Gungrave Gore ritorna con il remake completo del titolo del 2022 ora noto come Gungrave Gore Blood Heat

Ti sei ricordato di dare un'occhiata a Gungrave Gore nel 2022? In caso contrario (e forse per il meglio visto che non ha fatto molto per impressionarci), avrai presto un'opzione alternativa per assicurarti di non perdere la violenza rumorosa e ricca di azione.

Come parte di Tokyo Game Show Broadcast di Xbox, ci è appena stato presentato Gungrave Gore Blood Heat, che è un remake completo del gioco del 2022 basato su Unreal Engine 5 e che sembra essere un "miglioramento rispetto a ciò che è venuto prima".

Il post del blog di Xbox Wire dedicato al gioco spiega: "Gungrave Gore Blood Heat è un remake completo di Gungrave Gore del 2022, che prende tutto ciò che i fan amano della serie, e di quel gioco in particolare, e lo spinge ulteriormente per l'era moderna. Naturalmente, è stato preso in considerazione anche il feedback dei giocatori. Al suo interno, questo è ancora un elegante sparatutto d'azione in terza persona in cui si falciano orde di nemici in una sinfonia di proiettili.

"I nuovi sistemi aggiunti preservano l'eredità offrendo al contempo una sensazione moderna e più esplosiva. Abbiamo lavorato su molte aree, tra cui il design dei livelli, il movimento, la grafica, le interazioni con i giocatori e il sistema di combattimento: tutto ciò che riguarda Gungrave Gore Blood Heat è un miglioramento rispetto a ciò che è venuto prima".

Ci viene anche detto che questo gioco sta cercando di essere "più nitido, più veloce e più sanguinoso che mai" e che i fan di lunga data dovrebbero sentirsi a casa con esso, mentre "i nuovi arrivati possono tuffarsi direttamente nella storia grazie a una narrazione autonoma che non richiede una conoscenza preliminare dei giochi precedenti". Questo perché è una continuazione della saga e un punto di ingresso allo stesso tempo.

Non c'è ancora una data di uscita in mente per il gioco, ma ci è stato detto che verrà lanciato su PC e Xbox Series X/S.