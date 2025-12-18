Gunnar Optiks mostra nuovi occhiali della Confraternita d'Acciaio per celebrare la seconda stagione di Fallout

HQ

Da Borderlands a The Witcher, Gunnar Optiks ha spesso collaborato con i nostri franchise di videogiochi preferiti per offrirci specifiche appositamente progettate. Il marchio ha già collaborato una volta con Fallout e ora, per celebrare il lancio della seconda stagione, abbiamo un nuovo paio di occhiali da vedere.

Gli occhiali da gioco e da computer che bloccano la luce blu di Fallout Brotherhood of Steel sono un ottimo modo per tenere lontani la luce dannosa dai tuoi occhi, dandoti anche uno stile distintivo. Sono modellate sull'armatura potenziata indossata dai membri della Confraternita d'Acciaio, con un aspetto metallico robusto.

Sono disponibili in un paio con prescrizione, senza prescrizione e come occhiali da sole e costano 99 dollari al prezzo di listino. Sono ora disponibili per il pre-ordine sul sito di Gunnar, e per un periodo limitato se acquisti gli occhiali Brotherhood of Steel o quelli Vault 33, riceverai una mystery box gratuita di Gunnar.

