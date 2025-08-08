Guntouchables raggiunge i 2 milioni di giocatori nelle prime 24 ore

Quando Game Swing ha lanciato il suo titolo roguelike cooperativo Guntouchables, lo sviluppatore ha annunciato che il debutto sarebbe stato allineato con una finestra free-to-keep di 24 ore in cui i giocatori potevano aggiungere il gioco alla loro collezione senza incorrere in un costo e tenerlo per sempre.

Dopo il lancio il 7 agosto, Game Swing e l'editore Ghost Ship ha rivelato che questo è stato un grande successo, poiché Guntouchables ha già superato i due milioni di giocatori. Questo si traduce direttamente in due milioni di copie spedite.

"Regalare il gioco gratuitamente è stata una grande scommessa per noi", ha dichiarato Martin Kai Sommer, CEO di Game Swing. "Come studio indipendente, è incredibilmente difficile catturare l'attenzione della gente e abbiamo davvero creduto nella qualità di Guntouchables. Siamo rimasti sbalorditi dalla risposta positiva dei giocatori e abbiamo lavorato sodo per offrire un gioco che sia i lealisti che i nuovi giocatori possano divertirsi per gli anni a venire. Questo è il gioco perfetto per portare un amico, quindi speriamo di vedere più persone unirsi all'apocalisse da qui in poi!"

Coloro che si sono accaparrati una copia gratuita saranno felici di sapere che questo è solo l'inizio del viaggio di Guntouchables, poiché Game Swing promette un piano post-lancio che include aggiornamenti gratuiti e modifiche scolpite sul feedback della community. Per chiunque sia interessato a questo e non si sia assicurato una copia gratuita, la buona notizia è che Guntouchables ha un prezzo molto conveniente a £ 4,49 / $ 4,99 / € 4,99.