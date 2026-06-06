Bandai Namco sembra essersi davvero avvicinata al combattimento meccanizzato con macchine da guerra gigantesche. Un paio d'anni fa, dopo quella che sembrò un'eternità, finalmente hanno rilasciato un nuovo capitolo della serie Armored Core, e ora è il momento di più azione su scala ancora più grande.

Gundam Rogue Orbit è stato annunciato durante il Summer Game Fest di ieri sera, con Bandai Namco che ci ha promesso che "diventeremo il pilot per cui siete nati", assumendo il ruolo del pilota di punta RE-X, e oltre a un trailer emozionante con piloti di Gundam che combattono mostri enormi, abbiamo anche una data di uscita provvisoria fissata per il 2027 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

Guarda il primo trailer qui sotto.