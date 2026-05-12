Gunnar Optiks presenta nuovi occhiali da gaming Alienware

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Forse non abbiamo ancora auto volanti o robot che fanno tutte le faccende domestiche, ma il marchio di occhiali unici di Gunnar Optiks può certamente farti sentire come se stessi vivendo nel futuro. Abbiamo visto il marchio collaborare con IP in passato, come Fallout, The Witcher e Cyberpunk 2077, ma ora Gunnar si sta alleando con un altro grande marchio di videogiochi, Alienware, per offrire i nuovi occhiali a Triangolo delle Bermuda.

Gunnar ha già collaborato con Alienware per consegnare gli occhiali Roswell, ma il Triangolo delle Bermuda ci offre lenti a scudo più grandi e avvolgenti, oltre a bracci blu con il logo Alienware, simile nell'aspetto al Roswell. Nelle lenti si trova anche la tecnologia di blocco della luce blu di Gunnar Optiks, il che significa che questi occhiali funzionano come più di un semplice accessorio di moda.

Se vuoi davvero mostrare il tuo amore per il tuo setup o accessori Alienware, però, hai la possibilità di farlo con il Triangolo delle Bermuda, che include una tasca unica per il trasporto e un panno per la pulizia in microfibra. Dai un'occhiata agli occhiali tu stesso sul sito di Gunnar.

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