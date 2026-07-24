Gunnar Optiks Cyberpunk 2077 Militech Glasses

HQ

Ho già recensito diversi paia di occhiali da gaming di Gunnar Optiks. Che tu sia qualcuno che sta seduto alla scrivania, digitando davanti a uno schermo per ore, o un gamer che si sente stancare e irritarsi dopo lunghe sessioni con il controller in mano, la tecnologia di Gunnar per bloccare la luce blu e prevenire la stanchezza dello schermo merita sempre la sua giusta dose di lodi. Anche rispetto a software che puoi installare sul tuo PC come f.lux per prevenire l'affaticamento degli occhi, secondo me gli occhiali di Gunnar fanno un lavoro decisamente migliore.

Dal punto di vista stilistico, gli occhiali possono differire parecchio, e nelle varie recensioni che ho fatto, ho spesso usato il design come punto principale di lode o talvolta di critica, per indicare quale paio scegliere tra quella che ora è una gamma piuttosto ampia. Gunnar non si concentra solo sulle sue iconiche lenti ambra, ma offre anche una gamma di tinture tra cui scegliere gli occhiali. Nel caso degli occhiali Cyberpunk 2077 Militech, puoi anche acquistare una variante per occhiali da sole, il che mi ha spinto a vedere come quella tinta delle lenti si confronta con la solita Amber che ho sperimentato finora.

Inoltre, quando penso alla fazione Militech in Cyberpunk 2077, spesso penso ai loro occhiali da sole che, beh, erano degli occhiali da sole con lenti scure e scure. Prima di entrare nel confronto degli obiettivi, come al solito dedicherò un po' di tempo al design degli occhiali Cyberpunk 2077 Militech. Sembrano essere stati tolti direttamente dal gioco. La palette di colori onice e giallo è usata molto bene, la sensazione è leggera senza essere economica, e le lenti in stile scudo mi fanno sentire come se fossi a un completo cosplay da uniforme militare. Come per gli altri occhiali disponibili nelle collaborazioni di Gunnar, ottieni anche alcuni oggetti speciali da collezione con gli occhiali Militech Cyberpunk 2077.

Annuncio pubblicitario:

Una custodia verde esercito scura mantiene gli occhiali al sicuro, aggiungendo ancora più personalità al tuo acquisto. Ero un fan della tasca in stile puffer che veniva fornita con gli occhiali Dex Cyberpunk 2077, così come del paio Bermuda Alienware, ma sono contento che Gunnar non l'abbia scelta come opzione predefinita in futuro. Non dovresti definire un paio di occhiali dalla custodia in cui li tieni, ma se fai il possibile per spendere 100 dollari in qualche Gunnar Optik, soprattutto con un design ispirato a un gioco che ami, quel tocco di stile in più è davvero apprezzato. Lo stesso vale per la tasca e il tessuto che ricevi. Tutto è impresso con precisione dal logo Militech, sfruttando la vivace combinazione di colori giallo e verde foresta. Anche se questi occhiali potrebbero essere un po' più evidenti ispirati a un gioco rispetto ad alcuni degli altri paia sul sito di Gunnar, gli occhiali Cyberpunk 2077 Militech rientrano comunque nella categoria del merchandising da gaming che punta più sullo stile che sul fatto di far capire a tutti intorno a te quanto sei un fanboy.

Bene, parliamo delle lenti stesse e di come si confrontano. Non ho mai avuto due paia di Cyberpunk 2077 Militech Glasses, soprattutto perché, per quanto ne so, la tecnologia usata nelle tinture ambra e sole è praticamente la stessa, indipendentemente dalle montature degli occhiali. Quindi, ho usato i miei occhiali Fallout Lucky 38 come paragone. Se cerchi un riassunto breve e veloce, la tinta solare degli occhiali Militech prevede che abbia un blocco superiore alla luce esterna e non fa nemmeno la metà un lavoro altrettanto efficace nel tenere fuori la luce blu rispetto alle lenti ambrate. Va detto però che la tinta solare fa un ottimo lavoro nel bloccare la luce fino al punto.

Se sei un po' incerto a indossare un paio di occhiali all'aperto che possono farti sembrare un po' sfocato con le lenti giallastre, allora potrebbe essere meglio optare per una variante con tinta solare. Tuttavia, se scegli davvero la tecnologia di blocco della luce blu e vuoi ridurre l'affaticamento degli occhi, ti conviene scegliere la tinta ambrata predefinita di Gunnar. Sembra abbastanza ovvio che le varianti degli occhiali da sole siano migliori per l'uso in giro, ma trovo anche che le lenti ambre facciano un buon lavoro nel bloccare la luce solare. Non basteranno a fermare ogni briciolo di riflesso, ma non mi aspetterei che lo facessero.

Annuncio pubblicitario:

Se cerchi solo stile e l'aspetto di un paio di occhiali nuovi, allora il sun tint è probabilmente la scelta migliore. Tuttavia, sembra proprio che tu stia sprecando ciò che rende gli occhiali di Gunnar Optiks così uniti. Il marchio è chiaramente orgoglioso di tutte le sue tinture per le lenti e ha buone ragioni per esserlo. Posso facilmente consigliare entrambi, e penso che alla fine tutto dipenderà dalle preferenze personali, e trovare che con la tinta per lenti si adatta meglio a un paio di occhiali. Non ho ancora provato la tinta Amber Max che offre anche Gunnar, quindi forse varrà la pena fare un altro confronto più avanti.