Gunnar Optiks collabora con Blizzard per alcune nuove specifiche di Sylvanas

HQ

Gunnar Optiks ha incrociato Borderlands, Fallout, The Witcher e ora continua a collezionare importanti franchise di giochi e personaggi con occhiali da sole come se fossero gemme dell'infinito con un nuovo paio di occhiali ispirati nientemeno che a Sylvanas Windrunner.

I colori distintivi dell'ex leader dell'Orda sono presenti nel design sottile degli occhiali da sole, completi di accenti argentati. Questa versione più sottile degli occhiali Wayfarer ha anche un prezzo leggermente più economico di $ 84.

Come sempre con queste tonalità crossover, puoi prendere un panno da collezione, una custodia per occhiali e una custodia insieme alle tue specifiche e puoi ottenerli anche come occhiali da vista. Se stai cercando di aggiungere un tocco di Windrunner alla tua vita, puoi dare un'occhiata a questi occhiali sul sito web di Gunnar Optiks qui.

Annuncio pubblicitario: