Gunnar Optiks svela una nuova collaborazione con Cyberpunk 2077 per dare vita alle specifiche di un fixer leggendario

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Gunnar Optiks, il marchio di occhiali che spesso collabora con alcuni dei nostri giochi e IP preferiti, ha consegnato un altro paio di specifiche accattivanti. Lavorando ancora una volta con CD Projekt Red, dopo aver consegnato gli occhiali di The Witcher progettati nello stile di Ciri e dello stesso White Wolf Geralt di Rivia, ora la compagnia si sta buttando nel futuro distopico di Cyberpunk 2077.

Ci sono molte tonalità interessanti in Cyberpunk 2077, ma poche spiccano più di quelle del leggendario fixer di Night City, Dexter DeShawn. Gli occhiali di Gunnar sembrano usciti dal gioco e sono dotati della tecnologia brevettata dell'azienda per bloccare la luce blu per aiutare a ridurre la fatica oculare durante le lunghe ore trascorse in Cyberpunk 2077. Gli occhiali sono realizzati in una lega di magnesio-alluminio, mantenendoli leggeri e resistenti, e sono disponibili in varianti Amber, Amber-Max e da sole, e includono un'opzione con prescrizione se ne hai bisogno.

Oltre agli occhiali stessi, i collezionisti ricevono anche alcuni oggetti interessanti come parte dell'acquisto, come una nuova manica imbottita per contenere gli occhiali, ispirata al gioco, e un panno per pulire che funge anche da mappa di Night City. Dai un'occhiata a tutti i colori degli occhiali Dexter DeShawn qui sotto e dai un'occhiata alla gamma Gunnar.

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