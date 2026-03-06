GungHo finalmente ha lasciato morire Let it Die dopo 10 anni di azione di sopravvivenza online

HQ

Abbiamo trattato Let it Die (che i fan ricorderanno era precedentemente conosciuto come Lily Bergamo) su Gamereactor quando è uscito circa dieci anni fa, incluse interviste con il capo della Grasshopper Manufacture Suda51 (che ha recentemente pubblicato Romeo is a Dead Man) e con il compositore/curatore musicale Akira Yamaoka. Nato come la prima collaborazione tra GungHo Online e il recentemente acquisito GhM, un gioco survival action live basato sullo stile distintivo dello studio, ora è il momento di, ehm, Let it Die, almeno nella sua versione online.

Da allora è successo molto, con Grasshopper che ha riacquistato lo status indie nel 2018 su scala più ridotta, poi acquisito da NetEase nel 2021, e con GungHo e Supertrick Games che hanno continuato il servizio live per quasi un decennio.

Ora, GOE ha annunciato che l'originale Let it Die sarà scaduta il 31 agosto 2026, con una versione offline di questo titolo eccentrico in uscita durante questo autunno. Questo è il trailer di Let it Die Offline, un'edizione molto richiesta dalla community:

HQ

Un estratto dal comunicato stampa ufficiale:

Let it Die: Fine e modalità offline

Dopo anni di arrampicata su torri, combattimenti brutali con boss e milioni di morti (e rinascite), l'originale Let it Die sta diventando una versione offline. Cosa, pensavi che saremmo finiti Let it Die ?



Cambiamenti nella modalità offline: Il passaggio a una versione offline garantisce che i giocatori possano continuare a giocare Let it Die in modo permanente senza il rischio di perdere l'accesso a causa di spegnere i server.



Le differenze chiave nella versione includono: nessuna manutenzione del server o dipendenza online. Nessuna microtransazione. Death Metal sarà interrotto.



Quando Let it Die andrà offline, il gioco sarà ancora disponibile sia sul PlayStation Store che su Steam. Per i giocatori esistenti, la versione offline sarà disponibile per l'acquisto come DLC aggiuntivo, la "patch offline", su entrambe le piattaforme. I trasferimenti di salvataggio sono supportati solo all'interno della stessa piattaforma.



Il video descrive anche la Stagione 2 dello spin-off roguelite Let it Die: Inferno, ambientata nello stesso universo e ora aggiungerà nuove modalità PvE, armi e nemici.