeon-jun e Ryu "Keria" Min-seok già firmati fino a novembre prossimo, e Lee "Faker" Sang-hyeok impegnato fino alla fine della stagione 2029. Ora abbiamo un aggiornamento sulle altre due stelle, incluso forse il nome più importante di tutta la squadra...

Per cominciare, Choi "Doran" Hyeon-joon è stato prorogato fino alla stagione 2026, il che significa che quattro giocatori su cinque torneranno con T1 il prossimo anno. Tuttavia, la quinta no. Sì, dopo sette anni nella famiglia T1 e un triplo successo alle spalle, Lee "Gumayusi" Min-hyeong ha deciso di lasciare la squadra coreana, con voci che suggeriscono che Hanwha Life Esports sarà la sua prossima casa.

Parlando di questo enorme cambiamento, T1 ha dichiarato: "'Gumayusi' ha concluso il suo periodo con T1 mentre si prepara ad affrontare una nuova sfida. I trofei che abbiamo sollevato insieme e l'eredità che ha costruito saranno sempre una parte di cui va fiera nella nostra storia e nel cuore dei nostri tifosi. Siamo profondamente grati per la sua dedizione, il sacrificio e le incredibili performance durante gli anni con cui è stato con noi. Mentre inizia questo nuovo capitolo, continueremo a tifare per lui e a augurargli ogni successo che ci attenderà."

Questo significa che ora stiamo aspettando informazioni precise sulla nuova casa di Gumayusi e anche su chi T1 sta guardando come suo sostituto, che saranno delle scarpe davvero enormi da riempire...