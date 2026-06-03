Gunnar Optiks Alienware Triangolo delle Bermuda

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Gli occhiali da gaming potrebbero farti pensare a un paio di occhiali futuristici che ti permettono di giocare ai tuoi giochi preferiti in una sorta di AR/VR definitivo, ma questi obiettivi non sono lontani nel lontano futuro, dato che Gunnar Optiks offre coppia dopo coppia da tempo. Il suo accessorio alla moda incontra funzionalità importanti e, man mano che sempre più persone trascorrono più tempo davanti agli schermi che mai, cerchiamo sempre più modi per prevenire danni permanenti, dolori e stanchezza.

Ho già trattato un paio di occhiali di Gunnar. Gli occhiali Cyberpunk 2077 Dex erano eleganti e futuristici, con lenti angolari che facevano davvero sentire la coppia come un accessorio rubato da Night City e riportato in una macchina del tempo. Anche gli Alienware Bermuda Triangle hanno un design futuristico, ma mentre gli occhiali di Dex sogghiscono le montature in titanio che ci si aspetterebbe da chi potrebbe farsi cadere spesso, gli occhiali Alienware sono molto più leggeri, con montature di plastica che poggiano sulle orecchie.

La plastica potrebbe sembrare un po' meno lussuosa del metallo, ma la sensazione più leggera sulle orecchie è benvenuta quando indossi gli occhiali per un periodo più lungo. Di solito non porto gli occhiali nella vita di tutti i giorni, quindi le mie orecchie non sono abituate ad avere un paio appoggiato su di essi. Quindi, anche se sembra che tu stia sacrificando un po' di lusso per i telai con la plastica, il design è comunque brillantemente funzionale e molto elegante. I piccoli loghi Alienware sono ben posizionati e gli occhiali hanno un aspetto complessivo molto interessante.

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Le lenti geometriche avvolgenti a scudo sono audaci e sembrano uscite direttamente da una rivista anni '90 che prevede cosa avremmo indossato tra cinquant'anni. L'estetica è nel complesso piuttosto minimalista. Non ci sono molti effetti decorativi da guardare quando si togliono gli occhiali dalla loro elegante custodia bianca a imballo, ma è voluto. Sono sempre stato predilecitato da merchandising da gaming che non urli alle persone che ami per giocare ai videogiochi, e questo rientra perfettamente in quella categoria. È sobrio, ma mi piace il contrasto tra le montature scure e le lenti ambrate. C'è anche una certa personalizzazione, con cuscinetti sul muso regolabili, per un comfort ancora maggiore combinato con i telai leggeri sopra menzionati.

Ovviamente, quando parliamo di Gunnar Optiks, non stiamo guardando solo a qualche tonalità alla moda. Il motivo per cui entriamo nei dettagli di queste specifiche è che sono progettate appositamente per aiutarti a bloccare la luce blu e i raggi UV dannosi. Che tu stia passando ore seduto dietro una scrivania a fissare un monitor, o semplicemente voglia giocare a lungo senza che gli occhi si rovinino, questi occhiali sono un accessorio interessante da avere. Ho trovato la chiarezza della visione eccezionale con l'Alienware Bermuda Triangle. Anche il campo visivo è intenso, e anche dopo ore passate a giocare, grazie al design leggero, quasi non mi sono accorto di indossarli. Poi, quando li ho tolti, ho capito quanto sia diverso guardare uno schermo senza di essi. Non ho mai visto nulla di simile alla tecnologia delle lenti di Gunnar, e continua a impressionarmi anche mentre passo ore e ore a indossare questi occhiali. Una cosa che ho notato in particolare in questa coppia è che essenzialmente zoomavano la tua visione, permettendoti di leggere il testo e vedere i dettagli su uno schermo molto più facilmente.

Purtroppo, questi non sono disponibili con prescrizione, quindi potresti dover cercare altrove nella gamma Gunnar Optiks se hai voglia di un paio di occhiali da prescrizione che ti aiutino a evitare quella fastidiosa luce blu. Dico anche che, sebbene il design leggero sia sicuramente apprezzato, da non un grande fan di Alienware il design in sé non si distingue davvero. Questo è il punto, in un certo senso, ma è anche difficile consigliarli rispetto a un altro paio di occhiali Gunnar, a meno che tu non abbia una particolare passione per Alienware. Se quella persona ti somiglia e sei stanco che i tuoi occhi si sentano infastiditi dalla luce blu e dai raggi UV dannosi, allora gli occhiali di Gunnar Optiks sembrano un accessorio che dovresti considerare. Non sono gli occhiali più economici sul mercato, ma sono costantemente alla moda e, cosa più importante, efficaci.

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